PELİN KAYA

Balenciaga markasının kreatif direktörü Demna Gvasalia'nın Gucci markasının yeni kreatif direktörü olarak atanması moda dünyasında büyük tepkilerin yaşanmasına sebep oldu. Bu hamle tartışmalara yol açarken, Kering'in hisselerinde yüzde 13,5'lik bir düşüşe sebep oldu. Gucci'nin 2024 satışlarında yüzde 23'lük bir gerileme yaşaması yüzünden kreatif direktör değişikliğine gitmesi sorunu çözeceğine daha da büyüteceğe benziyor.







ZARAR GETİRDİ!

Demna'nın Balenciaga'daki geçmişi oldukça çalkantılı. Markanın 2022'de çocuk istismarı temalı reklam kampanyası büyük tepki çekmişti. Kering'in bu skandaldan sonra Demna'dan vazgeçmesi beklenirken aksine arkasında durması, bu da yetmezmiş gibi bir de Gucci'nin başına getirmesi sonucunda problemin çapını daha da genişletmiş oldu.

Tabii Kering Grup'un maddi zorluklardan geçerken yüksek meblağlar vererek dışarıdan transfer alması yerine bünyesindeki tasarımcıyı değerlendirmek istemiş olması da normal karşılanabilir. Analistler bu değişimi riskli olarak değerlendirirken, Kering yönetiminin bu stratejik kararı almasının arkasındaki nedenler de tartışılıyor.

Dış yorumlara ve eleştirilere bakılırsa da Demna Gvasalia'nın Kering Grup'tan başka seveni yok. Demna'nın bir süre iki markayı da götüreceği ön planda ancak, Balenciaga'da da değişim rüzgarları esebilir. Moda kulislerinde, Demna'nın görevinden tamamen ayrılarak yerine Alaïa'nın kreatif direktörü Pieter Mulier'in veya Burberry'nin eski kreatif direktörü Ricardo Tisci'nin geleceği konuşuluyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, lüks moda dünyasında taşlar bir kez daha yerinden oynayacak. Ama bunca baskı, değer kaybı ve olumsuz eleştiri varken Demna'nın temmuz ayında resmiyet kazanacak olan Gucci transferi gerçekleşebilecek mi bu da merak edilen bir başka konu.







GÖREVİ DEVREDİYOR

Bir dönemin sonuna işaret eden bir gelişme de Versace markasında yaşandı. Donatella Versace, Versace markasındaki kreatif direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı. 1997 yılında kardeşi Gianni Versace'nin trajik ölümünün ardından markanın başına geçen Donatella, yaklaşık 30 yıl boyunca markayı bir moda imparatorluğuna dönüştürdü.

Ancak artık kreatif direktörlük koltuğunu daha önce Miu Miu'nun tasarım ve imaj direktörlüğünü yapmış olan Dario Vitale'ye devrediyor. Vitale için sıradan bir imaj direktörü demek haksızlık olur.







Vitale, daha önce çalıştığı markanın mikro eteklerle parlamasını ve trend belirleyen marka haline gelmesinin arkasındaki beyindir. Transfer olmasının ana sebeplerinden biri de bu olmuştur.

Tabii Versace tamamen Donatella'sız bir marka olmayacak. Kendisi, baş marka elçisi olarak kırmızı halı etkinliklerinde ve hayır projelerinde yer almaya devam edecek. Bu değişimin, markanın estetik çizgisinde nasıl bir dönüşüm yaratacağını önümüzdeki koleksiyonlarla göreceğiz.







YENİ ROTA OLUŞTURDU

Bir süredir Jonathan Anderson'ın Loewe markasında başarıyla sürdürdüğü kreatif direktörlük görevinden ayrılacağı söylentisi gerçek oldu. Anderson, Loewe markasını 11 yıl içinde küresel bir lüks moda markasına dönüştüren isim olarak tarihe geçti.

Onun yönetiminde, Loewe sadece çanta ve deri ürünleriyle değil, aynı zamanda sanatsal anlatımı güçlü koleksiyonlarıyla da moda dünyasında etkili bir konuma ulaştı. Markanın Anderson sonrası dönemi nasıl şekillenecek, merak konusu.

Henüz yeni kreatif direktör açıklanmış değil, ancak moda kulislerinde Proenza Schouler'ın kurucuları Jack McCollough ve Lazaro Hernandez'in adı geçiyor. Yeni çıkan söylentiye göre, Anderson'ın Dior markasının erkek bölümünün başına geçeceği.

Hatta iddialara göre şimdiden 2026 ilkbahar/yaz erkek Koleksiyonu hazırlamaya başlamış bile.







MODANIN YENİ MALZEMESİ YAPAY ZEKA VE NOSTALJİ

Moda dünyasında yapay zekâ giderek daha kritik bir rol oynuyor. Artık kampanya çekimleri, gerçek modeller ya da fiziksel mekânlar olmadan, tamamen dijital ortamda hazırlanabiliyor. Moda evleri ve kreatif direktörler, yapay zekânın sunduğu sınırsız imkanlarla hem maliyetleri düşürerek hem de sanatsal vizyonlarını özgürce hayata geçirerek geleceğin reklam anlayışını yeniden şekillendirebiliyor.

