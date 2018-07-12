AYŞE ÖZYILMAZEL

Murat Boz'un eski sevgilisi, sosyal medya takipçisi bol Eliz Sakuçoğlu, 'Lüks bir hayat yaşıyorsunuz, zengin bir aileden mi geldiniz?' sorusuna "Zengin değilim, cipimi bile borçla aldım" cevabını vermiş. Bizde zaten zengin olmak ayıp! Lüks zaten ayıp! Gece gezmek de ayıp, eğlenmek de ayıp. Hep bir kılıf bulup 'Yok ben sizin bildiğiniz gibi değilim' deme ihtiyacı hissediyor ünlülerimiz. Neyse...

Bu açıklamada takıldığım nokta başka. İnsan niçin borçla cip alır ki? Diyeceksiniz, o da onun tercihi. Elbette onun tercihi ama ayağını yorganına göre uzatmak diye bi' şey var. Borçla cip alma, başka bir araba al. Borçla çocuk okutursun, evini döndürürsün, iş kurarsın, sağlık sorunlarını çözersin, eve girersin ama borçla cip almak lüzumsuz ve malını gösterme arzusuna işaret eden bir çaba değil mi? Mış gibi yapmak değil mi? Şu mış gibilerden kurtulup hafiflesek çok daha iyi değil mi sizce de?