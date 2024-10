PELİN KAYA

Her yıl Akademi Müzesi yararına fon toplamak üzerine gerçekleşen Academy Museum Gala'nın dördüncüsü Los Angeles'ta gerçekleşti. Hollywood'un yıldız isimleri galanın kırmızı halısında yürüdü.

Kırmızı halının en dikkat çeken ve konuşulan isimleri Schiaparelli elbisesiyle Kendall Jenner, Mugler elbisesiyle Kylie Jenner ve Kylie ile aynı markadan seçim yapan Kim Kardashian oldu. Üçü için de şık demek zor ama assolist havalarında oldukları ortada.









Hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri şıklığın kıyısından dönen Selena Gomez idi. Alaia elbisesiyle doğru bir fitting yapılsa çok şık görünebilecekken hatalı işlem ve yanlış göğüs kalıbı kötü görüntüye sebep olmuş. Bir diğer hayal kırıklığı özel dikim Balmain elbisesiyle Ariana Grande oldu. Arşivlerden alınan ilham ne yazık ki başarısız uygulanmış. Özellikle makyajı tüm görünümünü baltalayacak kadar başarısız uygulanmıştı.









Zarafet ve şıklık deyince en beğendiğim isimler Audrey Hepburn ilhamlı Givenchy elbisesiyle Kaia Gerber, özel dikim Fendi Couture elbisesiyle Uma Thurman ve Gucci elbisesiyle Kirsten Dunst oldu. Saint Laurent elbisesiyle Rosie Huntington Whiteley ve Balenciaga elbisesiyle Nicole Kidman da gecenin şıklarındandı.

Gecenin trend belirleyici ismi ise Prada elbisesi ile Demi Moore oldu. Bu havada askı detayını en son 2024 Oscar töreninde Emily Blunt ve Florence Pugh'da görmüştük ve trendler arasına almıştık. Görünen o ki bayrağı Demi Moore başarılı bir örnekle devam ettiriyor.



LÜKS SAAT YATIRIMI YAPANLAR BÜYÜK PANİKTE!



Lüks saat dünyasında yaşanan son gelişmeler hem yatırımcıları hem de koleksiyonerleri kara kara düşündürüyor.

Büyük markaların saat fiyatlarının düşüşe geçmesi lüks dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri.

Pandemi döneminde tüketicilerin artan birikimleri ve koleksiyon ürünlerine olan ilgisi, lüks saatlere olan talebi zirveye taşımıştı.

Ancak, 2022 yılının mart ayında ABD Merkez Bankası'nın borç faiz oranlarını artırmasıyla birlikte talep azalmaya başladı ve bu durum saat fiyatlarında ciddi bir gerilemeye neden oldu.









YÜZDE 40 DÜŞTÜ



Patek Philippe, Rolex ve Audemars Piguet gibi büyük markaların saatlerinin fiyatları, ikinci el piyasasında bile yüksek rakamlardayken şu an bu oran yüzde 40'a kadar düşmüş durumda.

Lüks saat alımlarında en büyük rolü oynayan etken, ürünün satılmak istendiğinde sahip olduğu ikinci el fiyat performansıdır.

İkinci el piyasasında yaşanan düşüş doğal olarak satın alma oranlarını da etkilemiş durumda.

Bu düşüşte en büyük etkenlerden biri, özellikle Çin pazarındaki talep daralması oldu.

Çin ekonomisindeki yavaşlama ve tüketicilerin lüks harcamalardaki çekingenliği bu düşüşün ana sebepleri arasında yer alıyor.

Çin'deki talep, Mart 2020 seviyelerinin bile altına indi ve ihracat yüzde 41.5 oranında azalmış durumda.



YÜZDE 16 AZALDI



Bu durum, lüks saat ihracatında yüzde 16.1'lik bir azalmaya yol açtı. Özellikle daha düşük fiyatlı modellerde bu düşüş daha keskin bir şekilde hissedildi.

Ancak Patek Philippe 25 yıl aradan sonra ilk kez yeni bir modeli piyasaya sürdü. Cubitus isimli koleksiyonun en 'uygun fiyatlı' modeli 41 bin dolar (yaklaşık 1.2 milyon TL)...

Lüks saat piyasasında yaşanan bu fiyat düşüşlerine rağmen Patek Philippe'in yeni bir koleksiyonu piyasaya sürmesi oldukça dikkat çekti.

Bu koleksiyonun düşük giden satışlara yeni bir soluk getirip getirmeyeceğini ise zaman gösterecek.



