PELİN KAYA

97. Akademi Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Yıldızların göz kamaştırıcı görünümleri, sinemanın en iddialı yapımları ve sahneden verilen mesajlar geceyi unutulmaz kılmaya yetti. En fazla Oscar ödülünün sahibi, sezonun başından beri dikkat çeken Anora filmi olurken, Wicked, The Brutalist, Conclave ve Emilia Pérez gibi iddialı yapımlar da geceyi ödülle kapadı.



KIRMIZI HALININ ŞIKLARI

Oscar gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da modanın görkemli anlarına sahne oldu. Göz alıcı couture tasarımlar, zamansız şıklık ve cesur tercihlerin bir araya geldiği kırmızı halı, yıldızların kendilerini ifade ettikleri en güçlü alanlardan biri oldu.







Ariana Grande, Schiaparelli'nin son couture koleksiyonundaki en dikkat çeken parçayı kendine uyarlayarak ödül sezonunun en akılda kalıcı görünümüne imza atmış oldu.







Selena Gomez, Sophia Loren ışıltısından ilham alan özel dikim Ralph Lauren elbisesiyle sezonun en güçlü moda anlarından birini yaşattı. Elbisede 16 bin cam damlacık ve Rosemont kristalleri kullanılmış. Ralph Lauren ekibi cam damlacıklarını airbrush tekniğiyle pembe degrade tonuna dönüştürmüş.







Doja Cat, Olivier Rousteing'in Balmain için özel olarak tasarladığı bir elbiseyle katıldı. Yapımı tam 5600 saat süren bu couture parça için 46 usta zanaatkârın ince işçiliğiyle her bir mikro boncuk tek tek işlenmiş. Elbisesi, 1953 yılına ait ikonik bir Pierre Balmain görünümünden ilham alınarak modern bir dokunuşla yeniden yorumlanmış. Görkemli stilini tamamlayan ise, göz kamaştırıcı 34 karatlık Messika marka sarı elmas mücevherleri oldu.







Cynthia Erivo, Louis Vuitton imzalı özel dikim elbisesiyle Oscar kırmızı halısında görmek istediğim teatral ihtişamın temsilciliğini üstlenmişti.







Elle Fanning ise Givenchy elbisesiyle kırmızı halıda hayal kırıklığı yaşatanlardan oldu. Görünümü, hem sıradan hem de siyah kuşaklı gelinliği andıran bir tercih olarak akıllarda kaldı. Zira 1950'lere ait Hubert De Givenchy tasarımı referans alınarak hazırlanmasına rağmen orijinalinin yanında yalnızca kötü bir benzerlik olarak yerini almış oldu.

Lupita Nyong'o, her zaman olduğu gibi zarafet timsaliydi. Chanel marka beyaz elbisesiyle adeta su gibi akıyor, incelikle seçilmiş her detayıyla göz dolduruyordu. Markanın tasarımda 1991 yılındaki Couture koleksiyonundan ilham alması da ayrıca hoş bir detaydı.

Lisa, Markgong imzalı tasarımıyla gecenin en farklı tercihlerinden birine imza attı. Kıyafetin önemli tamamlayıcılarından biri olan gömleğin poplin yerine daha couture bir malzemeden olmasını isterdim.

Lily-Rose Depp, uzun zamandır gördüğüm en şık Chanel elbiselerinden biriyle karşımızdaydı. Çünkü bu parça, 1995 yılında Karl Lagerfeld tarafından tasarlanmış gerçek bir arşiv hazinesiydi. Keşke yüzündeki mutsuz ifadeyi de artık bir aksesuar gibi taşımaktan vazgeçse.







Miley Cyrus, Alexander McQueen elbisesiyle gecenin en zarif siyah şıklıklarından birine imza attı.

Fernanda Torres, Chanel seçimiyle dikkat çeken isimler arasındaydı. Kendi enerjisi çok güzel olsa da elbise, şıklık anlamında biraz sönük kalmış gibiydi.







Zoe Saldaña, Saint Laurent tasarımıyla gecede dikkat çeken isimlerdendi, ancak güçlü bir etki bırakmayı başaramadı.







Demi Moore, özel dikim Armani Privé ile gecede ışıldıyordu ışıldamasına ama ödül sezonunda kendisini çok daha şık gördüğüm için bu seçimi bende istediğim etkiyi yaratmadı. Uzun ve özensiz saçları da maalesef kusursuz olabilecek görüntüsünü baltalayacak güçteydi.

Gecenin en güçlü şıklıklarından biri Emma Stone'a aitti. Louis Vuitton elbisesi, renk, kumaş ve kesim açısından kusursuzdu. Hem yalın hem de gösterişli olmayı başaran nadir isimlerden biriydi.







Timothée Chalamet, limon sarısı Givenchy ile geceye katılarak zaten ödülü Adrien Brody'ye kaptıracağını belli etmiş gibi oldu.







Gece boyunca asık yüzünü güldüren tek şey, sevgilisi Kylie Jenner idi. Kylie, özel dikim Miu Miu elbisesi ile gecenin cesur ama şık olmayan dekoltelerinden birini taşıdı.







Adrien Brody, son derece karizmatik bir şıklık içindeydi. Sevgilisi Georgina Chapman'in güzelliği ve şıklığı da göz kamaştırıcıydı.







Halle Berry, özel dikim Christian Siriano elbisesiyle harika görünüyordu. 58 yaşındaki yıldız isim, yaşın sadece rakamdan ibaret olduğunu gösterir bir güzellik ve fitlik içindeydi.







GECENİN UNUTULMAZ ANLARI

Gecenin en anlamlı ödülü No Other Land belgeseline gitti. Filistin-İsrail savaşını anlatan ve Filistinlilerin evlerini nasıl koruduğunu gözler önüne seren bu yapım tüm salon tarafından ayakta alkışlandı. Filistinli ve İsrailli yapımcıların birlikte çalıştığı belgesel, barış çağrısıyla hafızalara kazındı. "Birlikte sesimiz daha gür çıkıyor" diyen yönetmen, kardeşliği ve umudu vurguladı.

Kieran Culkin, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken sahnede eşi ile yaptığı eğlenceli iddiayı anlatarak salonu kahkahalara boğdu. Emmy kazandığında üçüncü çocuklarını yapacaklarına dair verdikleri sözü hatırlatan Culkin, eşinin "Eğer Oscar kazanırsan dördüncü çocuğumuz olur" diyerek iddiayı bir üst seviyeye taşıdığını anlattı. Ve tahmin edin ne oldu? Culkin kazandı!

Adrien Brody, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken antisemizme karşı güçlü bir konuşma yaptı. Ancak gecenin en çok konuşulan anlarından biri, sahneye çıkarken sevgilisi Georgina'ya ağzından çıkardığı sakızı atması oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu an, kibarlık tartışmalarını da yanında getirdi. Brody ayrıca Oscar tarihinde aday olduğu kadar ödül kazanan ilk ve tek oyuncu olarak tarihe geçti.

Gecenin en önemli anlarından biri ise Zoe Saldaña'nın, Emilia Pérez ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak Dominik kökenli ilk Amerikalı oyuncu olarak Oscar tarihine geçmesiydi.