PELİN KAYA

Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi'nin (CFDA) kurucusu Eleanor Lambert tarafından 62 yıl önce başlatılan ve moda endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan CFDA ödülleri, bu yıl yine modanın en büyük isimlerini bir araya getirdi.

Gecenin en büyük ödülü olan en iyi uluslararası tasarımcı ödülünü, Schiaparelli markasındaki çalışmalarıyla son dönemin en flaş tasarımcılarından Daniel Roseberry aldı.







Sanırım bu seçime kimsenin itirazı olamaz. Moda ikonu olarak ise Erykah Badu seçildi. Erykah'ın özgün ve farklı bir tarza sahip olduğu aşikar ama böyle bir ödüle layık görülecek global bir etkiye sahip mi orası tartışılır.







Kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimlere gelirsek, genç şarkıcı Tyla, arşiv bir Gucci tasarımla nostaljik bir hava yakaladı. Katie Holmes'un tercihi Carolina Herrera imzası taşırken, Kylie Jenner'ın Jean Paul Gaultier by Haider Ackermann imzalı iddialı seçimiyle gecenin en çok dikkat çeken ismi oldu.







Coco Rocha, Kobi Halperin'den sıradan bir seçim yaparken; Cynthia Erivo, Zac Posen iş birliğiyle hazırlanan Gap Studio'ya özel tasarımıyla göz doldurdu. Blake Lively, Michael Kors ile şık görünüyordu. Genel olarak kırmızı halının beklenen ihtişamdan uzak olduğunu söylemeden geçemeyeceğim.



TÜRK GECESİ YILDIZ İSİMLERİYLE SES GETİRDİ

New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Cemiyeti gecesinde Serenay Sarıkaya, Dilan Çiçek Deniz ve Hande Erçel rüzgarı esti. Gece boyunca, şıklıklarını sergileyen üç isim de stilleriyle uzun süre konuşuldu.







Hande Erçel arşivlerden seçtiği Versace imzalı elbisesiyle iddialı bir şıklık içindeydi. Serenay Sarıkaya, Hakan Yıldırım tasarımı kıyafetiyle modern dokunuşları tercih eden isimdi.







Hem sade hem de çarpıcı detaylarla dolu olan seçimiyle gecede tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Serenay'ın ters köşe yaşattığı seçimlerini çoğu zaman beğensem de bu defa bulunduğu davetin içeriği göz önüne alındığında keşke seçimi bu olmasaydı diye düşünmeden edemedim.



ZARİF SEÇİMLER YAPTILAR

Dilan Çiçek Deniz de Hande gibi arşivlerden seçtiği bir Prada elbiseyle zarif bir görünüm sergiledi.

Serenay ve Hande'nin bir araya gelmesi de sosyal medyada gündem oldu. Daha önce aynı ünlü erkekle ilişki yaşamış olmalarından ötürü heyecanla aralarında bir kaos yaşanması beklendi ama beklenenin aksine onlar güçlü bir profesyonellik göstererek örnek bir davranış sergilediler.

Ünlü yıldız Halit Ergenç de gecenin en şık beylerindendi. Şıklığı ve karizmatik görünümü üç kadın yıldızımızla yarışacak kadar yüksekti. Eşi ünlü oyuncu Bergüzar Korel'i de bu önemli gecede görmeyi çok isterdim.



TEK MARKA TÜM GRUBU SIRTLIYOR

Bünyesinde birçok lüks markayı barındıran Kering Group çalkantılı bir dönemin içinde. Son çıkan raporlara göre grubun satışları yüzde 16 düşüşte. Bu keskin düşüş, özellikle Gucci markasını olumsuz etkiledi; marka, gelirlerinde şu an yüzde 25 gibi önemli bir kayıp yaşıyor. Saint Laurent de yüzde 12'lik düşüşle bu zor dönemin etkilerini yaşayan Kering markalarından biri.









