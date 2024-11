PELİN KAYA

Harper’s Bazaar Türkiye’nin düzenlediği Women of the Year 2024 gecesi kırmızı halıda şıklık yarışına sahne oldu. Gecede öne çıkan stilleri birlikte inceleyelim

Yılın çifti Birce Akalay ve Hakan Kurtaş karizmaları ve enerjileriyle kırmızı halıda herkesin beğenisini kazandı. Kurtaş'ın Akalay'a uyumlu bir seçim yapmış olması ve bir arada verdikleri görüntü çok şıktı.

Böyle güçlü bir aurayı ve dengeli duruşu yakalamak, çift olarak daha fazla parlamalarını sağlıyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun, genç yaşına zıt, ağır ve abartılı bir stil tercih etmişti. Saçları da kuaförde en az 5 saat harcamış görüntüsü veriyordu.

Daha çabasız ve modern bir saç modeli tercih edebilirdi. Ceren Ocak marka elbisesindeki boyun detayı zarif görüntüsünü baltalasa da en güzel detayı güler yüzü ile gecenin en dikkat çekici ismiydi.









Burcu Esmersoy ise yine zarafeti ve kusursuzluğuyla göz kamaştırdı. Esmersoy en klasik takımı bile giyse duruşu ile her zamanki ince zevkini yansıtmayı başarıyor. Makyajı, kıyafeti ve enerjisiyle Esmersoy, her zamanki gibi göz alıcıydı.

Meryem Uzerli'nin elbisesi, rengi ve detaylarıyla güzelliğini öne çıkarıyordu ancak ayakkabı seçimi hayal kırıklığı yarattı. Elbisesinin modeli Angeline Jolie'nin Maria filmi için Venedik Film Festivali'nde giydiği kürk yakalı Tamara Ralph elbisesini andırıyordu.









DİJİTAL BİR FENOMEN

Hande Erçel, Versace elbisesiyle kırmızı halıda yine dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde lüks markaların radarında olan Erçel, kol ve etek boyundaki bazı uyumsuzluklara rağmen genel olarak etkileyici bir duruş sergiledi ve kendi güzelliğiyle göz kamaştırdı. Ancak asıl dikkatimi çeken nokta, Erçel'in oyunculuk ve ekran yüzü kimliğinden çıkarak, dijital ünlülüğe ve sosyal medya fenomenliğine doğru evrilen kariyeri oldu.

Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşarak dijital dünyanın güçlü bir fenomeni haline gelen Erçel, bu gece Harper's Bazaar tarafından layık görüldüğü "Yılın Dijital Yüzü" ödülüyle de bu yeni kariyer rotasını taçlandırmış oldu.









Barış Arduç, kırmızı halıda şık ve keskin çizgilerle tasarlanmış klasik bir takımla mükemmel bir duruş sergiledi.

Kendine güvenen tavrı, takımının elegan havasıyla bütünleşmişti ve gecenin stil ikonlarından biri olmayı başarmıştı.

Gecenin global yıldızları ünlü modeller Jessica Stam ve Josephine Skriver oldu.

Skriver, Stella McCartney imzalı takımıyla, zarif ve modern bir şıklık yakalamıştı. Dünyaca ünlü model, şıklığı ve estetiği birleştiren sofistike görünümüyle gecede stil sahibi bir izlenim yarattı.



45.YIL İÇİN EN GÖRKEMLİ KUTLAMA

Lübnan asıllı moda tasarımcısı Elie Saab, modaevi'nin 45. yılını Riyad'da unutulmaz bir defile şöleniyle kutladı. Riyad Sezonu'nun yıllık kış eğlence festivali kapsamında düzenlenen bu etkinlik, modanın ve eğlencenin sınırlarını zorladı. '1001 Elie Saab Sezonu' adı verilen etkinlik, yalnızca bu geceye özel hazırlanan 300 parçalık bir koleksiyonu da gözler önüne serdi.









Binbir Gece Masalları'ndan ilham alınan sonbahar 2025 koleksiyonunda, Arap kültürünün büyüleyici estetiğini modern tasarım anlayışıyla harmanlayarak eşsiz bir moda serüveni sunuldu.

