AYŞE ÖZYILMAZEL

15 Eylül Cumartesi, çöp toplama günüydü... Eldivenlerini giyen, torbasını alan sokaklara çıktı ve çevresini temizledi. Çok yerinde bir etkinlik ve fakat ertesi gün yine her yer çöp içindeydi.

Nedeni basit çünkü eğitim şart!

İçtiği suyun/biranın/kolanın şişesini, sigara izmaritlerini, yediklerinin kağıtlarını, sakızını yere atma alışkanlığı olan bir milletiz.



KİMSE DÜŞÜNMÜYOR

Yazın, güzelim koylarımızın halini gördük. Üşenmeyin, pazar akşamları parkları, ormanları gezin; her yer çöp mesela. Kimse ardından geleni, doğayı, geleceğimizi düşünmüyor. İki adım ötesinde çöp kutusu olsa bile çöpünü yere atıyor. Bir günle de bu işler çözülmüyor.

Her gün, gördüğümüz her an birbirimizi uyarmalı, çevremizi korumayı görev edinmeli ve çocuklarımıza bunu büyük bir hassasiyetle öğretmeliyiz.

Yani bir konuda daha çooooook yolumuz var.