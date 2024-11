PELİN KAYA

Her yıl Los Angeles County Museum of Art tarafından düzenlenen ve Gucci'nin sponsorluğuyla gerçekleşen LACMA Art+Film Gala, bu yıl 13üncü kez sanat ve sinema dünyasını bir araya getirdi. Bu etkinlik, sanat ve sinemayı desteklemek amacıyla fon toplarken, hem LACMA koleksiyonuna hem de yeni sinema projelerine katkıda bulunuyor.

Bir galada daha Kim Kardashian zevksizliği ön plana çıktı. Moda dünyasında ikonik isimlerin efsanevi parçalarını alarak kendini öne çıkarma projesi maalesef devam ediyor. Bu defa kurban Prenses Diana ve 1987'de Londra'da bir yardım galasında taktığı Attallah Haçı oldu. Üstelik bu kolyeye sahip olabilmek için olabilmek için 2 sene önce Sotheby's tarafından yapılan açık artırmada tam 163 bin 800 sterlin yani yaklaşık 7 milyon 287 bin TL ödeme yapmış.









Kolye, günümüzde Kim Kardashian'ın abartılı tarzıyla en olmayacak şekilde tekrar karşımıza çıkmış oldu. Kim Kardashian uyguladığı görünümlerle ilham aldığı her moda ikonunu daha da özel kılarken kendi tarzını da en dibe çekmeyi başarıyor.

Prenses Diana gibi bir moda ikonunun kolyesini satın almış olması bir yana bunu en olmayacak zevksizlikte kullanması hem moda severleri hem de Diana fanlarını çıldırttı. Zaten Kim'in istediği de, insanların bu şekilde sinir uçlarıyla oynamak, delirtmek ve bol bol linç yiyerek günlerce konuşulmak.

Kim Kardashan'ın abartılı stilinin aksine kırmızı halıda rafine şıklık sunanlar da yok değildi. En beğendiğim isim Cara Delevingne oldu! Makyajı gecenin en iyisiydi; saç ve takılarla uyumu göz alıcıydı. Styling konusunda o kadar güçlü bir seçim yapmış ki, her detayına hayran kalmamak elde değil.









Kaia Gerber de son yıllarda bu tarz davetlerde çizgisini hiç bozmayan ve beni hayal kırıklığına uğratmayan isimlerden. Bu gece için seçtiği Gucci elbisesinin rengini pek yakıştıramasam da genel olarak her zaman ki gibi şık, alımlı ve güzel görünüyor.

Eiza Gonzalez de iddialı renge sahip elbisesiyle gecenin en şıklarından biri olarak göz kamaştırdı. Zarif çizgiler ve mükemmel bir uyumla Eiza, kırmızı halının hakkını fazlasıyla verdi.

Blake Lively bu defa hayal kırıklığı yaşatanlardan oldu. Tamara Ralph imzalı elbisesiyle şıklığın yanına yaklaşamamış. Ne styling ne de elbise seçimiyle beklenen etkiyi yaratabildi.

Emily Ratajkowski'nin yaptığı seçimin tek güzel yanı için sadece "vintage" olması diyebilirim.



YENİ MODA İKONLARI

LACMA Art+Film Gala'da erkeklerin de kadın yıldızlar kadar parlaması dikkatimi çekti. Özellikle şu ara 1989'da ebeveynlerini öldürmekten hüküm giymiş ve Amerika'da büyük ses getiren bir davanın odağında yer almış Menendez kardeşlerin hikayesini anlatan 'Menendez Kardeşler' dizisinin oyuncuları Cooper Koch ve Nicholas Alexander Chavez ikilisinin rüzgarı esiyor. Giyimleri ve özenli görünümleri bana özlediğimiz erkek şıklığını hatırlatıyor.







Bir başka öne çıkan isim de müzik ve oyunculuk dünyasına genç yaşta adım atan ve çok yönlü bir yetenek olan Troye Sivan. Rush isimli şarkısıyla şöhreti yakalayan Sivan son dönemde GAP markasıyla yaptığı iş birliği ve Prada 'nın yüzü olmasıyla da anılıyor. Farklı fiziği, kendini özgürce ifade edebilmesi, özgün tarzıyla markalar tarafından değer ggöörereg geeç çi kikooikik i sisimimlelerdrdee biri haline gelmesini sağlıyor.









Yeni isimlerin en büyük rakipleri ise göz ardı edemeyeceğimiz, yerini moda dünyasında sağlamlaştırmış yıldızlar. Bugün lüks markaların erkek koleksiyonlarını göz önünde bulundurduğumuzda, sektörü etkileyen dört büyük aktör ön plana çıkıyor: Timothée Chalamet, Bottega Veneta'nın yeni gözdesi Jacob Elordi, Saint Laurent'ın sadık elçisi Austin Butler ve Calvin Klein reklamlarının aranan yüzü Jeremy Allen White. Fiziksel avantajlarını, modaya olan cesur yaklaşımlarıyla taçlandıran bu dört ismin yanında yer almak hiç de kolay olmayacaktır.









SESSİZ LÜKS MARKALARA NE OLUYOR?

Hermès markası lüksün en köklü temsilcilerinden biri olmasına rağmen, sosyal medya çağının pazarlama trendlerine karşı duruşu hep mesafeli olmuştu. Ama artık o da, genç kitleye ulaşmak için sosyal medyanın avantajlarını kullanan markalardan biri oldu. İkonik çantalarının oyuncak araba gibi yarıştırılması, markanın yeni nesil tüketiciye ulaşmak için sınırlarını zorladığını gözler önüne seriyor. Daha dinamik bir marka algısı yaratmak için uygulanan bu tarz aktiviteler, Hermès'in geleneksel kimliğine olan bağlılığıyla ne kadar örtüşüyor işin orası tartışılır. Jacquemus gibi eğlenceli pazarlama stratejileriyle tanınan markaların izinden giden bir eğilime işaret ediyor. Geleneksel lüksün değişen dünya düzeni ve sosyal medya etkisi altında nasıl dönüşüm geçirdiğini görmek eminim benim gibi birçok modaseveri üzmüştür.









Lüks markalarda sadık müşterilerini şaşırtacak gelişmeler yaşanıyor. Bottega Veneta, Resort 2025 koleksiyonuyla alışılmış zarafet ve inceliğinin dışına çıkarak, dev marka ismiyle donatılmış atkıları piyasaya sürdü. Acaba bu yol Bottega Veneta'nın sessiz lüks kimliğine zarar verecek bir sabotaj mı olacak diye düşünmeden edemedim.









Uzak Doğu pazarının etkisi, birçok köklü lüks markanın Jacquemus gibi popülerleşmiş ve satış odaklı stratejilere yönelmesine sebep oluyor. Lüks tüketimin en büyük dilimini oluşturan bu pazarın, logo tutkusu ve renkli pazarlama yöntemlerine olan ilgisi, küresel kriz ortamında bile markaların stratejik tavizler vermesine neden oluyor. Ancak şahsi fikrim, böyle köklü markaların sattığı için bu tarz bir yola girmesinin gereksiz olduğu yönünde. Sessiz lüks, çizgisini bozmadığı sürece kendine özgü varlığıyla değer kazanır. Dolayısıyla bazı önemli unsurlar da markanın kimliğiyle özdeşleşmiş şekilde kalmaya devam etmelidir.



Geleneksel tavrını koruyan ve bunda en ufak bir tavizde bile bulunmayan Goyard oluyor. Bu marka, billboard'lar da dahil olmak üzere hiçbir reklam mecrasında kendini tanıtmıyor. Birinci sınıf kaliteye sahip ürünlerine güveniyor. Reklamla kazanacağı suni müşteri istemiyor. Kalitesini deneyimleyen, memnuniyetini dostlarıyla paylaşan ve bu sayede mağazasına gelen müşteriyi istiyor. Bakalım Bottega Veneta ve Hermes gibi markalarda yaşanan radikal değişiklikleri yakın gelecekte Goyard'da da görecek miyiz?