PELİN KAYA

Power Müzik Ödülleri gecesi ünlülerin akınına uğradı. Kırmızı halının en şık ve en dikkat çekici isimlerini sizler için derledim

Gecede en beğendiğim isimle başlıyorum. Georges Hobeika imzalı tulumu, saç modeli ve makyajıyla Cher'in ikonik stilini anımsatan Ece Sükan kırmızı halının tartışmasız en şık ismiydi.







Dior ve Alexander McQueen gibi iki yüksek markadan seçim yapan Hadise de gecenin şıklarındandı. Beyaz takımla çok daha iyi ve güçlü bir görünüm içindeydi.







Beren Saat "küçük siyah elbise" klasiğinden gitmiş... Çok daha iyi görünebilirdi. Fazla özen göstermediğini düşündürten seçimler yapmış.







Son günlerin parlayan ismi Müjde Uzman kıyafetiyle bana Kendall Jenner'ın yıllar önce Oscar Vanity Fair partisinde giydiği görünümü hatırlattı. Gecenin beğenilen isimlerinden.







Defne Samyeli değişik bir modele sahip elbisesiyle gecenin hem en çok eleştirilen hem de en çok konuşulanıydı... Yabancı ünlülerin kırmızı halı taktiği uygulanmış. En şık olamıyorsan en çok konuşulan ol!







Atiye'nin kıyafetine üstten baksam yaz kokteyli, alttan baksam kışlık bir davet derim. Genel bir uyumsuzluk söz konusu.







İrem Derici ve Melisa Döngel'den birlikte bahsetmek istiyorum. Zira farklı kıyafetler giyerek pişti olmayı başarmak zordur.







Onlar bu zoru başarmış. Bu kombinle Melisa Döngel'in yorumunu daha başarılı buldum.







Şifanur Gül tepeden tırnağa şahane görünüyor. Siyah iyi kesim elbise ve kırmızı ruj ikilisiyle Avrupai havasını ortaya daha da çok çıkarmış.







Öykü Karayel, bu kombini 2000'li yıllarda MTV Ödülleri'nde giyseydi çok beğenilirdi. Zira günümüzle bağdaştıramadığım kombini bana o yılların Britney Spears ve Paris Hilton'unu hatırlattı.







Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun tam da yaşına göre bir seçim yapmış. Eleştirebileceğim tek nokta kendisini daha başka renkler içinde de görmek istemem olabilir.







ÜNLÜ YILDIZ MODA EVİ KURDU

Bir süredir sessizliğini koruyan Chloe markasında 1 hafta içinde iki büyük gelişme yaşandı. İlki 3 yıldır görevde olan Kreatif Direktör Gabriela Hearst ile yollarını ayırma kararı oldu. Hearst'ün kendi markasına ve diğer projelerine odaklanmak istemesiyle ayrılığı dostane olarak nitelendiriliyor.

Diğer önemli gelişme de Gabriela'nın görevinden ayrılmadan önce marka için radikal bir projede ön ayak olması. Marka, Atelier Jolie isimli yeni bir moda evi açma niyetini açıklayan Angelina Jolie ile bir iş birliğine girdi. İki moda evi ortaklığında kapsül bir kadın koleksiyonu hazırlanacak. Bu koleksiyon zanaatkarların yeteneklerini ortaya çıkaracak ve düşük etkili, sürdürülebilir materyaller ile hazırlanacak. Koleksiyonun ne zaman çıkacağı belli olmasa da çok bekleyeceğimizi düşünmüyorum.







Atelier Jolie hakkında da biraz bilgi vermek isterim. Bu marka moda sektöründe ölü stoklardan, kaliteli artıklardan ve vintage parçalardan yararlanan bir iş girişimi olacak. Amacı moda endüstrisini demokratikleştirmek. Tüketicilere, gelişmekte olan tasarımcılara ve zanaatkarlara kolay erişim imkanı sunacak. Mültecilere çırak pozisyonunda iş verilerek istihdam sağlanacak. Jolie bu iş için "Yaratıcı insanların dünyanın dört bir yanından uzman terziler ve zanaatkarlardan oluşan yetenekli ve çeşitli bir aileyle işbirliği yapmaları için bir yer inşa ediyorum" diyor.

Moda endüstrisinde iyiliğin altını çizen her işin arkasındayım. Jolie'nin kendi ününü kullanarak böyle bir girişimde olması zekice ve hızlı sonuçlar alacak bir hareket. Chloe de durağan zamanlarından çıkmak için bu ışığı görmüş ve yükseliş için yıldız bir ismi yanına almak istemesi yerinde olmuş.



BEKLENMEDİK GÖREV DEĞİŞİMİ

British Vogue'un Genel Yayın Yönetmeni Edward Enninful'ın 2024'ün başında Vogue'da küresel bir danışman rolüne geçiş yapacağı açıklandı.

Edward Enninful'un Vogue'un Avrupa yazı işleri direktörü ve İngiliz Vogue baş editörü olarak ikili rolünden önümüzdeki yıl uzaklaşmasıyla, British Vogue'un yeni bir "editör içeriği başkanı" işe almaya hazır olduğunu söyledi.







Enninful, yayıncı Conde Nast'ın amiral gemisi unvanı olan Vogue'da küresel bir danışman rolüne geçiş yapacak. Enninful yeni görevinde daha geniş yaratıcı projeler üstlenme özgürlüğüne sahip olurken, Vogue markasının dünya çapındaki yaratıcı ve kültürel başarısına katkıda bulunacak.

Enninful, 2017'de British Vogue yayınlarını yönetmesi için seçildiğinde Vogue'un ilk siyahi baş editörü olarak tarihe geçmiştir. Son yıllarda, Conde Nast, Vogue'un uluslararası baskılarının çoğunda baş editör rollerinde sadeleştirmeye gitse de Enninful, konumunu koruyan tek baş editör olmuştur.







ÖZLENEN HAMİLE ŞIKLIĞI

Aslı Enver rol aldığı bir dizinin prömiyerinde Nihan Peker imzalı fuşya elbisesiyle hepimize maşallah dedirtti. Uzun zamandır global ünlülerin göbeği açık hamile tarzı tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Enver'i görünce bu mütevazı ve duru hamile şıklığını özlediğimi hatırladım. Duru hamile şıklığı demişken Nazlı Sabancı'dan da bahsetmezsem olmaz. O da yakın geçmişte benzer tonlarda helenistik kesim elbisesiyle şahane bir hamile şıklığına imza atmıştı. İkisinin de görünümü hamilelere şıklık konusunda örnek olmalı.