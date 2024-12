PELİN KAYA

Vogue dergisi moda editörleri, stilistler, tasarımcılar, modeller, fotoğrafçılar ve içerik üreticilerinden oluşan 300’den fazla profesyonelin görüşlerine dayanarak yılın en başarılı isimlerini belirledi

Listenin en gözdesi, art arda ikinci kez 'Yılın Tasarımcısı' seçilen Jonathan Anderson oldu. Loewe markasının kreatif direktörü olarak ortaya koyduğu yenilikçi yaklaşım, Anderson'ı sektördeki rakiplerinden bir adım öne geçiriyor. Onu takip eden isim ise Matthieu Blazy oldu. Yıl boyunca Bottega Veneta markasının kreatif direktörü olarak büyük yankı uyandıran ve çok yakın zamanda Chanel markasının kreatif direktörü olarak seçilen Blazy, endüstrideki etkisini ve gücünü giderek artırıyor.









Anketin bir başka sonucu, Yılın Favori Koleksiyonu seçilen John Galliano'nun Maison Margiela 2024 İlkbahar Artisanal koleksiyonu oldu. Maison Margiela markasının kreatif direktörü olan Galliano, sadece favori olarak değerlendirilmekle kalmadı, aynı zamanda "en çok izlenmek istenen defile" unvanını da kazandı. Yenilikçi detaylarla zenginleştirilmiş tasarımları, Galliano'nun dehasını bir kez daha kanıtladı. Geldiği markayı en iyi haline taşımak her tasarımcı için ulaşılması zor hedeflerden biridir. Böylelikle çok yakın geçmişte markadaki görevinden ayrılan Galliano görevini bir kez daha zirvede bırakmış oldu.









Kariyerindeki yeni destinasyonunun yıllar sonra 'yeniden' Dior yönünde olacağı söylense de bir sonraki adımı her zamanki gibi merakla bekleniyor. Vogue'un bu yılın trendlerini araştırdığı çalışmasından en ilgimi çeken sonuç, 'Trendsizlik' oldu. 2024'ün en çok benimsenen akımlarından biri olan trendsizlik, bilinçli tüketici oranının arttığına ve sürdürülebilirliğin daha da değer kazandığına işaret ediyor. Yılın en iyi aksesuarı ise Alaïa markasının Le Teckel çantası seçilmiş.









TAHTIN ARANAN SAHİBİ BELLİ

Moda dünyasından aylardır beklenen müjde en sonunda geldi! İspanyol moda markası Bottega Veneta'nın harikalar yaratan kreatif direktörü Matthieu Blazy, önümüzdeki Ocak ayından itibaren Fransız moda markası Chanel'in yeni kreatif direktörü olarak göreve başlayacak! Eski kreatif direktör Virginie Viard'ın Haziran ayında görevinden ayrılmasıyla boşalan koltuk, Blazy ile yepyeni bir vizyon kazanacak gibi görünüyor. Bu atama, markanın köklü zarafet anlayışını Blazy'nin modern estetiğiyle buluşturma potansiyeli taşıyor. Fransız markasında başlayan bu yeni dönem, moda dünyasında büyük bir heyecan yaratmış oldu. Blazy'nin markadaki ilk koleksiyonu 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonu olacak. Bu da yaklaşık bir yıl daha köklü değişimi görmek için bekleyeceğiz demek oluyor. Ben günleri geri saymaya başladım bile!











STİLİYLE DE GÖZ DOLDURUYOR

Son yılların yıldız sanatçılarından Melike Şahin, müziğinin yanı sıra stiliyle de göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta beş gece üst üste verdiği konser serisi, sadece bir müzisyen olmadığını, aynı zamanda bir sahne sanatçısı ve stil öncüsü olduğunu da kanıtlar nitelikteydi. Bu konserler, Şahin'in yeni albümü 'Akkor' ile müzik sahnesinde ulaştığı zirvenin adeta bir kutlamasıydı diyebilirim. Grammy Ödülleri'nin sosyal medya hesaplarında yer alan ilk Türk sanatçı olması da işine duyduğu profesyonellik seviyesini daha artırmış ve bunu son konserlerinde kostüm seçimlerine yansıtmayı da başarmış. Şarkılarından ilham alınarak tasarlanan kostümlerin bir hikayesinin olması ülkemiz sahnelerinde pek de alışık olmadığımız bir durum. Umarım bu tarz örnekleri daha da sık görürüz.









AURASI BİTTİ AMA KARİYERİ ZİRVEDE

Hollywood'un genç yeteneklerinden Timothée Chalamet, yalnızca oyunculuğuyla değil, stil seçimleriyle de adından söz ettiren bir isim. Ancak son dönemde ünlü aktörün kırmızı halıdaki görüntüsü ve moda tercihleri, eski hallerini aratmıyor değil. Efsane şarkıcı Bob Dylan'ın hayatını konu alan 'A Complete Unknown' filmindeki rolü için benimsediği tarz, özellikle son prömiyerlerinde yoğun bir şekilde hissediliyor. Önce bıyıkla çıktı ilk şoku yaşattı. Yetmedi üzerine bir de sarışın peruklar taktı.









Aslında yaratmaya çalıştığı bu görüntü, Bob Dylan'ın 2003 yılına ait maskeli ve anonim görünümlerinden biri. Ancak eskiden çöp giyse bile beğendiğim, her haliyle yürek hoplatan Timothée, yeni tarzı ile zorlama bir enerji yayıyor. Bu enerjiyle bağlantılı olarak çok bilindik bir teoriyi tekrar hatırlatmak isterim. Kardashianların elini değdirdiği erkek çöker! Chalamet de neredeyse 2 yıldır Kylie Jenner ile ilişki yaşıyor. Süreç içerisinde Kylie parlarken, Timothée'nin günden güne aurasının bitişine şahit oluyoruz.









TREND ALERT!

Karşınızda moda severlerin alışveriş listesine en tepeden girmeyi başaran Saint Laurent Y Tote çanta! Zoë Kravitz ve Angelina Jolie'den Sofia Richie ve Bella Hadid'e kadar pek çok ünlü ismin elinde görülen bu çanta, şimdiden son dönemin en popüler aksesuarları arasında yerini aldı. Marka, Icare modelinden sonra kayda değer popüler bir model çıkarmayı başaramamıştı. Y Tote ile bunu başaracağa benziyor. Moda evinin arşivlerinden ilham alınarak tasarlanan Y Tote, zarif ancak belirgin 'Y' şekilli yapısıyla dikkat çekiyor. Günlük kullanıma ve günümüz trendlerine uygun tasarımıyla şıklık ve pratikliği bir araya getiren çanta, iki farklı silüette ve renkte sunuluyor: Fiyat etiketi ise bu özel tasarımın lüks segmentteki yerini doğrular nitelikte: Yaklaşık 128 bin TL.