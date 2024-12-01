PELİN KAYA

Türk yıldızlarının Orta Doğu çıkartması tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez gözler Dubai'de düzenlenen DIAFA 2024 ödül törenine davet edilen Demet Özdemir'in üzerindeydi. "Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü almak üzere törene katılan Özdemir, sahnede yalnızca yeteneğiyle değil, giydiği gösterişli elbisesiyle de konuşuldu.









Kırmızı halının merkezine oturan prenses kesim kırmızı elbisesi Didem Ömeroğlu Couture imzasını taşıyor. 18 yıl boyunca Türk modasının duayeni Yıldırım Mayruk'un yanında çalışarak deneyim kazanan Ömeroğlu, modanın ustası tarafından "Yeni Yıldırım Mayruk" olarak anılan genç bir isim. Özdemir'in bu yıl kırmızı halıda bir ilki gerçekleştirerek Yıldırım Mayruk arşivlerinden bir tasarım tercih etmesi hâlâ hafızalarda.









Tercih edilen yol ne olursa olsun yıldız bir ismin stil çizgisi ve ilerlediği bir yolu olması çok değerli. Zira hiçbir yolda ilerlemeden savrulan isimleri gördükçe çizgisini devam ettiren isimleri görmek bana büyük keyif veriyor.



HEYECANLANDIRAN İŞ BİRLİKLERİ

H&M markasının uzun yıllardır öncülüğünü yaptığı tasarımcı iş birliği trendi artık Zara'nın ellerinde! Ünlü perakende devi moda dünyasının en önemli stil ikonlarından Kate Moss ile kapsül koleksiyonu hazırladı. Sonbahar 24/25 Parti Koleksiyonu, 70'ler esintilerini, rock'n roll ruhunu ve Moss'un ikonik "sokak ile podyum" tarzını harmanlayarak güçlü bir estetik sunuyor.









Bu koleksiyonun kampanya çekimleri de Mert Alaş &Marcus Piggott imzası taşıyor. Koleksiyon, 30 Kasım itibarıyla Zara mağazalarında yerini aldı ve şimdiden büyük bir ilgiyle karşılandı. Zara, iş birlikleri konusunda son dönemde büyük adımlar atıyor. Geçtiğimiz sezon, Yves Saint Laurent'ın eski tasarım direktörlerinden Stefano Pilati ile bir koleksiyon hazırlayan marka, ünlü süper model Gisele Bündchen'i kampanya yüzü olarak seçmişti.



Lüks modayı canlandıran bir haberle karşı karşıyayız: Takashi Murakami ve Louis Vuitton, 2024/2025 sezonunda ikonik iş birliklerini yeniden canlandırıyor. İlk kez 2003 yılında Marc Jacobs'ın kreatif direktörlüğü döneminde karşımıza çıkan bu iş birliği, Louis Vuitton'un klasik monogram desenini Murakami'nin renkli ve dinamik tasarımlarıyla buluşturarak moda tarihinde iz bırakmıştı. Ve bu efsanevi koleksiyonun yeni versiyonuyla tanışmaya sayılı günler kaldı. Yayınlanan ilk görseller, Murakami'nin ikonik gülen çiçek motiflerini ve canlı pop-art estetiğini bir kez daha Louis Vuitton'un zarif işçiliğiyle bir araya getirdiğini gösteriyor. Çağdaş sanatın en tanınmış isimlerinden biri olan Takashi Murakami, pop-art tarzını geleneksel Japon sanatıyla harmanlayarak hem sanat hem de moda dünyasında eşsiz bir yer edinmiş isim. Tablolarıyla olduğu kadar moda, müzik ve popüler kültüre yaptığı katkılarla da tanınan Murakami için yaratıcılığıyla sınırları zorlayan bir vizyoner diyebilirim.









SERVET DEĞERİNDE KEREVİZ

Murakami iş birliğine ait parçaların rafine aurasının aksine Moschino'nun yeni "kereviz" çantası, absürd lüks anlayışının sınırlarını bir kez daha zorluyor. Kereviz şeklindeki, sahte deri ve 154 bin 500 TL'lik fiyat etiketine sahip bu çanta, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görenler çantaya birbirinden komik yorumları yaparken işin trajikomik olan kısmı ise şu ara bu çantaya çok büyük bir ilginin olması.









