PELİN KAYA

2024, moda dünyasında dengelerin değiştiği, cesur adımların ve unutulmaz anların yılı oldu. Zamansız şıklık, politik mesajlar ve kültürel dönüşümler, kırmızı halıdan günlük stile kadar her alanda kendini hissettirdi. Geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan isimleri ve olayları, sadece trendlere yön vermekle kalmadı; modanın geleceğine dair ipuçları da sundu. Gelin tüm bu en’leri benim gözümden, hep birlikte inceleyelim!

YILIN EN ŞIK ERKEĞİ: JACOB ELORDİ

Genç oyuncu Jacob Elordi bu yıl hiç kuşkusuz görünümlerini en fazla konuştuğumuz erkek ünlü oldu. Klasik erkek modasına getirdiği modern yorumlarla yılın en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Özellikle 2023'te Valentino defilesindeki şort takımı ile 2024'ün trend belirleyici isimleri arasına girdi. Bottega Veneta kampanyası ve trend çanta modellerinden oluşan çanta koleksiyonuyla da yıl boyunca konuşuldu.

YILIN KOLEKSİYONU: SAINT LAURENT

Bella Hadid'in iki yıl sonra podyuma dönüşüyle taçlandırdığı Saint Laurent markasının Eylül 2024'te sunduğu koleksiyonu, Anthony Vaccarello'nun imzasını taşıyan ve mösyo Saint Laurent'dan ilham alan, dikiş detayları, maskülen ama bir o kadar da güçlü feminen siluetleriyle, moda dünyasında bir dönüm noktası oldu. Özellikle 70'lerin duygusunu modern çizgilerle harmanlayan tasarımlar tam not aldı.

YILIN DEFİLESİ: MAISON MARGIELA

Yaşayan efsane John Galliano'nun kreatif direktörlüğünde Maison Margiela'nın Artisanal koleksiyonu, sürrealist temasıyla dikkat çekti.

Markanın yenilikçi estetik anlayışı resmen yeni bir trend ortaya attı. Bu defile "sanat mı, tasarım mı?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

YILIN TASARIMCISI: JONATHAN ANDERSON (JW ANDERSON, LOEWE)

Jonathan Anderson, 2024 yılına hem JW Anderson hem de Loewe markalarıyla damgasını vurdu. Loewe'nin modern sanat ve moda arasında köprü kuran çarpıcı koleksiyonları, Anderson'un yaratıcı zekasını yansıttı. Aynı zamanda JW Anderson'un günlük giyime getirdiği fütüristik dokunuşlar, onu yılın en etkili tasarımcısı yaptı.

YILIN MARKASI: LOEWE

Loewe, 2024 yılında inovatif tasarımları ve sanatla bütünleşen koleksiyonlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Lüks tüketimde minimalizmin lideri olarak kendini konumlandırdı.

YILIN COUTURE MARKASI: CHENEY CHAN

Çin kökenli tasarımcı Cheney Chan, geleneksel dokuma tekniklerini modern Haute Couture ile birleştirerek moda dünyasına yeni bir soluk getirdi. Çiçeklerin direkt kendisinden ilham alan tasarımları, ince işçilik ve kültürel detaylarıyla yılın en çok konuşulanları arasına girdi. Global anlamda büyük çıkışını da Coco Rocha'nın Cannes Film Festivali'inde giydiği tasarımıyla gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'DE YILIN TASARIMCISI: AMOR GARIBOVIC

Amor Garibovic hiç kuşkusuz Türkiye'de geçtiğimiz yıla imza atan tasarımcı oldu. Phoenix Bloom adını verdiği koleksiyonun defilesi büyük ses getirdi.

Ünlü isimlerin konuşulan kostümlerinde hep onun imzası vardı. Hadise, Sibel Can gibi sahnelerin en ünlü isimlerini giydirdi.

YILIN TRENDİ: ZAMANSIZLIK VE KALİTELİ MALZEME

Hızlı modaya tepki olarak doğan bu trend, daha az ama daha iyi tüketme anlayışını benimsiyor.

