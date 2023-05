PELİN KAYA

Her yıl merakla beklenen, moda dünyasının en önemli gecesi MET Gala gerçekleşti. 1948 yılından bu yana düzenlenen MET Gala, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen yıllık bir bağış toplama etkinliğidir ve en prestijli moda etkinliklerinden biri olarak kabul edilir. Konuk listesi genellikle eğlence, moda ve iş dünyasındaki en etkili ve tanınmış kişileri içerir. Her yıl farklı bir tema seçilerek konukların bu temaya uygun şekilde gelmeleri beklenir. Bu senenin teması; Karl Lagerfeld'in moda mirasını kutlayacak olan "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty"







KEDİ CHOUPETTE BİLE VAR

Lagerfeld'in tasarımlarının ikonik olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak Lagerfeld'in kendisinin de büyük bir moda ikonu olduğunu unutmamak gerek. Tasarımcının imza stilinin en bilindik detaylarından kamelya çiçeğini, tüvit kumaşı, siyah & beyaz renkleri, gözlükleri, eldivenleri, incileri, yelpazeleri hatta kırmızı halı kedisi Choupette'in bile yorumlanmasını görmüş olduk.

Sıra geldi MET Gala kırmızı halısında en çok konuşulan en beğenilen ünlülere;







Geceye ev sahipliği yapan isimlerden Dua Lipa 1992 yılına ait zamanında Claudia Schiffer'ın defilede taşıdığı vintage bir Chanel elbise giydi. Tek kelimeyle şahane görünüyor. Kıyafetinin yanı sıra gerdanlığıyla da dikkat çekti. Tiffany & Co.'nun yaklaşık 10 milyon dolar değerindeki 100 karatlık ve yan detaylarıyla toplam 119 karata ulaşan beyaz elmas Lucida Star gerdanlığını taktı. Tümüyle göz kamaştırıyordu.







Emily Ratajkowski Tory Burch elbisesi, saçı, makyajı ve aksesuvarlarıyla gecede en beğendim isimlerden biri.







Olivia Wilde özel yapım bir Chloe elbise giydi. Çok havalı bir görünüme imza atmıştı. Fakat ne üzücü ki gecede pişti yaşayan tek isim oldu. Hatta MET Gala tarihinde olma ihtimalı çok düşük bir şeye imza atmış oldu.







DOĞU'NUN YILDIZI

Gecenin en anlamlı ve en değerli seçimi Nicole Kidman'dan geldi. 2004 yılında Chanel No.5 parfüm reklamında giydiği elbiseyi yeniden giymişti. Bu reklam 44 milyon dolarlık maliyetiyle en pahalı reklamlardan biridir.







Gisele Bündchen de kendi hikayesiyle mirası yaşatanlardan oldu. 2007 yılında dergi çekimi için giydiği Chanel elbiseyi tekrardan giydi. İlkbahar-Yaz 2007 koleksiyonuna ait bu elbiseyle salaş bir topuz çok daha iyi olurmuş diye not düşmezsem olmaz.







Model Anok Yai, Prabal Gurung imzalı elbisesiyle hiç kuşkusuz gecenin en iyi isimlerindendi. Elbisesi adeta vücuduyla bütünleşmişti.







Margot Robbie sonunda bir Chanel ile şahane görünmeyi başardı zira Lagerfeld'in dönemine ait bir tasarım seçmiş. Aynı elbiseyi 1993 yılı Couture defilesinde Cindy Crawford taşımıştı.







Kendall Jenner Marc Jacobs imzalı kıyafetiyle tam onluk denilecek, herkesin beğenmediği ama herkesin konuştuğu bir seçim yapmıştı.







Gigi Hadid Givenchy imzalı elbisesiyle gecenin en iyi görünen isimlerinden. Kesinlikle temayı anlamış. Yakından incelendiğinde elbisenin detaylarındaki mücevherlerde kamelya çiçeklerini de görmek mümkün.







Bir diğer şık isim Nicola Peltz Beckham oldu. Valentino elbisesinin yanısıra mücevherleri de muazzamdı. Boynundaki gerdanlık 2. Abdülhamit'e ait olan "Doğunun Yıldızı". Bu gerdanlığı annesi Claudia Peltz Nicola'nın düğününde takmıştı ve gösterişiyle çok ses getirmişti. Zira 95 karatlık bir gerdanlık söz konusu.







Asalet ve zarafet deyince akla incilerle bezeli Dior elbisesiyle Miranda Kerr geldi.







TEMA DIŞINA ÇIKTI

Kim Kardashian özel yapım Schiaparelli elbisesiyle inciler kullanılmasına rağmen tema dışına çıkan bir seçim yapmış. Tüm vücudunda inci kullanması konuyu Lagerfeld hariç her yere taşımaya yetti. Elbisesi 50 binden fazla su incisi ve 16 bin kristal inciden oluşuyor. Yapımı bir düzine zanaatkarın bin saatini almış.







Kylie Jenner Jean Paul Gaultier elbisesiyle iyi görünen ama temayı tam oturtamamış isimlerden. Lagerfeld'in rahmetli Andre Leon Talley için tasarladığı kaftanlardan ilham alındığı söyleniyor ancak biraz zorlama bir bağlantı olmuş.







Rihanna özel dikim Valentino Couture ile gecenin hakkını verenlerden oldu. Chanel'in kamelyasını en etkili sunumla taşıdı. Dev kirpikli gözlükleri de ayrı güzeldi. Aksesuvar seçme ve taşıma konusunda Rihanna'nın üzerine tanımıyorum. Sevgilisi A$AP Rocky'nin ekoseli Lagerfeld yorumlamasını da sevdim.







Jennifer Lopez gibi dev bir isim özel dikim Ralph Lauren imzalı kıyafetiyle gecenin tema dışında kalanlarından oldu.







Lagerfeld'in en büyük ilham kaynaklarından ve en sevdiği modellerinden biri olan Cara Delevingne geceye Karl'ın ikonik gömleğini, eldivenlerini ve saç rengini getirmiş. Şahane bir yorumlama örneği sunmuş. Benim için gecenin en başarılı ismi diyebilirim.







Cardi B halıda Chenpeng imzalı dev kamelyalar işlenmiş, temaya uygun bir elbiseyle geceye katılmış. Gayet hoş görünüyor.







Anne Hathaway Atelier Versace elbisesiyle Lagerfeld'in mirasına ait her şeyi taşımış. Tüvit, inci, kamelya ve hatta saç tokası bile vintage Chanel. İki markanın ortak yorumu ancak bu kadar güzel olabilirdi.







Lagerfeld'in yelpazesini hatırlayan ve temaya damgasını vuran isimlerden biri Carla Bruni oldu. Tepeden tırnağa Lagerfeld imzalı bir tasarım giydi. Gecenin temasına en uygun görünenlerden oldu.



EN VİRAL ANLAR

Karl Lagerfeld'in tüm mirasını bıraktığı kedisi Choupette'e ayrı bir başlık açmak istiyorum zira gecenin en viral anlarına imza atan isimler ilhamını Choupette'den alanlar oldu.







Doja Cat Oscar De La Renta tasarımı elbisesiyle ve protez makyajıyla Choupette kılığına girmişti.







Jared Leto, Doja Cat gibi ilhamını Choupette'den almış fakat tek bir farkla. Kılığına girmek yerine direkt kendisi olmuştu.







Lil Nas X de Lagerfeld'in kedisi olmak isteyenlerdendi fakat onca saat süren makyajın sonunda ortaya çıkana kedi demek pek de mümkün değil.