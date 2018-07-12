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AYŞE ÖZYILMAZEL
12 Temmuz 2018, Perşembe AYŞE ÖZYILMAZEL

Bu canlı müzikler Türkçe poptan soğutur!

Zannedersiniz Türk pop müziğinde başka şarkı yok. İstanbul, Bodrum, Çeşme başta olmak üzere her yerde bir canlı müzik furyasıdır gidiyor. Ki ne güzel, ne hoş! Herkes şarkı söylese, herkes müzik peşinde olsa. Ancak şöyle bir sıkıntımız var: Onlarca popüler mekana gidip onlarca yeni nesil/eski nesil şarkıcı dinleyip defalarca tespit ettim; repertuvarlar hep aynı 20-25 beş şarkıyla dolu.
Geçen yaz da 'Gına getiren canlı müzik şarkıları' başlığıyla yazmıştım; bu yaz da geçen yıldan farksız...
İsimler başka, şarkılar aynı. Buyurun en çok çalan canlı müzik şarkıları... Gözlemleyin, bana hak vereceksiniz....
'Düşünme Hiç'/'Son Yolcu' /'Uykusuz Her Gece'/'Yaz Yaz Yaz':
'Ben Böyleyim': Athena
'Ele Güne Karşı', 'Sakın Gelme': MFÖ
'Bu Aşk Fazla Sana':
'Tutamıyorum Zamanı'/' Kandırdım':
'Bu Gece'/'Seni Yerler'/'Sarışın':
'Senden Daha Güzel'/' İçerim Ben Bu Akşam': Duman
'Aman': Nilüfer
'Aşk Yok Olmaktır':
'Haydi Gel İçelim':
'Gibi Gibi'/'Alla Beni Pulla Beni':
'İyisin':
'Tavla'/'Her Gece': Mirkelam
'Resimdeki Gözyaşları':
'Dağılmak İstiyorum': Model
Artık bir zahmet başka şarkılar dinlemek istiyoruz sevgili canlı müzik yapan arkadaşlar!

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