Ancak bu zorlu süreçte dikkat çeken bir istisna var ki o da Bottega Veneta markası. Marka, üçüncü çeyrekte grubun en güçlü performans göstereni olarak öne çıkıyor. Bu başarı, şirketin gerileme sürecine girmesini adeta frenlemiş durumda. Hatta, Bottega Veneta olmasa, Kering'in tamamen bir durgunluk dönemine gireceğini söylemek hiç de abartılı olmaz.



BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin tanınmış isimlerinden Eda Taşpınar, 'replika tutkusu'ndan vazgeçmeyerek bir kez daha magazin dünyasında tartışma yarattı. Blog zamanlarımda yazılarımı hatırlayanlarınız varsa Eda Taşpınar uzun bir süre lüks markaların bilindik modellerini terzisine özel olarak diktirmesiyle ve bu diktirdiklerini orijinal diye öne sürmesiyle gündemi meşgul ederdi. O dönemlerden sonra sosyal medya kullanımı başladığından beri sessizliğe bürünmüştü. Ta ki bu hafta yaptığı seçime kadar. Görünen o ki Taşpınar, zamanında yapılan eleştirilerden hiç ders çıkarmamış. Replika peşindeki bu ısrarlı tavrı, zamanla daha belirgin hale gelirken, işin kalitesi de aynı oranda düşüş gösteriyor.









Schiaparelli'nin 2024 Yaz koleksiyonuna ait 13 bin 970 dolar değerindeki (yaklaşık 474 bin TL) meşhur ve ikonik Istakoz Eteği'ni - ki bu tasarım Zendaya gibi moda ikonlarının bile nefes kesici zarafetiyle öne çıktığı bir parçaydı - terzisine diktirmek isteyen Taşpınar, bu hamlesiyle gündem oldu.

Üstelik bu eteğin geçmişi oldukça değerli. Elsa Schiaparelli 'nin ressam Salvador Dali'nin çizdiği özel istakoz görselinden ilham alarak tasarlanmıştı. Taşpınar kendi beklentisinin aksine, hayranlıkla anılmak yerine, kalite yoksunu bir replika ile adeta alay konusu haline geldi. Moda dünyasında orijinal tasarımların değeri artarken, kopyaların bu kadar göze batması, Taşpınar'ın moda dünyasında nasıl bir yer almak istediği sorusunu da akıllara getiriyor. Bu seçimiyle konuşulduğu günleri özlediği açıkça ortada ve amacına da ulaşmışa benziyor. Gelecekteki replika seçimlerini heyecanla (!) bekliyorum.



YENİ TREND PATRON KADINLAR

Bu sezon kadın modasında öne çıkan bir imaj var: güç ve stilin birleşimi olan 'Boss Lady' görünümü. Oversize takım elbiseler, cesur ve sofistike çizgileriyle modern kadının gardırobuna damgasını vuruyor. Paris Moda Haftası'nın en başarılı organizasyonu olan Saint Laurent defilesinde Bella Hadid'in podyumdaki görünümü ve yürüyüşü, Boss Lady akımının startı oldu. Paris Moda Haftası sırasında The Row mağazasında oversize bir takım elbiseyle görüntülenen Kendall Jenner, bu güçlü imajın günlük stile uyarlanabileceğini göstererek büyük beğeni topladı.







Trendin doruk noktası ise, Hailey Bieber'ın markasının lansman partisinde Saint Laurent'ın son koleksiyonundan seçtiği kravatlı oversize takımla geldi. Bieber'ın zarif ama kararlı duruşu, Boss Lady stilini gerçek bir moda manifestosuna dönüştürdü. Kadın stili uzun zamandır güçlenen bir evrim içerisinde. İlk Barbie stiliyle pembe görünümleri konuştuk. Sonrasında Barbie, Mafya Eşi stiline evrildi ve son durak "Patron Kadın" oldu. Kadın giyiminin yeni güçlü imajı, sokaktan davetlere kadar her yerde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.