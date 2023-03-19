PELİN KAYA

Her yıl ünlülerin en şık olmak için yarışa girdiği, benim de yorumlamak için iple çektiğim Akademi Ödülleri'nin 95'incisi gerçekleşti. Bu yıl tören büyük bir değişime ev sahipliği yaptı ve Oscar'ın "kırmızı halısı" tarih oldu! 62 yıldır halı ana kırmızı rengini koruyordu. Bu yıl büyük bir değişimle halı, şampanya rengi oldu.

"Kırmızı halı estetiğini ve konuk deneyimini" yeniden tasarlamak isteyen yetkililer, ilk değişikliği halının meşhur kırmızı rengini değiştirerek yapmış oldu. Üstelik girişten tören alanına kadar halının renk tonu git gide açıldı. Peki tüm bu hummalı çalışmaya rağmen halı yeni rengiyle beklentiyi karşıladı mı diye sorarsanız, size rahatlıkla net cevabı verebilirim; Büyük bir hayal kırıklığı yaşandı ve yeni renkten nefret edildi.

Fonda yer alan panoların halıyla aynı renk olması tören boyunca ortaya istenmeyen görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Özellikle de açık renk giyen yıldızların ışıltısının katili oldu yeni renk. Umarım bu halı rengini değiştirme kararı son kez yaşanmıştır da gelecek sene yine kırmızı halının ihtişamına geri döneriz.







Halıda adeta bir "dress code (giysi kodu)" varmış gibi beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç ana renk hakimdi. Beyaz giyen isimler halının ve fonun renk azizliğine uğrayarak gelin gibi görünmekten kaçamadılar. İçlerinden bir tek Emily Blunt Valentino imzalı elbisesiyle kusursuz görünmeyi başardı. Sofia Carson, Giambattista Valli imzalı elbisesiyle ve Chopard marka gerdanlığıyla gecenin şıklarındandı.







Oscar töreni kadar heyecan vermediği için sonrasında verilen partilerdeki görünümleri ele almazdım. Fakat bu yıl partilerdeki birçok görünüm asıl törenden çok daha başarılıydı ve daha fazla yıldız isim katılmıştı. Gigi Hadid kırmızı Zac Posen elbisesi ile açık ara öndeydi. Kusursuz bir şıklık yakalamıştı. Saint Laurent elbisesiyle Hailey Bieber, vintage Jean Paul Gaultier elbisesiyle Kendall Jenner, Schiaparelli elbisesiyle Naomi Campbell, Celine elbisesi ile Kaia Gerber, Elie Saab elbisesiyle Suki Waterhouse, Balmain elbisesiyle Lily Aldridge, Maison Margiela elbisesiyle Kylie Jenner, Giorgio Armani elbisesiyle Michelle Yeoh, Off-White elbisesiyle Julia Garner partinin yıldız isimleri oldular.







OSCAR'I GELİNLER BASTI

Siyah giyenlerin çoğu gecenin kazananı oldu. Zira halı ile sağladıkları kontrast görüntü onlara yaradı. Siyah giyenler içinde en çok dikkat çeken Giorgio Armani elbisesiyle Margot Robbie idi. Lady Gaga da Versace'nin Oscar'dan iki gün önce gerçekleşen defilesindeki en popüler elbiseyi giymiş. Elbisenin kendisi çok güzel, taşıyışı kusursuz ama makyajı o kadar olmamıştı ki sadece bu bile Gaga'yı en iyiler listesinden uzak tutmaya yetiyor. Sert yüz hatlarına daha da sertlik katmıştı. Kırmızı halıda siyah seçimiyle öne çıkan diğer isimler; Vanessa Hudgens, Nicole Kidman, Jennifer Connely, Elizabeth Olsen ve Deepika Padukone oldu.







Oscar gecesinin divası hiç kuşkusuz kırmızı Elie Saab elbisesiyle Cara Delevigne idi. Elbisenin ruhuna uygun saç modeli, makyajı ve mücevherleriyle kusursuz görünüyordu. Yaşadığı ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarından sonra tedavi görmeye başlamıştı. Bu halıdaki performansıyla resmen "Geri döndüm!" dedi.







Bu kadar şık isimden sonra hayal kırıklığına uğratanlardan bahsederken Cate Blanchett'i anacağım hiç aklıma gelmezdi. Cate Blanchett'in ilk kez en iyiler listeme girememesinin suçunu direkt Louis Vuitton markasına atıyorum. Tilda Swinton'ın tarzına benzemesini sağlayan elbisesindeki tek olumlu taraf sürdürülebilir olmasıydı.







Gecede sürdürülebilirliğe önem veren bir başka isim de Bailey Bass'dı. Oscar elbisesi için Institute of Digital Fashion (Dijital Moda Enstitüsü) ve Zac Posen iş birliği yaparak sağdaki dijital couture elbise tasarlanmış. Elbisenin gerçek halinde sırtındaki volümlü eklentiler yok. Bu çalışmayla teknoloji sayesinde fiziksel modanın sürdürülebilir yolla yükseltilmesi amaçlanmış. Halıda fiziksel olarak giyilen elbisenin de kumaşı sürdürülebilir yollarla tedarik edilmiş ve uygulanmış. Salma Hayek'in 15 yaşındaki kızı Valentina da 25 yıl önce annesinin bir davette giydiği Isaac Mizrahi imzalı elbiseyi giymiş.







Kering Grup gibi bir lüks moda devinin sahibinin kızı olmasına rağmen böyle bir gecede annesinin arşivlerinden sürdürülebilir bir seçim yapması şık bir tavır olmuş.







Bir tarafta övgüyle bahsettiğimiz isimler varken gecenin skandal görünümüne de değinmezsem olmaz. Şarkıcı Tems'in Lever Couture markasına ait elbisesi öyle bir tasarıma sahip ki sadece kırmızı halıdaki gösteriş düşünülmüş. Başının etrafını kabarık şekilde çevreleyen tasarımı yüzünden etrafında oturan herkesin sahneye olan görüş açısını kapatmıştı. Hal böyle olunca sosyal medyanın lincinden kurtulamadı.







ÜRDÜN PRENSESİ SADE VE ZARİF BİR DÜĞÜNLE EVLENDİ

Ürdün Kral'ı II. Abdullah'ın en büyük kızı Prenses Iman ve Yunan asıllı iş adamı Jameel Alexander Thermiótis geçen pazar günü Ürdün'ün başkenti Amman'da ailelerin ve dostların katıldığı bir düğünle evlendi. 26 yaşındaki prenses çok şık, özel dikim bir Dior gelinlik giydi. Chaumet imzalı zarif elmas tacı ise büyükannesi Prenses Muna Al Hussein'e ait. Kraliçe Rania'nın seçimi de kızı gibi Dior'dan yana olmuş. Veliaht Prens Hüseyin'in nişanlısı Rajwa Al Saif ise düğüne sarı Roksanda Ilincic elbisesiyle katıldı. Al Saif ve Ürdün prensi de 1 Haziran'da evlenecek. Düğün sosyal medyada büyük ilgi gördü. Zenginliğin abartılıp gözlere sokulmadığı, kontrolsüz gösterişin yer almadığı, zarif, hatta bir Orta Doğu ülkesinin kraliyeti için son derece sade olmuş denilecek bir düğün diyebilirim.