Kaşmir, ipek ve yün gibi doğal malzemelerden tasarlanmış uzun ömürlü zamansız parçalar, hem sürdürülebilirliği hem de lüksü temsil ediyor. Bu yıl sezonluk alışkanlıklar ömürlük parça tercihlerine evrildi diyebilirim. Umarım bu trend bu sene de yaygın bir şekilde devam eder.

YILIN KIRMIZI HALI TRENDİ: ARŞİV TASARIMLAR

Yıl boyunca ünlüler, geçmişin zarafetini günümüze taşıyan vintage tasarımları tercih etti. Kırmızı halılar büyük moda evlerinin arşiv tasarımlarına ev sahipliği yaptı.

YILIN ANLAMLI SEÇİMLERİ: BELLA HADİD VE CATE BLANCHETT'İN FİLİSTİN TEMALI KIYAFETLERİ

Bella Hadid'in Cannes Film Festivali'nde giydiği keffiyeh desenli elbisesi, memleketi de olan savaştaki Filistin halkına destek amacı taşıyordu. Cate Blanchett'in Filistin bayrağı renklerinde giydiği elbisesi ise moda dünyasında politik duruşların önemini bir kez daha gündeme getirdi. Onlar sayesinde Filistin topraklarında yapılan zulüm tüm dünyaya bir kez daha moda aracılığıyla hatırlatılmış oldu, destekler daha da büyüdü.

YILIN YÜKSELEN ÜNLÜSÜ: COOPER KOCH

'Menendez Brothers' dizisindeki etkileyici performansıyla tanınan Cooper Koch, Saint Laurent'ın yüzü olarak moda dünyasında da bir ikon haline gelmeye başladı. 90'lar esintili modern tarzı, genç nesil arasında ilham kaynağı oldu.

YILIN GLOBAL MARKA TEMSİLCİLERİ: TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE HANDE ERÇEL

Tuba Büyüküstün ve Hande Erçel marka yüzü olarak uluslararası sahnede Türkiye'yi başarıyla temsil ettiler. Her iki isim de zarafetleri ve duruşlarıyla global moda dünyasında yerlerini sağlamlaştırdı.

YILIN GÜZELLEŞENLERİ: DEMI MOORE, ADRIANA LIMA VE LINDSAY LOHAN

Demi Moore, 60'larında olmasına rağmen genç görünmenin sınırlarını zorladı, doğru dokunuşların önemini hatırlattı. Adriana Lima, resmen sahalara geri döndü. Lindsay Lohan ise dönüşüm hikayesiyle hayranlarını kendine hayran bıraktı, yerinde dokunuşlarla son bir yılda 10 yaş gençleşti ve hatta 10 sene önceki halinden daha bile iyi görünmeyi başardı.

YILIN TRANSFERİ: MATTHIEU BLAZY'NIN CHANEL'IN KREATIF DİREKTÖRÜ OLMASI

Bottega Veneta'daki başarısıyla tanınan Matthieu Blazy, Chanel'in kreatif direktörü olarak yeni bir dönemi başlattı. Bu transfer, Chanel'in klasik kodlarını yücelteceği sinyallerini veriyor. Tasarımcının markadaki ilk koleksiyonunu 2025'in son aylarında göreceğiz.

YILIN ESRARENGIZ OLAYI: GALLER PRENSESI CATHERINE'IN KANSERI VE İYİLEŞMESİ

Galler Prensesi Catherine'in kanser teşhisi ve iyileşme süreci, halk arasında büyük bir merak uyandırdı. Bir dönem vefat etti dendi, bir dönem estetik yaptırdı saklanıyor dendi. Bu süreçte paylaştığı fotoğrafların düzenlemeleri tüm detaylarıyla ifşa edildi. Ama nihayetinde yaptığı kanser açıklamasıyla tüm söylentiler duruldu. İyileşme sürecindeki zarif ve güçlü duruşu, dünya çapında bir ilham kaynağı oldu.

