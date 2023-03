PELİN KAYA

Bir süredir moda dünyasında resmen bir yaprak dökümü yaşanıyor. Heyecanı bitmeyen film gibi... Mesleğinden emekliliğini isteyenler, markasından ayrılanlar derken hareketli bir haftayı daha geride bıraktık. İlk haber, erken yaşta mesleğinden emekli olduğunu duyuran, dünyaca ünlü isimlerin 1 numaralı stylisti, Zendaya'nın stil mimarı Law Roach'dan geldi. Bu haber moda dünyasında şok etkisi yarattı. Peki ne oldu da kısa sürede mesleğinin zirvesine çıkmayı başaran Law Roach bir anda havlu attı? Teoride havlu attı demek doğru olsa da pratikte günümüzün hastalıklarından biri, şöhret olma arzusuna yakalandığını düşünüyorum. Her şey çok iyi giderken, başarısı dilden dile yayılırken öyle bir an geldi ki en büyük düşmanı kendi egosu oluverdi. Giydirdiği ünlülerin spot ışıklarını onlarla paylaşmamak uğruna kariyerine son verdi. Şimdilerde bol bol emekliliği hakkında röportajlar veriyor, kırmızı halı davetlerine katılıyor ve lüks markaların defilelerinde podyumda yürüyor.







Hatırlayanlarınız vardır, bizde de Kemal Doğulu kariyerinin zirvesindeyken, randevu bile almak imkansızken bir anda televizyon dünyasına girmiş, kariyerinde köklü bir değişiklik yapmıştı. Maalesef bu değişiklik hiçbir açıdan ona iyi gelmedi.







GÜZEL BİR HAYAT

10 senelik birlikteliğin, birçok koleksiyonun ardından Jeremy Scott, Moschino'dan ayrıldı. Scott markada geçirdiği zamanları"yaratıcılık ve hayal gücünün muhteşem kutlaması" olarak tanımlıyor. Moschino'nun ana şirketi Aeffe'nin yönetim kurulu başkanı Massimo Ferretti bu ayrılık için, "Jeremy Scott gibi yaratıcı bir güçle çalışma fırsatı bulduğum için şanslıyım. Franco Moschino'nun mirasına on yıllık bağlılığı ve sonsuza kadar Moschino tarihinin bir parçası olacak farklı ve neşeli bir vizyonu başlattığı için ona teşekkür etmek istiyorum" diyor.

Scott ayrılık sebebi olarak Moschino programının çok yoğun geçtiğini ve çok meşgul ettiğini ima etmiş. "İnsanlarla kaliteli zaman geçirdiğimden emin olmak istiyorum" diyor Scott. Ayrılık için en mantıklı ve anlaşılır sebeplerinden birini vermiş. Mesleki ve parasal doygunluğa ulaştıktan sonra kendi hayatına ve sevdiklerine vakit ayırmak istemesi hem çok değerli hem de günümüzün rekabet şartlarına göre çok anlamlı bir hareket.







Mayıs 2021'de İtalyan markası Trussardi'nin kreatif direktörlüğüne gelen Benjamin Huseby ve Serhat Işık'tan da ayrılık haberi var. Markadaki ilk koleksiyonları ünlü isimlerden büyük takdir toplamıştı. En yeni koleksiyonları sonbahar 2023'de çok başarılı bir koleksiyondu. Her detayıyla markanın DNA'sıyla da bütünleşmişlerdi. Fakat yine de bu kararı almak ve sadece kendi kurdukları markaları GmbH'e odaklanmak istemişler. Muhtemelen İtalyan markasında yakaladıkları sükse kendi markalarındaki işleri gölgeliyordu ve ilk göz ağrılarını, onları bugünlere getiren işi daha fazla geri planda bırakmak istemediler.







TAYLOR SWIFT MADONNA'NIN REKORUNU KIRDI

5 yıllık aradan sonra Taylor Swift, "Eras Tour" adını verdiği, kariyer hayatının dönemlerini yansıttığı yeni konser turuna başladı. Açılış konserinde verdiği üç saatlik performans ve 70 binden fazla seyirciyle Madonna'nın konser rekorunu da kırmış oldu. Sahnede 10 farklı dönemini temsil eden 10 kostüm giydi. "Lover, Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Red, Folklore, 1989, Acoustics Set, Midnights" ismini verdiği 10 dönem Swift'in bu zamana kadarki albümlerinin isimleri. Konser boyunca giydiği kostümler ise; Zuhair Murad, Oscar De La Renta, Roberto Cavalli, Versace, Nicole + Felicia Couture, Alberta Ferretti ve Etro imzalı.







Sahnede Taylor'ın içine atladığı sanal bir havuz düzeneği kurulmuş. Düzeneğin içine atlayarak sahneye üzerinde başka bir kostüm giymiş olarak geri dönüyor. Anlayacağınız tam bir görsel şölen sundu. Biz de hâlâ kalça kıvırtmaktan öteye gidemediğimiz için elin sahne performanslarından alıyoruz şov keyfini.







HAFTANIN ŞIKLARI

Hollywood'da klasik ve zamansız şıklığın temsilcilerinden Jennifer Aniston, 'Murders Mystery 2' filminin tanıtım turlarına başladı. Basın toplantıları ve TV programları derken Aniston başarılı görünümler sergiledi. İlki basın toplantısında giydiği Celine imzalı elbise oldu. Çizgileri tam onun stilinde ve kusursuz güzellikte. Bir diğer kombin de Jimmy Fallon'ın programında. Burda da siyahın asaletini başarılı bir şekilde uygulamış. Ayakkabı seçimi de her zaman olduğu gibi yerinde. Başka bir tanıtım gününde giydiği kıyafeti de kusursuz. Trendlere kulak asmadan her daim şık ve rafine görünmeyi başarıyor.







Keira Knightley de bu ay çıkan filmi 'Boston Strangler' için basın tanıtım turlarına başladı. Kendisini uzun zamandır göremiyorduk çok özletmiş. Giydiği iki kıyafetinde de seçimi Valentino'dan yana oldu. Özellikle ilk giydiği salaş kombin tam da onun havasına göre. Biraz daha vücuda oturmuş olsaydı daha iyi görünebilirdi. İkinci kombinindeki trençkotun tasarımı tarzına güçlü bir hava eklemiş fakat ayakkabı seçimi daha iyi olabilirmiş.







HİSSETTİĞİ GİBİ GÖRÜNMEK İSTEYENLERİN TERCİHİ

100 yıldır spor giyim dünyasının öncü markalarından olan Hummel, Aybüke Pusat ile hazırladığı 2023 LifeStyle koleksiyonunu tanıttı. Farklı silüetlerin yeni yorumlarıyla bir araya getirilen LifeStyle koleksiyonu; kendi olmak, olduğu gibi hissetmek, hissettiği gibi görünmek isteyenler için tasarlandı. Jogger stiller, nakış logolar, oversize modeller ve ürünlerin çift taraflı kullanımı sayesinde fark yaratıyor. Maskülen izlerin çizgilerini de taşıyan bu koleksiyon, sokağın ruhunu tarzla bütünleyerek sıra dışı bir deneyim sunuyor. Aybüke Pusat bu koleksiyon için; "Hummel ile geçtiğimiz yıl, kendi varlığımızı ve kararlarımızı kutlayacağımız bir yolculuğa çıktık. 'Sen Karar Ver' mottosuyla çıktığımız bu yolculuktaki amacımız; kalıplardan sıyrılarak, olurun da olmazın da biz olduğu, kendimiz olmanın verdiği mutluluk ve heyecan ile hep birlikte ilerlemek" ifadelerini kullandı.