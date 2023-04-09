PELİN KAYA

Son bir hafta boyunca düzenlenen etkinlikler Hindistan'ın moda dünyasının yeni cazibe merkezi olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Mumbai'de arka arkaya düzenlenen etkinlik ve davetler şatafatlı ve büyüleyici anlara sahne oldu. İlk olarak Dior sonbahar koleksiyonunugeçtiğimiz hafta Mumbai'de tanıttı. Markanın kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri, koleksiyon için Chanakya School of Craft (Chanakya El İşi Okulu) ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Okulun yöneticisi Karishma Swali ve Chiuri, 20 yıldır bölgedeki birçok kadın için değişim, eğitim ve özgürleşme yeri olarak görülen okulun bu şekilde dünya tarafından da duyulmasını sağladı.

Hindistan'a özgü kumaşlar ve işlemeler bu atölye aracılığıyla hazırlanıp, koleksiyonun tasarımlarında kullanıldı. İşçiliğin zirvesindeki işlemeler, el yapımı desenlere sahip yöresel kumaşlara Hindistan'ın mistik havası da eklenince ortaya sihirli bir koleksiyonun çıkması işten bile değil.







EN ZENGİNLER ARASINDA

Hindistan rüzgarı tabii ki bu defileyle sınırlı kalmadı. Mumbai'de gerçekleşen Nita Mukesh Ambani Kültür Merkezi'nin galasına moda dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Galada "India in Fashion" sergisinin de açılışı yapıldı. Serginin kuratörlüğünü Hamish Bowles ve Patrick Kinmonth yaptı. Sergide zengin Hint dokuma tekniği ve kumaşlarını kullanan birçok lüks markanın tasarımlarına yer verildi. Naeem Khan, Dior, Chanel, Valentino ve daha nice marka önemli parçalarını bu sergide sergiledi. Üç gün üç gece süren şölenin arkasındaki isim ise kültür merkezine de adını veren Nita Mukesh Ambani... Ambani, Relliance Industries'nin sahibinin eşi... 60 yaşındaki Ambani'nin kişisel serveti 2.8 milyar dolar. Ambani ailesinin toplam serveti ise 84 milyar dolar... Dünyanın en zengin dokuzuncu ismi olan Ambani, ülkesinin moda ve sanat dünyasındaki tanıtımını üstlenmiş durumda. Gala icin tahmin edersiniz ki Ambani ailesi hiçbir masraftan kaçınmadı.

Şıklık konusunda galanın mimarı ve ev sahibi Nita Mukesh Ambani tabii ki Abu Jani Sandeep Khosla'dan giydiği elbise ile göz kamaştırıyordu.

Gigi Hadid de Ambani ile aynı markadan giyindi.

Zendaya, Rahul Mishra'dan giydiği gece mavisi floral desenler taşıyan elbisesi ile rafine zevkini yine ortaya koydu.

Getty Ailesinin gelini ve ünlü mücevher tasarımcısı Sabine Getty, Elie Saab elbisesiyle hatasız bir şıklık yakalamış.

Giavanna Engelbert, Giambattista Valli elbisesiyle şaşaalı ve kaliteli bir şıklık yakalamış.







Penelope Cruz da Tamara Ralph imzalı toz pembesi elbisesiyle dikkat çeken isimlerdendi.









Brezilyalı oyuncu Marina Ruy Barbosa Giambattista Valli İlkbahar-Yaz 2017 Couture koleksiyonundan seçtiği elbiseyle prensesler gibiydi.







Moda dünyasının zarif temsilcilerinden Alex Riviere Sieber böyle şaşaalı bir organizasyonda bile kişisel tarzından ödün vermemiş, Saint Laurent'dan son derece naif ama konsepte uygun bir tasarım giymiş.







Peki Mumbai'de hiç Türk davetli yok muydu? Sabine Getty'nin sosyal medya paylaşımı sayesinde Kültür Merkezi'nin açılışında iş insanı Aydın Doğan'ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ'ın da olduğunu görüyoruz. Yanındaki metalik elbiseli hoş hanım da kız arkadaşı Selin Selgur. Ambani'lerin varislerinden Akash Ambani ve Sabine'in eşi Joseph Getty de yanlarında. Doğan Yalçındağ, Akash Ambani ve Joseph Getty, Brown Üniversitesi'nden yakın arkadaşlarmış. O dönemden beri de dostlukları devam ediyor.



LÜKS MARKALARDAN RAMAZAN KOLEKSİYONLARI

Yüzünü Orta Doğu'ya çeviren lüks moda markaları bu yıl da Ramazan için özel koleksiyonlar hazırladı. Önceki yıllarda da lüks markalar Ramazan için özel çalışmalar yapmıştı ve çok konuşulmuşlardı. Ama bu yılki koleksiyonlar daha da göz alıcı bunu kabul etmek lazım. Vogue Arabia'nın global düzeyde profesyonel çalışmalar gerçekleştiriyor olması da bu gelişmede önemli bir yere sahip.









İFTAR YEMEĞİ VERDİ

Ramazan için proje girişiminde bulunan markalardan biri Gucci oldu. Nojum ismini verdikleri özel koleksiyonlarını geçtiğimiz günlerde tanıttılar. Bottega Veneta en ikonik parçalarını Ramazan için yeniden sınırlı sayıda tasarladı ve kumaşlarına ışıltı kattı. Dolce&Gabbana da bu aya özel koleksiyon hazırlayanlardan... Prada ise Ramazan için hafif kumaşların ve taşıması kolay aksesuvarların hakim olduğu kapsül bir koleksiyon sundu. Dior koleksiyon çıkarmadı ama bir iftar yemeği verdi.