YILIN SKANDALI: DIDDY OLAYLARI

Müzik dünyasının en ünlü isimlerinden rapçi Puff Diddy Combs'un istismar ve dolandırıcılık içeren, kan dondurucu skandalları, magazin dünyasını sarsan gelişmeler arasında yer aldı. Bu olaylar, hem sektörde hem de toplumda yankı uyandırırken müzik dünyasının Jeffrey Epstein'i olarak adlandırıldı. Tutuklanan şarkıcının davası hâlâ devam ediyor.

YILIN İTİBAR KAYBEDENLERİ: BEYONCÉ VE JAY-Z

Beyoncé ve Jay-Z, Diddy ile karıştığı skandalların yankılarıyla itibarlarında düşüş yaşayan isimler arasında yer aldı. İddialara göre, çiftin Diddy ile olan yakın ilişkileri ve olaylar karşısındaki sessizlikleri, hayranları ve medya tarafından eleştirildi. Bir zamanlar popüler kültürün en güçlü çifti olarak görülen ikilinin bu durumu, kariyerleri üzerinde olumsuz bir iz bırakmış oldu.

YILIN VİCDANLARA DOKUNANI: JUSTIN BIEBER

Diddy skandalları sırasında ortaya çıkan haberlerle küçük yaşından itibaren Diddy tarafından uzun yıllar istismara uğrayan ve mağdur olan Justin Bieber adeta yüreklerimize dokundu. Bu süreçte aslında yıllar boyunca şarkılarında ve konserlerinde devamlı kendini anlatmaya çalıştığı anlaşılınca seven sevmeyen herkes büyük üzüntü duydu. Tüm bu haberlerle birlikte bu yıl baba da olunca vicdanlarımızda çok özel bir yer edindi.

YILIN DÜĞÜNÜ: AMBANI AİLESİ (ANANT AMBANI & RADHIKA MERCHANT)

Dünyanın dokuzuncu, Hindistan'ın en zengin ailesi olan Ambani ailesinin bu yıl gerçekleşen 600 milyon dolar değerindeki "sesli lüks" düğünü, Hint kültürünün ihtişamını uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi. Özel tasarım giysiler ve mücevherlerle donatılmış bu etkinlik, tam anlamıyla "zengin" bir atmosfer sundu ve dünya gündeminde en çok konuşulan tartışılan konular arasında yerini aldı.



YILIN EN KONUŞULAN KIRMIZI HALISI: ZENDAYA, 'DUNE' PRÖMIYERI - MUGLER KIYAFETİ

Oyunculuk kariyerine Dune filminin ikincisiyle zirvede devam eden Zendaya'nın dünya prömiyerinde giydiği meşhur vintage Mugler tasarım adeta bir sanat eseriydi. Vücuda oturan kesimi ve detaylarındaki "mimari" estetik, oynadığı filmin futuristik temasını yansıtıyordu. Bu kırmızı halı, Mugler'in cesur arşivini ve Zendaya'nın moda üzerindeki hakimiyetini bir kez daha kanıtladı.



YILIN EN ŞIK KADINLARI: ZENDAYA, ROSIE HUNTINGTONWHITELEY, ELSA HOSK

Sanırım her sene Zendaya 'yı yılın en şıklar listesinde göreceğiz. Stil danışmanı Law Roach ile yakaladığı uyum hızını kesmeden devam etti. Dünyaca ünlü süper model Rosie Huntington-Whiteley sofistike minimal tarzını birbirinden zarif seçimlerle buluşturdu. Onu bir kez olsun bile hayal kırıklığı yaşatan bir seçimle görmedik. Süper model Elsa Hosk da Scandi-cool (İskandinav) akımının çağdaş temsilcisi olarak, retro-fütüristik ve nostaljik dokunuşlarla modern moda anlayışına yeni bir boyut katmadaki becerisiyle listeme girdi. Sene boyunca kıyafetlerinde kullandığı renk paletine hayran kaldım.