PELİN KAYA

Amerikan futbolunun en büyük gecesi olan Super Bowl LIX, New Orleans'da gerçekleşti. Ligin şampiyon takımının belli olduğu final karşılaşması sadece spor dünyasında değil, müzik ve moda sahnesinde de büyük yankı uyandırdı.

TARİHİ DEVRE ARASI ŞOVU

Bu yılın devre arası şovunun başrolünde, son Grammy ödüllerinde 5 ödülün sahibi olan Amerikalı rapçi Kendrick Lamar oldu. Lamar'ın uzun zamandır haz etmediği ve şarkılarında birbirlerine ağır mesajlı laf attığı meslektaşı Drake'e gönderme yaptığı 'Not Like Us' şarkısını seslendirmesi hip-hop dünyasında tarihi anlara imza attı. Normalde böylesine büyük sahnelerde sanatçılar doğrudan diss içerikli (göndermeli) performanslar sergilemezken, bu kural ilk kez Lamar tarafından yıkılmış oldu. Drake'e ağır göndermeler yapmanın yanı sıra bir de sahnesinde Drake'in eski sevgilileri olan hem Serena Williams'a hem de SZA'ya yer verdi. Bu yaklaşım, Lamar'ın sahnesine her zaman mesaj taşıma geleneğinin bir uzantısı olarak yorumlandı.

Kendrick Lamar, devre arası şovunda tam 133,5 milyon izleyiciye ulaşarak tarihi bir rekora imza atmış oldu. Performansı, Michael Jackson'ın 1993'deki efsanevi şovunu dahi geride bıraktı. Ayrıca, 1969'da Apollo'nun aya inişinden sonra Amerika'da en çok izlenen ikinci canlı yayın oldu.

Tüm dijital medya platformlarını da ele geçiren 13 dakikalık şovun sonunda, hip-hop camiasının yeni kralı belli olmuştu.

Kendrick Lamar, Super Bowl sahnesine sadece müziğiyle değil, tarzıyla da damga vurdu.

MODA AKIMI BAŞLATTI

Martine Rose imzalı özel tasarım ceketi, dikkat çeken Elliot Eliantte imzalı özel yapım 'a' harfli pırlanta kolyesi, Celine marka bootcut jean ($1,200) ve Nike Air DT Max '96 ($170) ayakkabıları ile sahneye çıkan Lamar, sokak modasını da sahneye taşımış oldu.

Bu durumu önceki devre arası şovlarından farklı kılan unsur, sahnesine ve her seçimine bir mesaj taşımasıydı. Şimdiye kadar Beyoncé, Bruno Mars, Rihanna ve daha birçok star isim Super Bowl sahnesinde yer aldı ancak hiçbiri giyimiyle bir mesaj vermedi ya da bir moda akımı yaratmayı başaramadı. Normalde böyle sahneler için sanatçılara markalar tarafından özel dikim tasarımlar hazırlanır. Ancak Lamar'ın hazır giyim tercih ederek sahneye taşıması çok daha samimi bulundu. Ulaşılabilir, herkesin satın alabileceği bir parça tercih etmesi şovdan sonra ürünlerin satışlarını patlattı ve stoklar hızla tükendi. Özellikle Celine markasının İspanyol paça jean modeli, Lamar'ın sahne stilini 2000'ler nostaljisiyle modernleştirirken, geniş paça akımını da yeniden alevlendirmiş oldu. Louis Vuitton'un Kreatif Direktörü Pharrell Williams'ın bir süredir desteklediği ve koleksiyonlarına da dahil ettiği bu trend, erkek modasında yeni bir dönemi başlatmış olabilir.



YUHALANANLAR VE ALKIŞLANANLAR

Maçı izlemeye gelenler arasında Taylor Swift, Anne Hathaway, Beyoncé, Jay-Z ve Amerikan Başkanı Donald Trump vardı. Ancak en çok konuşulan anlardan biri, Philadelphia Eagles taraftarlarının, Kansas City Chiefs oyuncusu ve Swift'in sevgilisi Travis Kelce nedeniyle Swift'i yuhalaması oldu.