İKONİK ÇANTA SERGİDE



Geçen sene 73 yaşında aramızdan ayrılan, şarkıcı, oyuncu ve moda ikonu Jane Birkin'in ilham olduğu Hermes Birkin çantasının ilk prototipi, Fransa'da halkın karşısına çıkıyor. Sotheby's müzayedesi tarafından Paris'te düzenlenen 'Excellence à la Française' sergisi, Fransa'nın sanatta köklü geçmişine dikkat çekerken, Hermès'in Birkin çantası gibi dünyaca tanınan Fransız zarafetini simgeleyen parçaları da öne çıkarıyor.

1984 yılında Jane Birkin'in adıyla piyasaya sürülen bu çanta, zamanla sadece bir aksesuar olmaktan çıkıp adeta bir statü simgesi haline dönüştü. Özellikle sınırlı sayıda üretilmesi ve yüksek satış fiyatlarıyla dikkat çeken Birkin, moda dünyasında hâlâ en çok arzu edilen çantalar arasında yerini korumaya devam ediyor.









Bu ünlü çantanın doğuş hikayesi ise oldukça ilginç bir tesadüfe dayanıyor. 1980'lerin başında, ünlü İngiliz oyuncu Jane Birkin, Paris'e giderken uçakta Hermès'in CEO'su Jean- Louis Dumas ile yan yana oturur. Yolculuk sırasında ünlü yıldızın çantası düşer ve içindekiler etrafa saçılır. Birkin, hem kullanışlı hem de fazla eşyalarını sığdırabildiği bir çanta modeli bulamamaktan yakınır. Bunun üzerine Dumas, uçaktaki istifra için kullanılan küçük kese kağıdını kullanarak Birkin'in tarif ettiği gibi geniş, dayanıklı ve şık bir çantanın tasarımını çizmeye başlar. Böylece, Hermes markasının Birkin ismini verdiği modelin temelleri atılır ve 1984 yılında ilk model hayata geçirilir. İşin ironik olanı ise bir kağıt poşetin üzerinde tasarlanan çantanın şu an dünyanın en bilindik lüks sembollerinden biri olması.



ÇİRKİN AYAKKABI TRENDİ BİTMİYOR!



Pandemiyle birlikte yükselişe geçen Çirkin Ayakkabı Trendi hız kesmeden devam ediyor. Trendin öncü markalarından Balenciaga'nın sınırları zorlayan Reptile Sneaker model ayakkabıları da bitmesini sabırsızlıkla beklediğim trendin en son mahsulü. Mart 2024'te tanıtılan ayakkabı, abartılı oranları ve kıvrımlı burun yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.









Bin 890 dolar (yaklaşık 52 bin TL) gibi bir fiyatla piyasaya sürülen bu sneaker, lüksün sınırlarını yeniden tanımlarken (!) cesur bir tasarım anlayışını da yansıtmayı amaçlıyor. Reptile Sneaker, deri kullanılmadan elde edilen katmanlı yapısıyla piyasaya çıkar çıkmaz sosyal medyada viral olmayı başardı. Bence 52 bin TL verip de Recep İvedik gibi görünmek isteyenler için mükemmel bir model!









Yüksek fiyatına ve çirkin tasarımına rağmen bu modele talep olup olmayacağını zaman gösterecek. Zira gözlerimiz toynaktan ilham alan modellere bile alıştı. Maison Margiela'nın başta çok dalga geçilen toynak model ayakkabıların günümüzde en stil sahibi insanların ayağında oldukça başarılı kombinlendiğini görüyoruz. Hatta toynak rağbetinden yola çıkarak Alexander McQueen de kendi tasarımını çıkarttı.



KOMBİNİ SINIFTA KALDI



Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir davette birçok ünlü oyuncu katıldı. Ancak davette başarılı oyuncu Ertan Saban'ın özensiz giyim tarzını beğenmedim.









Son derece özenli görünen diğer oyuncuların yanında Saban'ın salaş bir kot pantolon giymesini hiç beğenmedim.

Diğer oyunculara geçersek, kırmızı halıda en beğendiğim ve dikkatimi çeken isimler; Birce Akalay, Şifanur Gül, Melis Sezen, Bensu Soral ve Salih Bademci oldu. Birce ve Şifanur modern bir şıklık yakalarken, Melis Sezen filmde giydiği kıyafetlere gönderme yapan vintage stilde bir seçim yapmış, yakıştırmış. İçlerinde favori şıkım Bensu Soral. Mükemmel görünüyor. Erkeklerde favori ismim ise duruşu, karizması, özenli ve şık görünümüyle Salih Bademci oldu.