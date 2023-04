PELİN KAYA

Logosuzluğun ve monogramsızlığın trendi sessiz lüksün yükseldiği dönemde tam tersini savunanların çıkması çok da sürpriz olmadı. İlk ses, gösterişli lüksün baş savunucularından içerik üreticisi Bryan Yambao'dan geldi. Sosyal medya hesabından konu hakkında uzun bir paylaşım yaptı. Paylaşımında özetle; lüksün tek bir tanımının olmadığını ve logosuz giyinmenin gerçek lüks olmadığını savundu.







TEK BİR LÜKS YOK

Herkesin kendi stiline sahip çıkması gerektiğini, her stilin biricik olduğunu ve lüksün tek bir tanımı olmadığını düşünüyorum. Fakat lüks ile ilgili olarak tek bir tanım olmasa da lüksün gerçek içeriğinin 'sessiz lüks' terimiyle örtüştüğünü hepimiz biliyoruz. Zenginliği asırlarca süre gelen köklü ailelerin gösterişten uzak ama yüksek kalite parçalar giyinmesi dışarıdan iki yüzlülük gibi algılansa da tevazu göstergesidir.







Yambao'nun yazısını okuduktan sonra biraz kendi stilim üzerinde de düşündüm ve hangi tarafta olduğuma karar vermeye çalıştım. Sessiz lüks savunucusuyum. Ancak bu duruşumu tamamen giyim tarzımla gösteremiyorum. Mesela ayakkabı, çanta ve takıda gösterişten vazgeçemiyorum ben de... Tepeden tırnağa gösterişi sevmeyen ve stili benim gibiler için de ben bir terim ürettim; "hafifletilmiş sessiz lüks"!



TREND ALERT; SİYAH ELBİSE

Son zamanlarda moda dünyasında siyah elbiseler çok popüler.

Siyah renk sevdalısı olarak bu durumdan ekstra bir keyif aldığımı söyleyebilirim. Konu bu hafta Serenay Sarıkaya'nın katıldığı bir programa 3 bin dolar değerindeki Balenciaga imzalı siyah uzun bir elbise giymesiyle açıldı.







Geçtiğimiz haftalarda Malaga Film Festivali'ne giden Melis Sezen de Tuvanam imzalı elbisesi ile göz kamaştırıyordu.

'Euphoria' dizisi ile şöhreti yakalayan oyuncu Alexa Demie idi. O da tercihini Balenciaga'dan yana yapmıştı. Priyanka Chopra da benzer siyah streç bir elbiseyi yeni çıkacak dizisinin prömiyerinde tercih etti.







Türkiye'ye dönüş yapacak olursam yine bu hafta Fatma Toptaş'ın siyah elbisesi radarıma takıldı.

Doğru dekolte ve siyah elbiseyi birleştiren bir diğer isim de stilini her zaman başarılı bulduğum Ece Sükan oldu.

Şu sıra siyahı minide tercih eden isimlerden biri Hailey Bieber oldu.

16Arlington imzalı göğsünde toka detaylı elbisesiyle kelimenin tam anlamıyla kusursuz görünüyor. Bizden de Afra Saraçoğlu Harper's Bazaar dergisinin kapağında siyah mini bir elbiseyi başarıyla taşıdı.



AJDA PEKKAN VOGUE KAPAĞI

Süper Star Ajda Pekkan rütbesine yakışır bir çekimle karşımızda. Vogue Türkiye; Genel Yayın Yönetmeni Debora Zakuto, Moda Direktörü Ceylan Atınç ve Cüneyt Akeroğlu'nun fotoğrafçılığı ile bir ilke imza atıp 60'ıncı sanat yılını kutlayan Ajda Pekkan'a ithaf edilen özel bir sayı çalışması yaptı.







Yaşayan efsanelerimizden Ajda Pekkan'ın böylesine şık bir şekilde onurlandırılmasına çok sevindim. Çekimde özellikle, Züleyha Kuru imzalı siyah elbise ve pembe/mavi renklerde seçilen Elif Cığızoğlu imzalı elbisenin yer aldığı görseller çok başarılı!



LOEWE ANTORYUM

Son zamanların en gözde ve modayla oynamayı seven markası Loewe, doğanın ve yaratıcılığın nimetlerini o kadar güzel işliyor ki, yeni çıkardığı bir tasarımın trendlere girmemesi işten bile değil. Moda endüstrisi de markanın üç boyutlu antoryum çiçeklerini çok sevdi.







Koleksiyonun imza tasarımı olan antoryumları hem dünyadan hem de ülkemizden birçok moda severin de tercihi oldu.







Zendaya, Emily Ratajkowski, Dakota Fanning, Adwoa Aboah, Leonie Hanne'nin yanısıra Vogue Türkiye ve Vogue Avustralya dergilerinin yeni sayılarında da bu tasarımlara yer verildi.



GÖZ KAMAŞTIRAN BİR KRALİÇE TARZI

Ürdün Kraliçesi Rania resmi Japonya ziyareti ile resmen kendi defilesini verdi. Giydikleriyle hem trendlere uygun görüntüler sergiledi hem de kendi stilinin çizgisinden biraz olsun dışarı çıkmadı. İlk olarak soft tonlarda Zimmermann imzalı bir elbise tercih etti.







Daha sonra iddiasını artırdı ve Alexandre Vauthier imzalı çarpıcı bir siyah takım tercih etti. Üçüncü görünümünde alışık olmadığımız modelde ama zamansız bir seçim yaptı. Benchellal blazer elbisesi, Fendi Peekaboo çanta ve Jennifer Chamandi ayakkabı ile çok klas bir şıklık yakaladı.







Kraliçe Rania yıllardır kıyafet seçimleriyle ve her daim ölçülü ve zarif görüntüsüyle moda eleştirmenlerinden tam not almayı başarıyor.



MİNİ ETEĞİN MUCİDİNİ KAYBETTİK

Mini eteğin mucidi olarak modaya yön veren en önemli isimlerden biri olarak kabul edilen Dame Mary Quant, 93 yaşında vefat etti.

İngiliz moda tasarımcısı, mini etekleri ve cesur çizgisiyle 50'li ve 60'lı yıllarda kadın modasını özgürleştiren kişiydi.

Quant, genç kadınlara annelerinin ve büyükannelerinin giydiği kuşaklardan ve kısıtlayıcı iç çamaşırlarından arınmış, yeni ve daha özgür bir giyinme tarzı sunuyordu.









Quant o dönem taytları da popüler hale getirdi, ve gökkuşağı renklerine soktu.

Bir nesil kadına; mini etekleri ve mini şortları düz ayakkabılarla giydirdi. Serüveni ise 1958'de başladı. Mini arabadan esinlenerek kısa eteklerine mini etek adını verdi.

Ailesi basına yaptığı açıklamada moda tarihinin en önemli isimlerinden olan Quant'ın, İngiltere'nin Surrey kentinde evinde ve huzur içinde vefat ettiğini söyledi.