Kelce ise yalnızca saha içindeki performansıyla değil, stil tercihleriyle de dikkat çekti. Amiri marka kiremit rengi takımıyla 70'lerin tarzını günümüze taşımıştı.

YILDIZLARIN LÜKS SAAT YARIŞI

Final maçı aynı zamanda lüks saatlere de ev sahipliği yaptı. Eski futbol yıldızı ve süper model Gisele'nin eski kocası Tom Brady, ilk kez yorumcu olarak yer aldığı finalde, tam 740 bin dolarlık Jacob&Co saatiyle dikkat çekti. Ancak tüm gözleri üzerine çeken bir diğer isim Jay-Z oldu.

Ünlü rapçi, 3,5 milyon dolarlık Richard Mille RM66 Flying Tourbillon 'Rockstar' modelini tercih etmişti. Kırmızı-turuncu safir kasaya sahip bu saat, yalnızca iki adet üretildi ve bunlardan biri de Jay- Z'nin bileğindeydi.



PROTESTO VE SPEKÜLASYONLAR

Lamar'ın devre arası performansı, sahneye atlayan bir protestocu tarafından bölündü. Elinde Filistin ve Sudan bayrağıyla stadyum boyunca koşan protestocunun elindeki bayrakta "Gaza" ve "Sudan" yazıları yer alıyordu.

Güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek protestocuyu sahadan çıkardı. Protestocunun kimliği, 43 yaşındaki Zül-Qarnain Nantambu olarak açıklandı. Nantambu, yaptığı eylemden pişmanlık duymadığını ve amacının Gazze ile Sudan'daki mağdur insanlara destek vermek olduğunu belirtti.



ELEŞTİRMENLER EN İYİLERİ SEÇTİ

Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Eleştirmenlerin Seçimi (Critics Choice) Ödülleri, bu yıl 30. kez sahiplerini buldu. Her yıl olduğu gibi ödüller kadar kırmızı halıda da büyük ilgi gördü.

Gecenin en göz alıcı ismi hiç şüphesiz Demi Moore'du. Schiaparelli Couture imzalı, oldukça iddialı bir parçayla kırmızı halıya çıkan Moore, zarafeti ve cesur seçimiyle herkesi büyüledi.

Özel dikim Saint Laurent elbisesiyle Zoe Saldana da geceye şıklık katan isimlerden biriydi. Kırmızı halının en romantik çifti ise Adam Brody ve Leighton Meester oldu. Meester, Dior'un zarif tasarımıyla zarif bir görünüme sahipti.

Nicole Kidman, Saint Laurent imzalı takımıyla sezonun en popüler rengini ve sofistike havasını ödül gecesine taşıdı.

Gecenin en orijinal tercihi ise özel dikim Louis Vuitton tasarımıyla Hannah Einbinder'a aitti. Ancak bu güçlü tasarımın daha iyi bir styling ile tamamlanabileceğini düşünmeden edemedim. Ayrıca etek ucundaki dikişlerin daha kusursuz olması, kıyafetin etkisini artırabilirdi. Yine de farklı bir tasarım görmek heyecan vericiydi.

Angelina Jolie'nin Elie Saab seçimi hoş görünse de son dönemde kullandığı saç rengi onu solgun göstermekle kalmıyor giydiklerinin gücünü de zayıflatıyor.

Gecenin en talihsiz seçimi ise Michelle Yeoh'dan geldi. Balenciaga'nın Couture koleksiyonundan bir 'gömlek elbise' tercih eden Yeoh, alışılmış kırmızı halı estetiğinin dışına çıkmayı başardı, ancak gecenin en rüküş ödülünün de sahibi olmuş oldu.