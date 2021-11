PELİN KAYA

Doku Kumaş Tasarım Yarışmasının final jürisinde yer almak ve dereceye giren finalist tasarımcıları seçmek için Gaziantep'deydim.

Organizasyona her detayı ile öyle güzel hazırlanılmış ki, gurur duymamak ve her anından keyif almamak imkansızdı.

Türkiye'nin tekstil ihracatının yüzde 20'sini tek başına gerçekleştiren, kumaş ve iplikleri dünyanın 156 ülkesinde kullanılan Gaziantep, önemli bir moda buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde organize edilen 'Doku Kumaş Tasarım Yarışması', muhteşem bir defile ile final yaptı desem abartmam.



TASARIMCILAR YARIŞTI

Yarışma öncesi Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin 10 aylık toplam ihracatının içinde tekstil payının yüzde 15'leri geçtiğini ifade ederek "Tekstil ve konfeksiyon sektörümüz bizim göz bebeğimiz" dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle ise, tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik tasarım yarışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çekti. Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşmaya daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

Gaziantep'in, İstanbul'dan sonra tekstil alanında ikinci büyük ihracatçı şehir olduğunu dile getiren GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, sahip oldukları büyük potansiyeli açığa çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti.

Dereceye kalan 10 finalistin geliştirdiği kumaşlar, ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in ellerinde 40 parçalık bir kreasyona dönüştü.

Dilek Hanif duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Kumaş sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası pazarda, rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek, özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefleyen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın bir parçası olmaktan çok büyük mutluluk duydum.



Bu yarışma ile bir tasarım hikayesi yarattık. İhracat ile desteklendiğinde oluşacak hikaye, ülkemiz için çok daha güzel olacak." Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği 'Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın final töreninde, Haykırış ismini verdiği kumaş koleksiyonu ile Mihriban Yazar birinci, Gizem Aydemir ikinci, Seda Atalay ise üçüncü oldu. Son üçe kalan finalistler, toplamda 175 bin lira değerindeki para ödülünün de sahibi oldu.

Bunun yanı sıra yurt dışında moda eğitimi almaya hak kazandılar. Ada Çuhadar ile Gökhan Gökgöz'ün kumaşları ise mansiyona değer görüldü ve tasarımlarını kapsül koleksiyon olarak hazırlayacaklar. Ayrıca 10 finalist, İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim alma fırsatı yakaladı.

Tekstil dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren gece, Karsu Dönmez'in konseri ile son buldu.



METAVERSE İLE DEĞİŞECEK ALIŞKANLIKLARIMIZ

Facebook, yeniden markalaşmaya giderek kurumsal adını Meta olarak değiştirdi. Şirket, erişimini sosyal medyanın ötesinde sanal gerçekliğe doğru genişletecek. Mark Zuckerberg son etkinliğinde sanal ve gerçek hayatın bir araya getirildiği Metaverse kavramını tanıttı. Tanıtım, gelecekte gerçek anlamda iki hayat yaşayacağımızı, gözlükleri taktığımız anda başka bir dünyaya geçiş yapabileceğimizi anlatıyor. Tabii bu değişiklik moda endüstrisini de etkileyecek. Peki tanıtımda moda üzerine nelerden bahsedildi?



Online alışverişlerimiz üç boyutlu bir dünyaya taşınacak. Kendimize oluşturduğumuz avatarlar üzerinde kıyafetler denenebilecek ve sanki ürünü yanımızdaymış gibi görüp alışveriş yapabileceğiz. Üstelik bunu arkadaşlarımızla birlikte de deneyimleyebileceğiz. Hatta, yeni adıyla Meta, Twitter'dan topu Balenciaga'ya attı ve "Metaverse için dress code nedir?" dedi. Balenciaga da hemen Mark Zuckerberg'in avatarının üzerinde denenmiş tasarımlarıyla cevap verdi. Bazı kaynaklar, sadece tek sistemde kullanılacak alışveriş platformları ve markalar hazırlanacak gibi öngörülerde bulundu. Şimdiden bunlar düşünülüyorsa, proje hayata geçtiğinde kim bilir nelerle karşılaşacağız!



İLK GİYEN HADİSE OLDU

Fendi'nin, Kim Kardashian'ın markası Skims ile yaptığı iş birliğinden doğan FendixSkims koleksiyonundan geçen hafta köşemde bahsetmiştim. Yazımın üstünden birkaç gün sonra koleksiyonun en güzel parçasını Hadise'nin üstünde gördük. Tabi hemen aklıma koleksiyon daha satışa çıkmadan, Kim Kardashian'dan bile önce nasıl oldu da Hadise giyebildi sorusu geldi. Fendi, her ülkeden belli başlı bazı ünlülere koleksiyondan hediye göndermiş. Türkiye'den ise sadece Hadise'yi seçmiş.



Bu durum yıldız bir isim için önemli ayrıcalıktır. Kim Kardashian da sonunda Balenciaga'larını bir kenara bıraktı ve Hadise'nin elbisesinin farklı bir rengini giydi. E aynı elbiseyi giyerler de, biz hangisi daha şık diye konuşmaz mıyız? Sosyal medya hesabımdan bu soruyu sorunca, çoğu tabii ki Hadise dedi.