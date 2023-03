PELİN KAYA

Dünyanın en popüler iç giyim markası Victoria's Secret'ın ikonik defileleri 4 yıllık aradan sonra geri dönüyor! Son defilesini 2019'da Adriana Lima'nın ayrılışıyla gerçekleştiren marka, her sene tekrarlanan eski düzeni geri getirmek için çalışmalara başlamış. Peki ikonik Victoria's Secret defileleri neden sona ermişti, sizlere biraz hatırlatma yapayım.







RİRİ'YE YARADI

Marka, vücut olumlamanın doğduğu zamanlarda dönemi yakalayamamış sosyal medyasını da bu yönde etkili bir şekilde kullanamamıştı. Her bedenden modeli kucaklayan markalar gündemdeyken kendi kusursuzluk algılarının onlara oyunu kazandıracağını zannetmeleri en büyük yanlışları oldu. Hal böyle olunca iç giyim devinin en önemli kalesi yıkıldı ve defileler devam edemedi. Tam da o yıllarda Rihanna'nın çıkardığı iç giyim markası Fenty her bedenden kadını kucaklayan stratejisiyle pazardaki açığı en doğru şekilde doldurdu. Bu marka da ilk yarattığı rüzgarı koruyamadı. Zira her bedenden kadını kucaklasa da tasarımları her kadının giyebileceği konfora sahip değil. Victoria's Secret'ın artısı da ürünlerinin her yaş ve zevke hitap edebiliyor olması. Marka ikonik defilelerini samimi bir strateji ve etkili reklam kampanyalarıyla taçlandırırsa tekrar eski şaşalı günlerine geri dönmesi çok da uzak değil







DAHA DA GÜÇLENEREK BİRLEŞTİLER

Rihanna'nın markasından bahsetmişken o cephede de önemli gelişmeler var. Puma markası sosyal medyasında, Rihanna ile iş birliklerinin yeniden canlanmasına atıfta bulunarak "She's back (Geri döndü)" açıklamasını yaptı! Ünlü yıldız 2014 yılında spor markasının ailesine kadın kreatif direktör olarak katılmış ve yaklaşık 1 milyar dolarlık satış yaptırmıştı. Buradan kazandığı özgüvenle de markadan ayrıldıktan 2 yıl sonra kendi iç giyim markasını LVMH Grup çatısı altında piyasaya sürdü. Ve 6 yıl sonra 2 dev marka daha da güçlü bir şekilde yeniden bir araya geliyor! Merak ediyorum acaba bu haberden sonra adidas ve Beyonce'nin uykuları kaçmış mıdır?







ÜRDÜN'DE DÜĞÜN HEYECANI

Yeni bir kraliyet düğünü daha gündemde! Ürdün Kraliyeti'nin en büyük kızı Prenses Iman bugün iş insanı Jameer Alexander Thermiotis ile evleniyor. Düğünden önce düzenlenen kına gecesinde kadınların şıklığı, zariflikleri ve lüksün abartılmadan ölçülü bir şekilde kullanılması özellikle sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.







Ürdün Prensesi kına gecesinde Ürdünlü tasarımcı Reema Dahbour'un 2021 koleksiyonundan işlemeli beyaz bir elbise giydi. Beline de Annesi Kraliçe Rania'nın babası Kral Abdullah ile evlenirken 1993 senesinde taktığı kemeri taktı. Prenses Iman tepeden tırnağa dupduru bir güzellik ve şıklık içindeydi. Kraliçe Rania da konumuna yakışır ideal şıklığı yakalamıştı. Geleceğin kralı Prens Hüseyin ile yakın zamanda nişanlanan, duruşu ve fiziksel özelliklerinden dolayı basında Orta Doğu'nun Prenses Catherine'i olarak görülen Rajwa Al Saif de kına gecesindeydi. Rajwa'yı radarıma girdiği ilk günden beri beğeniyorum.







SEKTÖR MESAFELİ DURUŞUNU KORUYOR

Balenciaga reklam kampanyalarında çocukları uygunsuz içeriklere alet ettiği için tüm moda endüstrisi tarafından büyük eleştiri toplamıştı. Lüks moda evi resmen bir markanın başına gelebilecek en vahim durumu yaşadı ve o kadar köşeye sıkıştı ki hiçbir şey yapamayıp uzun bir sessizliğe girmişti. Paris Moda Haftası'nda gerçekleşecek defilesinin günü yaklaştıkça kreatif direktör Demna ufak röportajlara başladı, özürler dilendi, stratejik yardımlar yapıldı. Kısaca marka daracık hareket alanında yapabileceği her şeyi yaptı. Tabii tüm bu yaşananlardan sonra nasıl bir koleksiyon sunulacağı büyük merak konusuydu. Hiçbir uç noktaya dokunmayan, hiçbir özel mesajı bulunmayan ölçülü, sade bir defile gerçekleşti. Yer yer Gvasalia'nın içindeki dünyayı görsek de çoğunlukla markanın arşivlerinden, Christobal Balenciaga'nın mirasından ilham alınmıştı. Koleksiyon üç bölümden oluşuyordu. Birinci kısım terziliğin ön plana çıktığı ve bununla ilgili deneyler yapılan, ikinci kısım moda odaklı çalışılan ve üçüncü kısım da, evin mirasına en çok bağlı kalınarak tasarlanan daha şık parçaların olduğu kısımdı. Her defilenin ünlü yıldızlarla süslendiği Paris Moda Haftası'nda tek bir yıldız ismin olmadığı defilenin sadece Balenciaga'ya ait olması da sektörün hala markaya mesafeli duruşunun işaretiydi. Yıllardır herkesin giymek için yarıştığı, defilede görünebilmek için kıran kırana rekabetin yaşandığı markanın defile günü yanında hiçbir ünlü dostu yoktu.