Bu bağlamda Prada, Gucci, Hermès ve Burberry gibi prestijli markalar için yapay zekâ destekli kampanyalar tasarlayarak moda dünyasında fark yaratan Sybille de Saint'in ismi öne çıkıyor. Ancak onun yaklaşımı, yalnızca teknolojiyi kullanmakla sınırlı değil. Asıl mesele, tek bir karede bile güçlü bir hikâye anlatabilmek.







Gerçekliği hayal gücüyle ustaca harmanlayan projeleri, hem görsel hem de kavramsal açıdan dikkat çekici bir anlatım sunuyor. Böylelikle gelecekte moda kampanyalarının nasıl evrileceğine dair ciddi ipuçları vermiş oluyor.

Modada söz sahibi olan markaların ekonomik krizden etkilendiği ve maliyet düşüren arayışlarına girdiği bu dönemde böyle çalışmaların çok daha yaygınlaşacağı su götürmez bir gerçek olacak.

Bu yeni dönemde, sadece yapay zekâ ile üretilmiş görseller yanı sıra geçmişin izlerini taşıyan estetik anlayış da moda dünyasında kendine önemli bir yer buluyor.

Özellikle son yıllarda, eski akıllı telefonlar ve dijital kameralarla yapılan çekimlerin popülerleşmesi, bu dönüşümün en belirgin göstergelerinden biri. Yüksek çözünürlüklü ve kusursuz fotoğrafların yerini, grenli, hafif bulanık ve nostaljik görüntüler alıyor. Bu trend, yalnızca teknik bir tercih değil, aynı zamanda Z kuşağının dijital dünyaya karşı geliştirdiği yeni bir bakış açısının da bir sonucu.







Genç nesil, kusursuzluk yerine samimiyeti ve gerçekliği ön planda tutan bir görsel anlatımı benimsiyor. Yüksek bütçeli prodüksiyonlar yerine düşük maliyetli ama güçlü bir estetik duygusu barındıran çekimler daha popülerleşiyor. Bunun en başarılı örnekleri, Jacquemus ve Miu Miu gibi markaların son kampanyalarında karşımıza çıkıyor.

Kullanılan düşük kaliteli görseller, adeta 2000'lerin başındaki sokak modası fotoğraflarını anımsatıyor ve izleyicileriyle nostaljik bir bağ kurmalarına zemin hazırlamış oluyor.







EN YENİ VE EN SES GETİREN İŞBİRLİKLERİ

Balenciaga markası, Paris Moda Haftası'nda sunduğu 2025 Sonbahar/kış koleksiyonuyla birlikte Puma markası ile gerçekleştirdiği ilk resmi işbirliğini duyurdu. Koleksiyon, her iki markanın DNA'sını yansıtan giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar parçalarından oluşuyor. Öne çıkan parçalardan biri, Puma'nın ikonik Speedcat OG modelinin Balenciaga dokunuşuyla yeniden yorumlanmış hâli olan Ultrasoft Speedcat. Eskitilmiş süet saya ve parçalanmış köpük panelleriyle dikkat çeken model, geçmişin izlerini taşıyan modern bir tasarım sunmayı amaçlıyor. Bu iş birliği, Balenciaga'nın spor giyim dünyasına açılımını güçlendiren yeni bir adım olarak görülüyor. Belli ki Demna Gvasalia, bir zamanlar Adidas ile yakaladığı sükseyi tekrar yaşamak istiyor ama bunu Puma ile tekrar başarabilir mi orası tartışılır.







Bir başka moda ortaklığı da Valentino ve Vans markaları arasında gerçekleşti. Valentino'nun Sonbahar/Kış 2025 koleksiyonu kapsamında piyasaya sürülen bu iş birliği, Vans'in klasik Authentic modeline yeni bir yorum getiriyor. Volt yeşili ve siyah damalı üst yüzeye işlenen Valentino logosu, iki markanın mirasını buluşturmayı hedefliyor. Ancak koleksiyon, Valentino'nun DNA'sını ne ölçüde yansıttığı konusunda soru işaretleri yaratmıyor değil. Bu iş birliği Valentino'nun lüks moda kimliğiyle tam anlamıyla örtüşmüyor demek daha doğru olacaktır.







Fransız ulusal havayolu şirketi Air France, birinci sınıf yolcularına özel uçuş kıyafeti seti tasarlaması için Simon Porte Jacquemus ile iş birliği yaptı. Paris'te tanıtılan koleksiyon, yalnızca Air France'ın La Première süit yolcularına sunuluyor.







Son dönemde yapılan iş birlikleri içinde en çok ilgiyi ve beğeniyi toplayan ise Christian Louboutin ve Maison Margiela arasındaki iş birliği oldu. 12 Mart'ta satışa sunulan koleksiyon, iki markanın estetik anlayışlarını harmanlayan sanatsal bir diyalog niteliğinde.







Özellikle Margiela'nın ikonik parmak arası tasarımını Louboutin'in imzası olan kırmızı tabanla birleştiren parçalar, koleksiyonun en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor. Fiyatları bin dolar ile 2 bin 500 dolar arasında değişen (32 bin-80 bin TL) koleksiyon için lüks modanın sınırlarını zorlayan yaratıcı iş birliklerinden biri olduğu söylenebilir.