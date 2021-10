PELİN KAYA

Fendi ve Kim Kardashian'ın markası Skims iş birliğine giderek bir koleksiyon çıkarmış. 9 Kasım'da satışa sunulacak bu koleksiyonda giyim, mayo, iç çamaşırı, şekillendirici giysiler ve çoraplar olacak. Ürün fiyatları ise Skims'in normalinden yüksek olacak ve 950 dolarla 4 bin 200 dolar arasında değişecek. Bu koleksiyon için Kim Kardashian, "Fendi ve Skims, birbirinden çok farklı, ancak eşit derecede güçlü kültürel güce sahipler. Sınırları zorlama ve geleneklere meydan okuma arzusunu paylaşıyoruz, bu yüzden iş birliğinde bu kadar çok ortak zemin bulduk" demiş. Eşit derecede kültürel güç derken Skims'in hangi kültürel gücünden bahsediyor acaba? Zaten Fendi daha kısa süre önce Versace ile süper bir iş birliğine girmiş büyük de sükse yapmıştı. Böylesine köklü ve dev bir markanın Kardashianlar'a ihtiyaç duyması şaşırtıcı.







VOGUE PARİS'TE RADİKAL DEĞİŞİM

100'üncü yaşını geride bırakan Vogue Paris dergisi, 70 yıl sonra isminden Paris'i kaldırıp yerine Fransa'yı koymuş. Şehir ismi ile çıkan tek Vogue dergisi de böylelikle tarihe karışmış oldu. Vogue Paris editoryal içerik şefi Eugenie Trochu bu değişim için; "Özgürlük. Tepeden tırnağa kimliğini dile getirip farklılıkları kutlamak... Vogue Fransa'nın 4 Kasım'da çıkacak ilk sayısı bireyselliği öne çıkaracak. Vogue Fransa, yüzyıllık kültürel tarihi tanımlama üzerine inşa olacak. Fakat en önemlisi bugün içinde yaşadığımız Fransa'yı yansıtacağız. Yeni gelecek olan sayı da tüm bu amaçları somutlaştıracak" yorumunu yaptı. Bu açıklamada yer almasa da benim şahsi düşüncem; uzun yıllar derginin baş editörlüğünü yapan Emmanuelle Alt'ın eylül ayında görevinden ayrılması sonrası böyle bir değişikliğe gidildiği yönünde.







DEV LÜKS MARKALAR ONUN PEŞİNDE

Şu an moda dünyasının en gözde ünlüleri kimler diye sorsanız, ilk Zendaya ikinci olarak da Anya Taylor Joy diye cevaplarım.

İkisi de hem mesleklerinde gösterdikleri başarı hem de kırmızı halıdaki şıklıklarıyla kısa sürede günümüzün en popüler isimleri olmaya başardı. Dev lüks markalarla yapılan anlaşmalardan da bu başarıyı rahatlıkla anlayabiliriz. Geçtiğimiz günlerde Anya, Dior markasının globaldeki moda ve güzellik elçisi oldu. O kadar çok bu markadan giyiniyordu ki ben zaten anlaşmalı sanıyordum. Bazen tek markada ısrarcı olmak da meyvesini verebiliyor. Son filmi Last Night In Soho'nun Los Angeles prömiyerinde yine Dior elbise giydi. Elbise muhteşem, çok yakışmış ama o uzun sarı saçlarına hâlâ alışamıyorum. Anya'nın hafta içerisindeki bir diğer harika görünümü de katıldığı bir televizyon programında giydiği Oscar De La Renta imzalı turuncu elbise oldu.







KIRMIZI HALIDA PARLIYOR

Şu ara kırmızı halı performansıyla en çok konuşulan ünlü Angelina Jolie... Eternals filmi için katıldığı festival ve prömiyerlerde şıklığıyla modaseverlere keyifli anlar yaşatıyor. Roma Film Festivali'ndeki kombileri dillerden düşmedi. Giydiği Versace elbise içinde adeta bir heykel gibi görünüyordu. Tam görüntüsü hakkında kusur bulmak imkansız derken kuaförünün büyük bir hatası olan eksik kaynakları hepimizin gözüne takıldı. Festivaldeki ikinci kombini de Dolce&Gabbana'dan geldi. Bu sefer kaynaksız, doğal güzellikteki saçlarıyla çok hoş görünüyordu. Film tanıtımı için Roma'nın ardından Londra'ya geçen Jolie burada da Valentino elbisesi içinde büyüleyiciydi.







GİYMEK CESARET İSTİYOR

Balenciaga'nın Crocs markası ile iş birliğinden doğan "Crocs Madame" model topuklu ayakkabılar yaklaşık 6 bin TL'lik etiketle satışa çıktı. Yanlış okumadınız tam tamına 6 bin Türk Lirası. Hafta boyunca artık bu kadar da olmaz dedirten modeli paylaşmayan ti'ye almayan sosyal medya hesabı kalmadı desem yeridir. Tabii böylesine uçuk bir tasarımı iyice köpürtecek olan influencer camiası da şu an kara kara acaba bu ayakkabıları nasıl kombinlesem diye düşünüyor, planlar yapılıyor. Bakalım giyme cesaretini ilk kim gösterecek merakla bekliyorum.