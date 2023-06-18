PELİN KAYA

Bir ödül gecesine katılan yıldız isimler kırmızı halı performanlarıyla büyük beğeni topladılar. Sizler için favori isimlerimi bir araya getirdim.







Serenay Sarıkaya taşıması çok zor ve çok riskli Alexander McQueen takımı, öyle hatasız taşımış ki, hayran kalmamak elde değil. Makyajı, saçı ve mücevherleri abartmaması çok yerinde olmuş. Uzun süre birlikte çalıştığı stil danışmanı Hafize Çeliktürk ile birlikte tavrı ve duruşuyla unutulmayacak bir Serenay Sarıkaya görünümüne imza atılmış.







Hazar Ergüçlü gecenin en iddialı isimlerindendi. Zendaya havası aldım desem yanılmış olmam. Sudi Etuz imzalı kıyafeti müthiş bir doğallık ve özgüven ile taşımış.







Bu zamana kadar yakışmamış dediğim tek bir görünümü olmayan Ece Sükan yine en iyiler arasında! Arşiv bir Versace seçerek hem gustosundaki kaliteyi hem de prestijini konuşturmuş. Aynı görünümü global bir yıldız isim yapsaydı şimdiden yılın ikonik kırmızı halı görünümleri listesinde yerini almıştı.







Haftanın şıklarından bulduğum bir diğer isim de Burcu Esmersoy oldu. Gördüğüm en klas ve ölçülü transparan kırmızı halı şıklığı desem abartmış olmam. Elbisesi İpekyol markasından. Elbise markanın yüzü olan Esmersoy için özel olarak tasarlanmış. Aynı durumu aynı gecede Arzum Onan ve yüzü olduğu Yargıcı markasında da gördük. Türk moda markalarının elçilerini kırmızı halıda yalnız bırakmaması çok hoşuma gitti... Bu hareket iş birliğinin de sağlam ve kaliteli olduğuna ve yüzü olduğu ünlüyü sahiplendiğine de işarettir. Hem marka adını duyuruyor hem de yıldız isme ayrıcalıklı bir jest sunuluyor.







Gülcan Arslan yine çok hoş ve zarif görünüyor. Yeni kestirdiği saçları da aşırı yakışmış. İddialı kesime sahip elbisesini de kusursuz taşımış. Arslan, Avrupai havasına hayran olduğum nadir isimlerden biri.







Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'nde estirdiği moda rüzgarından büyük keyif almış olmalı ki aynı rüzgarı burada da devam ettiriyor. Zaten böyle şık tercihler yaptığı sürece o rüzgar hiç dinmez. Özlem Süer imzalı elbisesiyle çok klas ve zarif görünüyor.







Hafsanur Sancaktutan da iddialı seçimleri kusursuz taşıyanlardan biri. Ve şu ana kadar kırmızı halı performansı hatasız şekilde devam ediyor.

Hem elbisenin rengi çok yakışmış, hem de en doğru saç modeli ve makyaj uygulanmış.







MÜCEVHER SUNUMLARINDA UNUTULMAYACAK ŞOVLAR

Louis Vuitton markası, Deep Water adını verdiği yüksek mücevher koleksiyonunu Yunanistan'da Herodion Tiyatrosu'nda görkemli bir şovla tanıttı. Büyük beğeni toplayan şovda seyirciler ve performans sergileyenler tiyatronun düzeninde yer değiştiriyor. Performans sergileyenler, merdivenlerde; izleyenler sahnede yer alıyor. Sunumda sanat, dans, müzik ve performans derken hiçbir detay atlanmamış.







Lüks mücevher markaları sunumlarına unutulmayacak şovlar eklemeye başladı. Şovun teması, koreografisi, davetlileri ve sosyal medya paylaşımları için en az hazır giyim ve couture koleksiyonları kadar özen gösteriliyor. Yakın geçmişte Dior "Les Jardins de la Couture" mücevher koleksiyonunu Como Gölü'nde, Chaumet "Le Jardin de Chaumet" koleksiyonunu Bagatelle Şatosu'nda, Cartier "Le Voyage Recommence" koleksiyonunu Floransa'da Vecchio Sarayı'nda, Bvlgari ise son koleksiyonunu Venedik'te sundu. Markalar doğal güzellik ve tarihi mekanlar gibi sıra dışı mekanları cazibeli buluyor. Mücevher dünyasında yeniden dağıtılan kartlar sonucunda birbirine benzer sunumların tarihe karıştığını söylemek hiç de yanlış olmaz.







LÜKS MARKALARIN DÜNYA TURU

Markalar koleksiyonlarını tanıtmak için artık dünya turuna çıkmaya başladı desem hiç de abartmış olmam. Eskiden eğer moda haftası değilse defileler ve koleksiyon tanıtımları, markanın miras şehrinden ya da ülkesinden çok da uzaklaşmazdı. Fakat bu durum 2023'te epey değişti.







Max Mara Resort 2024 koleksiyonunun defilesini Stockholm'de gerçekleştirdi. Bu durum marka için dönüm noktası. Zira İtalyan moda evi olarak İskandinav ülkesinde ilk Resort defilesini gerçekleştirmiş oluyor.







Kreatif Direktör Ian Griffiths, İskandinav kültürünün markanın erişilebilir kalite felsefesiyle örtüştüğünü belirtmiş.







Davetliler arasında global içerik üreticileri, Lily Collins, Demi Moore gibi dünyaca ünlü yıldız isimler yer alıyor.







Bizden de Hadise davet edilmiş. Kendisini ilk gün ceket/etek takımla gördük. Defile günü de yine markanın tasarımlarından birini giymiş. Oldukça iyi taşıdığını söyleyebilirim ama bunun yanı sıra keşke ayakkabı seçimi farklı olsaymış da dedirtti.







MİKRO ÇANTALARDA SON NOKTA

Meşhur Big Red Boot'u tasarlayarak çizgi film modasını trendlere sokan ve büyük bir akım başlatan MSCHF markası yeni bir tasarımla geldi. Mini çanta trendini bir sonraki seviyeye taşıyan bir el çantası yarattı. Bu çanta o kadar küçük ki, bir kırıntıdan sadece biraz daha büyük. "Mikroskobik El Çantası" olarak adlandırılan Mschf'in mikro çantası, mikrometre boyutlarında fotopolimer reçineden yapılmış.







Ölçek olarak, yaklaşık bir toz zerresi ile karşılaştırılabilir. Görselden de anlaşıldığı üzere minyatür çantanın modeli Louis Vuitton'un monogram OnTheGo el çantasıyla birebir aynı. Bunun için LV 'den özel bir izin alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor.