PELİN KAYA

Kusursuz bir düğün ile en seçkin isimler arasına girip, herkesin imrendiği bir 'It Girl (O Kız)' olmak mümkün mü?"







Sosyal medyanın gücüyle evet, artık mümkün.

Bunun son örneği de Sofia Richie'den geldi.







Kourtney Kardashian'ın eski eşi Scott Disick ile yaşadığı ilişki sayesinde tanınan ama aslında yaşayan efsane Lionel Richie'nin küçük kızı olan Sofia Richie, Universal Music Group'un CEO'sunun oğlu ve yapım şirketi sahibi Elliot Grainge ile 2 milyon dolarlık bir düğünle evlendi.







Hem de ne evlenmek. Buram buram yüksek moda ve sessiz lüks kokan, zenginliğin ve vizyonun buluştuğu bir düğün gerçekleşti. Resmen modanın en önemli günü, teması bu yıl Karl Lagerfeld: A Line of Beauty olan Met Gala'ya günler kala aynı temayı ben kendi düğünüme işlerim demiş.







Düğününde giydiği üç gelinliğin üçü de Chanel imzalı. Parti gelinliğinin orijinalini 1993 yılında Claudia Schiffer defilede giymişti. Düğün öncesi karşılama töreninde giydiği gelinliğinin orijinalini de 1997 yılında Stella Tennant taşımıştı.







Düğün dünya jetset sosyetesinin, lüks moda dünyasının, am- FAR Gala'nın düzenlendiği, Dior ve Chanel defilelerinin düzenlendiği, efsane kampanya çekimlerinin yapıldığı Hotel du Cap-Eden Rock'ta gerçekleşti.







ÜÇTE ÜÇ ŞIKLIK; PRIYANKA CHOPRA

Dünyaca ünlü stylist Law Roach emekli olduğunu duyurunca eminim tüm ünlü müşterileri hem şaşırmıştır hem de hayal kırıklığına uğramıştır. Fakat bu isimler arasında şu an şükreden biri olduğuna eminim. O isim hiç kuşkusuz bir haftada üç farklı şıklığa imza atan Priyanka Chopra. Emeklilik duyurusunun ardından soluğu yeni stil danışmanı Rebecca Corbin Murray'ın kapısında almış. Çok da iyi yapmış. Zira Law Roach ile yıllardır moda dünyasında kazanamadığı itibarı bir haftada kazandı. Yeni dizisi Citadel'in üç farklı prömiyerinde üç ayrı şıklığa imza attı. İlki vücuduna çok yakışan ve duru gösteren Vivienne Westwood elbise oldu. Vücudunu tanımaya başladığı daha bu görünümde anlaşıldı.







Ardından fıstık yeşili Valentino imzalı otrişli bir tasarım tercih etti. Hem iddialı, hem gösterişli hem de zarif görünüyor. En sevdiğim görünümü bu oldu diyebilirim.







Üçüncü elbisesi Roksanda Ilincic imzalıydı. İçlerinde kumaşından dolayı en zayıf bu olsa da kesinlikle kötü diyemem. Chopra'yı bu haftadan itibaren yakın merceğe aldım. İleride yapacağı seçimleri merakla bekliyorum.







BAYRAM SAHNE KOSTÜMLERİ

Ramazan Bayramı'nda sahneler ünlü isimlerle canlandı. Adeta şıklık yarışı yaşandı. İlk olarak sahnelere dönen Gülşen ile başlamak istiyorum. Gucci seçimiyle gayet iyi görünüyor fakat hem iddialı hem şık olmayı başaran eski Gülşen'i görmeyi çok özledim desem yalan olmaz. Miley Cyrus'un yılbaşı programında giydiği özel dikim elbisenin farklı bir versiyonunu tercih etmiş. Miley'deki versiyonunu daha çok sevdim. Gülşen'deki potluklar rahatsız bir görünüm sunmuş. Bunların yanı sıra saçında ve makyajında da sadeleşmeye gitmesi gerekiyor.







Derya Uluğ, bayram sahnesinde son zamanların pencere detayını elbisesinde tercih etmiş. Çok da iyi etmiş. Fularını başında değil boynunda taşıdığı zaman çok daha iyi bir görünüm sergilemiş.







Demet Akalın, hiç risk almamış en doğrusunu yapmış. Garantili ve zamansız bir görünüm elde etmiş.







Ebru Gündeş, yeşil elbisesiyle bayramın en hayal kırıklığına uğratan isimlerinden biriydi. Elbise ona ait değil gibi görünüyordu.







Ebru Yaşar'ın bayram sahnelerindeki iki elbisesini kendisine yakıştırdım.







Hülya Avşar, her zaman giydiklerine benzer yine risksiz bir seçim yapmış. Saç modelini daha çok beğendim.







İrem Derici'nin saçı ve makyajı genellikle giydiklerinden daha iyi oluyor. Bayram sahnesindeki kıyafetiyle de aynı durumu yaşamış.







Bayram sahnelerinde sevdiğim isimlerden biri Simge Sağın oldu. Saç, makyaj ve aksesuarlar da dahil olmak üzere çok iyi görünüyor.







Süperstar Ajda Pekkan, Vogue dergisindeki ikonik çekimiyle son zamanlarda moda dünyasının ve magazinin yakın merceği altında. Kendinden sık sık söz ettiriyor. Bayram sahnesiyle de bu olguyu maalesef terse çevirdi ve hayal kırıklığına uğrattı. Saçı, makyajı ve aksesuarlarında ise tek bir kusur bulamadım.







Sıla, Nihan Peker'den zarafetine yakışır bir seçim yapmış. Bayram sahnelerinde en beğendiğim isim oldu. Boynunda tamamladığı fuları da çok yerinde. Saçı ve makyajı da olması gerektiği gibi.