Etkinliğin styling'inde ünlü moda editörü Carine Roitfeld'in imzası bulunurken, defile yalnızca bir moda gösterisi olmaktan çıkarak baştan sona bir deneyime dönüştü. Jennifer Lopez, Celine Dion ve Camila Cabello gibi dünyaca ünlü sanatçıların performansları, etkinliğe damga vuran anlar arasında yer aldı.

Bu isimler arasında Jennifer Lopez'i ve Celine Dion'u ayrı tutuyorum. Zira Jennifer Lopez Elie Saab 'ın tasarımlarını Hollywood 'un önemli gala ve törenlerinin kırmızı halısında tercih eden ünlülerin başında olmuştur.

Yani bugün markanın bilinirliğinde katkısı çok büyüktür.

Bu sebeple böyle bir gecede Lopez'in olmaması düşünülemezdi.









Aynı şekilde Celine Dion da sahne kostümlerinde markayı sık sık tercih edenlerden biridir. Markayı bugüne taşıyan en önemli 2 divanın da 45.yıl kutlamasında sahne almaları çok anlamlı olmuş.

Bir diğer anlamlı an ise Oscar ödüllü Halle Berry'den geldi. Berry, 2002 yılında kendisine En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandıran 'Monster's Ball' filmindeki performansıyla tarihe geçmiştir ve Elie Saab imzalı elbisesiyle Oscar heykelciğini tuttuğu an Oscar tarihinin unutulmaz karelerinden biridir.

Podyumda ise Isabeli Fontana, Candice Swanepoel, Adriana Lima ve Sara Sampaio gibi ünlü modeller yürüyerek tasarımcının en özel parçalarını tanıttı.









Defilenin seçkin davetli listesinde Monica Bellucci, Rosie Huntington Whiteley, Kelly Rutherford ve Hande Erçel gibi isimler de bulunuyordu.

Bu gösterişli etkinlik, Orta Doğu'nun moda dünyasında hızla yükselen değerini de gözler önüne serdi. Elie Saab gibi tasarımcıların yarattığı kültürel köprüler, bölgenin moda sektöründeki potansiyelini tüm dünyaya tanıtmış oluyor.

Riyad Sezonu gibi büyük çaplı etkinlikler, modaya yapılan stratejik yatırımların bölgenin sanatsal ve ekonomik gelişimine olan katkısını da vurguluyor.

Böylelikle Orta Doğu bölgesi, moda ve lüks dünyasında artık sadece bir tüketici pazarı değil, aynı zamanda yaratıcı bir merkez olarak da görülmek istediğinin altını daha da kalın çizmeye devam ediyor.



İLK KEZ YETKİSİNİ DEVRETTİ

Amerikan Vogue dergisi, Aralık sayısında tarihte bir ilke imza atarak Marc Jacobs'u konuk editör olarak görevlendirdi. Amerikan Vogue ve diğer tüm Vogue dergilerinin Genel Yayın Yönetmeni olan Anna Wintour'un yıllardır kontrolünü titizlikle elinde tuttuğu derginin başına ilk kez kendi elleriyle başka birini geçirdi. Ünlü tasarımcı Jacobs, aralık sayısını hazırlamanın kendisi için bir podyum koleksiyonu yaratmaya benzer bir deneyim olduğunu dile getiriyor. Editör mektubunda, kapağa çıkacak model olarak Kaia Gerber'i seçtiğini ve gençlik, coşku ve yaratıcılık temalarına odaklandığını belirtiyor.









Wintour, yılın son sayısını şekillendirmesi için Jacobs'a bu yılın başında teklif götürmüş. Bu adım, Amerikan Vogue tarihinde bir ilk olarak kayda geçerken, derginin diğer edisyonlarında daha önce konuk editörler yer almıştı. Bu tarz misafir editörlerin Amerikan Vogue'da artması, dergiye yeni bir soluk katmak ve canlılığı artırmak adına önemli bir adım olacaktır. Ancak, Marc Jacobs gibi güçlü bir vizyona sahip isimleri düzenli olarak bulmak her zaman kolay olmayacaktır.