AYŞE ÖZYILMAZEL

'Sosyal medya olmazsa gündemden düşersin' anlayışımız sabit. Çılgınlar gibi sosyal medyadayız ve 'Ben de burayım, beni de görün' diye bağırıyoruz. Hal böyle olunca, çalışmadığı yerden gelen ünlülerimiz de ne yapacaklarını şaşırıyor. Yeter ki gündemi yakalasınlar, yeter ki konuşulsunlar...

Ama tabii ki o işler böyle yürümüyor. Sosyal medyada gündemde kalmak istiyorsan, genç bir kafaya sahip olman gerekiyor. Kendinden ödün verip olmadığın bir kişiye bürünmeye kalkarsan, ortalık buram buram sahtelik ve zorlama kokar.

Sosyal medya ahalisi zorlamayı hiiiç sevmiyor, şak diye anlıyor.

Çok sevdiğim Seda Sayan'ı, geçen hafta sonu yerlerde gördük. Londra'daki Simit Sarayı'nın önünde yere kapaklanmış, simitler torbalardan taşmıştı.

Önce fotoşop zannettim, sonra fotoğrafın altındaki #fallingstars2018 etiketini gördüm.

Sonra da şu haberi okudum: 'Dünyada moda olan #fallingstars akımını Türkiye'de ilk kez Seda Sayan yaptı. Bakalım hangi ünlüler bu akımı devam ettirecek?' Yüzde 1000 Seda Sayan'ın etrafındaki çok akıllı birileri dedi ki, 'Bacım sen de yap, gündem ol, öncü ol.' Seda Sayan da oyuna geldi ve cool olmak için kendini yerlere atıverdi.

Efendim, bu saçma akımı, özel jetin merdivenlerinden düşmüş gibi poz vererek DJ Smash başlattı.

Buradaki olay; zenginlerin ve ünlülerin, jetlerinden veya malikanelerinin merdivenlerinden falan düşmesi... Yani Simit Sarayı'nın önünde yerle yeksan olmanın konuyla alakası yok, bu bir. İkinci ve en önemlisi ise; Seda Sayan gibi bir ismin böyle bir akıma uymaya ihtiyacı yok.

Üstelik fotoğraf da kötü, hem de çok kötü. Ünlülerimizin sosyal medya kullanımları için işi bilenlerle çalışmalarını, danışmanlık almalarını ve gaza gelmemelerini öneriyorum. Koskoca Seda Sayan'ı yerlere düşürenler utansın.