BAŞARISIYLA GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI

Son yıllarda uluslararası güzellik yarışmalarında arzu ettiğimiz başarıyı yakalayamasak da, 26 yaşındaki Ege Karabenli ile yeniden gururlandık. Vietnam'da gerçekleşen Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden sporcu ve model Karabenli, 60'tan fazla ülkenin yarışmacıları arasından sıyrılarak ilk 10 finalist arasında yer almayı başardı. Bu prestijli yarışmada yalnızca fiziksel güzellik değil, yetenek ve kültürel mirasın da önemli kriterler arasında olduğunu belirtmekte fayda var. Karabenli'nin sosyal medyada viral olan görüntülerindeki özgüvenli duruşunu ve kendinden emin tavırları takdir topladı. Yarışmada ülkemizi Zeybek kostümüyle temsil edip Zeybek oynayarak kültürümüze ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de anlamlı bir atıfta bulunması daha da sevilmesini sağladı. Kendisini ünlü oyuncu Tom Holland'a benzettiğimi söylemeden de geçemeyeceğim. Hatta Holland'ın daha fizikli ve dikkat çekici hali diyebilirim. Kendisini parlak bir geleceğin beklediğine eminim, yolu açık olsun!



MODA TARİHİNİN EN PAHALI ELBİSELERİ AÇIKLANDI

Moda dünyası, tarih boyunca yalnızca estetik bir ifade değil, aynı zamanda güç, zenginlik ve prestij göstergesi olarak da yorumlanmıştır. Şimdi ise, bu dünyanın en pahalı elbiseleriyle tanışma vakti. Tasarımcıların yaratıcı vizyonlarının ve mücevher zanaatkarlarının ince işçiliğinin buluştuğu bu eserler, modanın sınırlarını bir kez daha zorlayarak lüksün tanımını yeniden yapıyor. Hindistan merkezli Luxurious sitesi moda tarihinin en pahalı elbiselerini açıkladı.









4 MİLYON $

Jennifer Lawrence'ın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı 2013 Oscar Töreni'nde giydiği Dior elbisenin değeri tam 4 milyon $.









4.8 MİLYON $

Marilyn Monroe'nun başkan John F. Kennedy'ye unutulmaz "Happy Birthday, Mr. President" performansında giydiği ve 4,8 milyon dolara satılan elbisesi yer alıyor.









5.6 MİLYON $

Marilyn Monroe'nun ikon haline gelen bir diğer kostümü ise "Subway" filminin sahnesinde rüzgarla dans eden beyaz elbisesi. 5.6 milyon dolarlık değeriyle sinema tarihinin moda dünyasına bıraktığı en çarpıcı miraslardan biri olarak kabul ediliyor.







8.5 MİLYON $

Japon tasarımcı Yumi Katsura'nın beyaz altın ve değerli taşlarla işlediği gelinliği listedeki ilk gelinlik ve değeri 8,5 milyon $







10.7 MİLYON $

İspanya Kraliçesi Letizia'nın kraliyet düğününde tercih ettiği 10,7 milyon $'lık gelinliği ihtişamıyla kraliyet modasının doruk noktasını temsil ediyor. Gelenek ve modernite arasındaki kusursuz dengeyi sergileyen bu tasarım, moda tarihine kazınmış en sofistike parçalardan biri.









15 MİLYON $

Listenin üst sıralarında yer alan Hany El Behairy 'nin 15 milyon $'lık gelinliği, Mısır'ın zengin kültürel mirasını haute couture sahnesine taşıyor.









15 MİLYON $

Onunla aynı fiyat bandında yer alan Red Diamond Abaya, Orta Doğu'nun geleneksel çizgilerini kırmızı elmaslarla buluşturarak bölgenin zenginliğini gözler önüne seriyor.









16.2 MİLYON $

Martin Katz ve Renee Strauss iş birliğiyle yaratılan 16.2 milyon $'lık gelinlik gerçek bir mücevher niteliğinde. Elmaslarla süslenen bu gelinlik, zarafetin ve zenginliğin gelinlik tasarımlarında nasıl birleştiğinin çarpıcı bir örneği.









30 MİLYON $

Listenin zirvesinde ise 30 milyon $'lık değeriyle The Nightingale of Kuala Lumpur yer alıyor. Bu tasarım, yalnızca bir elbise değil, tasarımcısının sanatsal vizyonunun ve lüksün somut bir ifadesi. Paha biçilemez detaylarıyla moda dünyasının en büyük başyapıtı olarak kabul edilen bu eser, zarafeti ve mükemmel işçiliğiyle adeta büyüleyici bir masal dünyasını çağrıştırıyor.



