AYŞE ÖZYILMAZEL

Güzel hareket mi? Hem de çok güzel hareket! İzmir'de evlenen Nilhan Dereobalı-Burak Alanyalı çifti, düğünde davetlilerden takı yerine, kedi-köpek maması getirmelerini istemiş. Düğünde sokak hayvanları için tam 80 kilo mama toplanmış.

Düşüncesi, duygusu, mesajı, insanlığı, neticesi nefis.

Böyle güzel insanlar içimi açıyor, herkese umut veriyor, üşenip yerinden kıpırdamayana 'Hadi kalk, sen de yap' çağrısı yapıyor.

Bravo ve de helal!

Gelin görün ki, haberi okurken aldı mı beni bir düşünce...

Sürekli mama alan biri olarak, 80 kilo mamayı kafaya taktım tabii.

Ortalama bir mamanın kilosu 20 TL olsa, 80 kilo mama 1600 TL eder.

Peki çeyrek altın kaç para? 305 TL. Yani toplanan mamalar eşittir beş çeyrek altın. Halbuki böyle tatlı, sevgi dolu bir durumda daha fazlasını isterdi bu gönül.

Düğüne 50 kişi bile gelse, kaba bir hesapla her biri çeyrek altın taksa (diyelim, mesela, olur ya) ve bu altınlar bozdurulsa neredeyse 760 kilo mama alınırdı.

Neyse, demem o ki; eğer başka evlenen çiftler de mama bağışında bulunmak isterlerse, bence sürprizi sona saklayıp düğün ertesi takıları bozdurarak mama alma yoluna gitsinler. Hem takılar işe yarar, hem daha çok sokak hayvanının karnı doyar.