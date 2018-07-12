AYŞE ÖZYILMAZEL

Zannedersiniz Türk pop müziğinde başka şarkı yok. İstanbul, Bodrum, Çeşme başta olmak üzere her yerde bir canlı müzik furyasıdır gidiyor. Ki ne güzel, ne hoş! Herkes şarkı söylese, herkes müzik peşinde olsa. Ancak şöyle bir sıkıntımız var: Onlarca popüler mekana gidip onlarca yeni nesil/eski nesil şarkıcı dinleyip defalarca tespit ettim; repertuvarlar hep aynı 20-25 beş şarkıyla dolu.

Geçen yaz da 'Gına getiren canlı müzik şarkıları' başlığıyla yazmıştım; bu yaz da geçen yıldan farksız...

İsimler başka, şarkılar aynı. Buyurun en çok çalan canlı müzik şarkıları... Gözlemleyin, bana hak vereceksiniz....

'Düşünme Hiç'/'Son Yolcu' /'Uykusuz Her Gece'/'Yaz Yaz Yaz': Ajda Pekkan

'Ben Böyleyim': Athena

'Ele Güne Karşı', 'Sakın Gelme': MFÖ

'Bu Aşk Fazla Sana': Şebnem Ferah

'Tutamıyorum Zamanı'/' Kandırdım': Kenan Doğulu

'Bu Gece'/'Seni Yerler'/'Sarışın': Sezen Aksu

'Senden Daha Güzel'/' İçerim Ben Bu Akşam': Duman

'Aman': Nilüfer

'Aşk Yok Olmaktır': Mabel Matiz

'Haydi Gel İçelim': Yüksek Sadakat

'Gibi Gibi'/'Alla Beni Pulla Beni': Barış Manço

'İyisin': Zuhal Olcay

'Tavla'/'Her Gece': Mirkelam

'Resimdeki Gözyaşları': Cem Karaca

'Dağılmak İstiyorum': Model

Artık bir zahmet başka şarkılar dinlemek istiyoruz sevgili canlı müzik yapan arkadaşlar!