PELİN KAYA

Hafta boyunca 6 Mayıs'ta gerçekleşen İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçesi Camilla'nın taç giyme töreni konuşuldu. Dünyanın dört bir yanından kraliyet ve devlet mensupları bu görkemli ve tarihi ana şahitlik etmek için İngiltere'ye ayak bastı. İşin moda kısmı da gayet doyurucu oldu. 2 gün süren tören ve kutlamalarda en şık kimdi kimler beğenildi kimler eleştirildi hepsini sizler için derledim.







Törenden bir gün önce gerçekleşen resepsiyonda Galler Prensesi Catherine tercihini My Self Portrait marka elbiseden yana yaptı. Ayakkabı seçimi Aquazzura, çantası Jenny Packham idi. Tepeden tırnağa risksiz, zarif ve hoş görünüyor.







Ürdün Kraliçesi Rania hiç kuşkusuz resepsiyonun en şık isimlerinden biriydi. Kraliyet davetinde "Schiaparelli giyilir mi?" diye sorsalar emin olamazdım. Fakat Kraliçe Rania en güzel şekilde pekala olur demiş.







İspanya Kraliçesi Letizia, Victoria Beckham markasının en sevilen ve tercih edilen elbisesini giymiş. Bir kraliyet mensubunun yine bir kraliyet resepsiyonunda böylesine cesur bir renk seçmesi çok hoşuma gitti. Üstelik kusur bulunamayacak kadar iyi görünüyor.

Şıklığıyla olmasa da varlığıyla öne çıkan isim Amerika Birleşik Devletleri First Lady'si Dr. Jill Biden oldu. Tom Ford elbisesi gerçekten hoş görünse de diğer hanımların yanında biraz sönük kaldı diyebilirim.







TAÇ GİYME KOLYESİ

Kraliçe Camilla, Bruce Odfield tarafından tasarlanan beyaz bir elbise ve Kraliçe Elizabeth'e ait devlet cübbesini giydi. Görünümünü 2 bin 200 elmas ile bezeli Kraliçe Mary'nin tacıyla tamamladı.

Gerdanlığı da en az tacı kadar dikkat çekiciydi. 1858 yılına dayanan ikonik "Taç Giyme Kolyesi'ni" taktı. Garrard tarafından tasarlanan dudak uçuklatan parça, 25 dereceli parlak elmas ve Lahor Elması olarak bilinen 22,48 karatlık devasa bir pandantiften oluşuyor.







Veliaht Kraliçe, Galler Prensesi Catherine hiç kuşkusuz taç giyme töreninin en merak edilen ve dikkat çeken ismi oldu. Prenseslik cübbesinin altına Alexander McQueen imzalı bir elbise giydi. Fakat onu bu kadar dikkat çekici yapan mücevherleri oldu. Küpeleri rahmetli Prenses Diana'ya ait. Tacı ise beklenmedik şekilde Kraliyet arşivlerinden değil! Bu modern dokunuşlara sahip muhteşem tacın tasarımı dünyanın en iyi tasarımcılarından Jess Collett ve Alexander McQueen'in iş birliğine ait. Kolyesi ise 1950 yılında Kral George'un Kraliçe Elizabeth'e verdiği bir kolye.







ÖZENSİZ TERCİH

Kraliçeden hatta annesinin büyüsünden rol çalabilen tek isim Prenses Charlotte oldu. 8 yaşında olmasına rağmen sergilediği güçlü ve kendinden emin duruşu saygı topladı.

Hatta bu duruşu ve zarafeti Kraliyet hayranları tarafından Kraliçe Elizabeth'e benzetildi. Tacı ve pelerinli elbisesinin markaları annesi ile aynıydı.

Şıklık konusunda gerek resepsiyon olsun, gerekse taç giyme töreni olsun, kimse İspanya Kraliçesi Letizia'nın eline su dökemedi. Taç giyme töreninde de Oscar De La Renta elbisesi ile kusursuz görünüyor.

Ürdün Kraliçesi Rania resepsiyonda gösterdiği performansı törende gösteremedi. Tamara Ralph imzalı elbisesi biraz özensiz bir seçim gibi geldi.







Danimarka Prensesi Mary mor kaban elbisesiyle şıklarım arasında.







Butan Kraliçesi geleneksel çizgisini bozmadan her zaman ki gibi hem çok güzel hem de çok zarif görünüyordu.







Prenses Anne'nin kızı Zara Tindall da Laura Green imzalı elbisesiyle törenin en zarif ve asil görünen davetlilerindendi.







HAFTANIN PİŞTİSİ

Victoria Beckham'ın meşhur elbisesini giyen tek isim İspanya Kraliçesi Letizia değildi. Aynı gün Burcu Esmersoy da bir davette bu elbiseyi tercih etti. Kendall Jenner, Bella Hadid, Victoria Beckham gibi dünyaca ünlü isimler de bu elbiseyi taşıyanlar arasında.







Ülkemizden ilk giyen Burcu Esmersoy oldu ve bence tüm isimler arasında en iyi taşıyan da Burcu oldu. Kendall da şahane görünüyor ama puanını direkt podyumdan alıp aynı görünümü taşıması yüzünden kırdım :)







YÜKSEK MODANIN KONSER TURU

Beyonce heyecanla beklenen Renaissance Dünya Turu'na Stockholm'de başlangıç yaptı. Beyonce'nin son solo turu 2016 yılındaki Formation turuydu. En son turu ise eşi Jay-Z ile 2018'de çıktığı On The Run Tour idi.







Konser temasında bilim kurgu, disko, vücut olumlama, siyahi olmak gibi ana başlıklara yer verilmiş. Stockholm'de başlayıp 4 ay sonra New Orleans'ta sona erecek olan turdan toplam 2.4 milyar dolarlık (47 milyar TL) rekor bir hasılat bekleniyor.







Açılış konserinde David Koma, Balmain, Mugler, Courreges, Coperni, Alexander McQueen, Loewe gibi günümüzün en popüler markalarından toplamda 9 kostüm giydi ve stylingini Shiona Turini ve ekibi yaptı. Mugler ile yaptığı vintage seçimler ise ayrı özel. Robot görünümüne sahip olduğu kostüm 1995 yılına ait "Robot Kadın" koleksiyonundan ilham alınmış. Beyonce buna çok benzer bir kostümü aynı zamanda 2007 yılında BET Ödülleri'nde giymiş. Arıyı andıran kostümünün baş aksesuarı ise Mugler'in 1997 Haute Couture "Insect Women" koleksiyonuna ait.







Bu konser bana gerçek anlamda bir konser stylingi nasıl olur onu hatırlattı. Zira en son Taylor Swift'in Era turuna hayranlık duymuştuk, fakat Swift neredeyse bir gecede Beyonce'nin 2 katı elbise giyse de bu kadar özel dikim ve özel tasarımlara yer vermemişti. Beyonce her giydiğini belli ilhamlar doğrultusunda, söylediği şarkının anlamına uyan hikayesi olan özel tasarımlar tercih etmiş. Bu da ne büyük bir emek harcandığını göstermenin yanı sıra bir sanatçının işine ve seyircisine duyduğu saygının da işaretidir.