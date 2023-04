PELİN KAYA

Moda endüstrisinde "gerçek" lüks algısı; Sessiz Lüks yeniden değer kazanıyor. Bu konsept, gösterişli logolar ve gösterişli tasarımlar yerine kaliteli malzemelerle doğru işçiliğe vurgu yaparak, tamamen abartısız zarafeti vurguluyor. Sessiz Lüks son zamanlarda modayı tanımlayan aşırı ve gösterişçi tüketimden uzaklaşıyor.







ÇEVREYE DE SAYGILI

Aslında bu zamansız algı moda hakkında gustosu olan insanlar için cazibesini hiçbir zaman yitirmedi ama son yılların tüketim ve gösteriş çılgınlığı gerçek değerleri geri plana itti. 'Old Money' yani eski ve köklü zenginlerin tercihi olan sessiz lüks, modaya daha rafine ve düşünceli bir yaklaşım sağlar. Bir gün demode olacak son trendlerin peşinden koşmak yerine, zamana meydan okuyacak yüksek kaliteli parçalara yatırım yapmaktır. Bu vizyona sahip markalar, kendisini belli etmek için gösterişli logolara güvenmek yerine, malzemelerinin kalitesine ve zanaatkârlarının becerisine güvenir. Bu konseptin bir başka avantajı da daha sürdürülebilir ve etik bir yaklaşıma kapı açmasıdır. Tüketiciler, yüksek kaliteli parçalara yatırım yaparak çevresele tkilerini azaltabilir.

Sessiz lüks tarzını benimseyen biri için giydiğinin herkes tarafından anlaşılmasının hiçbir değeri yoktur hatta mümkünse sadece onun gibi sessiz lüksün dilinden anlayanların bilmesi önemlidir.

Mark Zuckerberg'in son derece pahalı Brunello Cucinelli tişörtünü veya Steve Jobs'ın Issey Miyake boğazlı kazağını gerçekten lüksü bilenlerin anlamış olması gibi. Sessiz Lüks'ün demirbaş markalarının başında; Brunello Cucinelli, Zegna, Loro Piana, The Row geliyor.



YENİ KONSEPT BOLLYWOOD

Her yıl düzenlenen Gül Balosu'nun 67'ncisi geçtiğimiz günlerde Monaco'da gerçekleşti. Gül Balosu, Fransız Rivierası'nda şehir devleti olan Monaco'da düzenlenen bir yardım etkinliğidir. Baloya Monako Kraliyet Ailesi ev sahipliği yapıyor ve amacı, gelişmekte olan sanatçıları destekleyen kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Princess Grace Vakfı için fon toplamak.







Balonun bu seneki teması Bollywood idi. Balo salonunun tasarımını Hannover Prensesi Caroline ve Christian Louboutin üstlenmiş. Anlaşılan ünlü tasarımcı Karl Lagerfeld'in vefatından sonra Karl'dan boşalan koltuğa Louboutin geçmiş. Zira Lagerfeld uzun yıllar devam eden bu kültürün her daim davetlisi ve tasarımcısıydı.







Prenses Caroline'in küçük oğlu Pierre Casigrahi ve eşi Beatrice Borromeo balonun en gözde çiftiydi. Borromeo, Dior'un marka yüzlerinden biri olduğundan gecedeki seçimi de aynı markadan olmuş. Hannover Prensesi Caroline'ın tercihi daima Chanel'den yana olur. Bu baloda da düzeni bozmamış, Chanel'in 2012 koleksiyonundan metalik bir elbise seçmiş. Ayakkabıları ise Louboutin'den. Charlotte Casigrahi'nin seçimi de marka elçilerinden biri olduğu için tabii ki Chanel. Markadan seçilebilecek en zarif ve iyi görünen parçalardan birini seçmiş. Prenses Caroline'in büyük oğlu Andrea Casigrahi'nin eşi Tatiana Santo Domingo'nun seçimi de ışıltılı bir Jenny Packham olmuş.



TİCARİ ALBÜM KOLEKSİYONU

Ünlü isimler lüks moda markalarına kazanç kapısı olmaya devam ediyor. Balmain'ın Kreatif Direktörü Olivier Rusteing, Beyonce ile onun yeni albümü Renessaince'daki 16 şarkıdan ilham alan 16 parçalık özel bir Couture koleksiyonuna imza attı. Balmain tasarım ekibi ve Beyonce'nin uzun süredir stilisti olan Marni Senofonte ile yakın iş birliği içinde çalışılan koleksiyonda albümün neşesini ve dehasını ustaca aktarmak için çeşitli malzeme ve teknikler kullanıldı.







Koleksiyonun hikayesi ise şöyle; geçtiğimiz yaz Olivier Rousteing Beyonce'nin albümünü durmaksızın dinliyormuş. Sonrasında albümden ilham alarak bazı konseptler çizmiş ve bunu Beyonce ile paylaşmış. Beyonce de fikre bayılmış. Ardından 6 ay süren hummalı çalışmalar başlamış. İşin tabii sosyal medya linç tarafı da var. Ben dahil birçok kişi, koleksiyonun bazı parçalarını couture tasarımlarıyla moda dünyasının en yaratıcı markalarından biri olan Schiaparelli'nin tasarımlarına benzetti.





GÜN BATIMI GELİNİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Prenses Diana'nın yeğeni Leydi Amelia Spencer, uzun süredir erkek arkadaşı olan Fitness Eğitmeni Greg Mallett ile Güney Afrika'nın Western Cape bölgesindeki bir dağın tepesinde lüks Quoin Rock Manor House'da düzenlenen bir düğünle evlendi. Annesi Victoria Lockwood, kız kardeşleri,







Leydi Kitty, Leydi Eliza da davetliler arasındaydı. Özel dikim Versace gelinliği Swarovski kristalleri ile işlenmiş. Kuyruğu iki buçuk metre, ipek tül duvağı da beş metre uzunluğunda.







Amelia'nın Versace seçimi, Gianni Versace'nin yakın arkadaşı ve birçok tasarımını tercih eden rahmetli halası Prenses Diana'ya da tatlı bir selam niteliğindeydi.



ŞİŞME MONTU VİRAL OLDU

Papa Francis'in son trendlerden giyindiği yeni fotoğrafları sosyal medyada viral oldu. Tabii bu son derece gerçekçi fotoğraflar aslında sahte görüntüler oluşturabilen bir yapay zeka aracı olan Midjourney kullanılarak oluşturulmuş.







Midjourney doğru kelimeler kullanıldığında nokta atışı görsel içerikler verebilen bir yapay zeka platformu. Bana sorarsanız bu içerikler yapay zekadan alacağımız nimetlerin henüz görebildiğimiz yüzü. İleride teknolojinin de gelişimiyle aklımıza bile gelmeyen işlerle karşılaşacağımıza eminim.