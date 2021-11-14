PELİN KAYA

Daniel Lee ile Bottega Veneta markasının yollarını ayırdığı haberi moda dünyasında şoke etkisi yarattı. O kadar beklenmedik bir karardı ki. Sonuçta kreatif direktörlüğüne geldiğinde Bottega Veneta'yı 3 yıl gibi kısa bir sürede hem yeniden diriltmiş hem de yenilikçi tasarımlarıyla markayı A ligine sokup dünyanın en popüler markası yapmayı başarmıştı. Şimdilik ayrılık sebebi için tatmin edici bir açıklama gelmedi. Fakat benim bu durum için bazı tahminlerim var. İlki Lee skandala karıştı, ortaya çıkmadan yolları ayırdılar. İkincisi Lee var olan ama zamanını bilmediğimiz kontratını uzatmak istedi ancak Kering Group başarısının karşılığı olan teklifi ona sunamadı. Üçüncüsü ise eski patronu tasarımcı Phoebe Philo'nun rakip şirket LVMH ile yeni kuracağı markanın ekibine dahil oldu.

LVMH en büyük rakibi Kering'e bir operasyon düzenlemiş olabilir. Bazı kaynaklarda da değişik tahminler okudum.

Bunlardan biri böylesine lüks bir moda evinin son koleksiyonunun defilesi için Amerika'nın en fakir yerlerinden biri olan Detroit'i seçmesi. Yapılan bu düşüncesiz seçimin de Lee'nin sonunu getirmesi. Bir diğeri ise tasarımcı Riccardo Tisci'nin başarısızlığının ardından Lee'nin Burberry'e Tisci'nin yerine geçecek olması.

Markanın çalışanlarının söylediğine göre de mobbingten suçlanıyormuş hatta iş tacize kadar gitmiş. Hakkında bu konuyla ilgili açılmış 62 dava varmış.







SERVETİ ERİDİ

Gerçekler çok yakında ortaya çıkar ama şu an asıl sorun Bottega Veneta'ya kimin geleceği. Gelecek kişinin işi o kadar zor olacak ki. Lee'nin tasarım çizgisini devam ettirse kopyacı, kişiliksiz ve vizyonsuzlukla anılacak. Daha başarılı ve farklı bir performans sergileyemezse de yeteneksiz ve yetersizlikle suçlanacak. Tabii böyle büyük bir kararın mali karşılığı da daha ilk günden kendisini belli etti. Daniel Lee'nin Bottega Veneta'dan ayrıldığı haberi üzerine Kering hisseleri yüzde 2,5 düştü. Yani Pinault ailesinin servetinden bir günde tam 860 milyon dolar eksildi. Moda dünyası nefesini tutmuş heyecanla markanın yeni kreatif direktörlüğüne kimin geleceğini bekliyor.







ZENDAYA İKONLUĞU TESCİLLENDİ

Modanın Oscar'ı olarak nitelendirilen Amerikan Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA) Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Şimdiye kadarki en genç Moda İkonu ödülüne layık görülen Zendaya geceye unvanına yakışır şekilde katıldı. Kırmızı renkte Vera Wang bir tasarım ile geceye giden Zendaya tepeden tırnağa göz kamaştırıcı. Tabii stil konusunda yakaladığı başarıda stil danışmanı Law Roach'un payı da çok büyük. 2021'in stil anlamında yükselen değeri Anya Taylor Joy da gecenin yıldızlarındandı. Ama Oscar de la Renta kıyafetini leopar desenle eşleştirmesini sevemedim.







HAFTANIN GÖZ KANATANI

Justin Bieber'ın geçtiğimiz günlerdeki sokak stili olay oldu. Giydiği çirkin ötesi Yeezy botlar çok konuşuldu. Bu modelin terlik/ayakkabı versiyonu bile gözümü kanatmaya yetiyorken başımıza bir de bu absürt modeli çıktı. Diğer tüm çirkin botları unutturacak Khaki ismindeki bu botların fiyatı ise yaklaşık 3 bin 340 TL.







GALANIN YILDIZI FLÖRTÖZ BAKIŞLAR OLDU

LACMA Sanat ve Film Gala'sı geçtiğimiz günlerde Gucci sponsorluğunda gerçekleşti. Sanat ve ünlüler dünyasından önemli isimler kırmızı halıda salındı. Hailey Bieber Yves Saint Laurent markasının ilkbahar/ yaz 2022 koleksiyonundan nefis bir seçim yapmış. Saç modeli, makyajı, aksesuarları ile klas, rafine ve çok zarif bir şıklık içinde. Elle Fanning Gucci sponsorluğundaki geceye Gucci bir elbise giymiş. Tasarım göz yorucu ve karışık görünse de böylesi zor bir kesimi kusursuz taşıyabilmiş. Dakota Johnson Gucci imzalı, etek pantolon tasarımla boy gösterdi. Bana kalırsa bu tasarıma bir Gucci demek çok zor, her zamanki çizgisinin biraz dışında buldum. Ama üst şahane. Jake Gyllenhaal gibi şahane bir adamı asla uyuşmadığı Gucci ordusuna katmak için ellerinden geleni yapıyorlar fakat bir türlü olmuyor. Billie Eilish'in tarz konusunda kafası hala karışık. Diane Keaton'ın Gucci takım içerisindeki şıklığına şapka çıkarıyorum.



BAŞKA ERKEĞE KUR

Galaya asıl damga vuran bir başka isim oldu: Dünyanın en zengin adamlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un kız arkadaşı Lauren Sanchez. Leonardo DiCaprio'yu gören Lauren Sanchez'in yanındaki sevgilisi Bezos'u unutup Leonardo'ya flörtöz bakışlar attığı video günlerce sosyal medyanın dilinden düşmedi. Sen git 25 yıllık eşini sevgilin için boşa, o da Leonardo Di- Caprio'ya kur yapsın. Vefasız kocaların alay konusu olduğunu görmek eğlenceliymiş.







DUDAK VE ÇENE AKSESUARLARI

Angelina Jolie'nin Eternals filminin galasında çene aksesuarı takması ileriki günlerde bunun trend olacağı, dudaklarımızın ve çenemizin markaların yeni hedefi olacağı sinyallerini vermişti. Hatta Chanel de dudak için bir aksesuar çıkarmış. Bu trendi bizden ilk kim uygulayacak diye merak ediyordum. Cevabı çok gecikmeden Hülya Avşar'dan geldi. Üst dudağına takıp farklı bir şekilde uygulaması hoşuma gitti.