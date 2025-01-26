PELİN KAYA

Riyad'da düzenlenen Orta Doğu'nun en prestijli ödül törenlerinden biri olan Joy Awards'ın lavanta renkli halısında Orta Doğu'nun en sevdiği Türk ünlülerin fırtınası esti. Dünyaca ünlü yıldızların da katıldığı ve tüm dünyanın konuştuğu, en çok da Türk ünlülerin konuşulduğu gecede kim neler giymiş, gelin beraber bakalım

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, lavanta renkli halıda birlikte yürüyerek gecenin öne çıkan çiftlerinden biri oldu. Orta Doğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özçivit'in yanında, Fahriye Evcen'in törene ilk kez katılıyor olması güzel bir sürpriz oldu. İkili, kağıt üzerinde şık olan görünümleriyle beğeni topladı. Fahriye Evcen'in yıllardır bizlere dert olan ayakkabılarını devre dışı bırakırsak genel olarak gayet iyi görünüyordu. Çiftin verdikleri İngilizce röportajlar da çok konuşuldu. İkisinin de özgüvenli duruşu ve Fahriye'nin akıcı bir şekilde kendini ifade edişi büyük takdir topladı.



Tuba Büyüküstün, Jean Paul Gaultier imzasını taşıyan arşivlerden şık bir elbise ve Chopard mücevherleriyle bence gecenin en şık en güzel görünen ünlüsüydü. Saçı, makyajı, aksesuarları ve hatta özellikle eldiven seçimi kusursuzdu. Saçlarına gereken önemi gösterdiğinden beri şıklık yolculuğuna rakipsiz bir şekilde devam ediyor.



Afra Saraçoğlu, Gucci tasarımı bir elbiseyle boy gösterdi. Tercih ettiği dekolte, gittiği ülkenin standartlarının çok ötesindeydi. Suudi Arabistan için en önemli ödül gecelerinden birinde bu kadar yazlık bir seçimi uygun bulmadım ama cesaretli duruşunu da sevmedim değil. Ayrıca ilk kez onu bu denli bir dekolte içerisinde görüyoruz. Ünlüler bu tarz seçimleri şık olmak için değil de konuşulmak için tercih edebiliyor. Tamamen stratejik bir seçim yapılmış. Zira amacına da ulaştı ve güzel bir gelişme de yaşandı. Markanın kreatif direktörü Sabato De Sarno'nun radarına girerek paylaşımına kalp emoji yorumu aldı.



Gecenin en çok konuşulan anı ise tabii ki Tarkan'ın sahneye çıkışı oldu. Hem sahne performansı hem de kostümüyle büyük beğeni topladı. Enerjisi ve görkemli sahne şovuyla geceye damgasını vurdu ve davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. E hal böyle olunca ister istemez insanın aklına, "Tarkan aynı performansı neden bizim ülkemizde de sergilemiyor?" sorusu düşüyor.



Erkekler arasında favori ismim Barış Arduç oldu. Hatta kadınların şıklığını da katsam, gecenin en şık ismiydi bile diyebilirim. Kendisinde çok farklı, klas bir aura var. Doğru seçimler yaptığı gibi giydiğini de çok iyi taşıyor.



Özge Özpirinççi, Tayfun Kaba tasarımı bir elbiseyle katıldı. Elbise, gösterişli detayları ve işçiliğiyle gece için uygun bir seçim olsa da Özge'nin dupduru güzelliği için kasvetli geldi.



Hande Erçel, Zuhair Murad'a ödül takdim ederken, tasarımcının galaksi temalı işlemelerle bezeli bir elbisesini tercih etti. Anlamlı bir seçim yapması şık bir hareket olmuş. Parıltısı ve zarafetiyle gecede hoş bir etki bıraksa da bu tarz prenses kesim elbiseleri son dönemde çok fazla tercih etmeye başladı. Biraz tekrara düştüğünü hissetmeye başladım. İleriki davetlerde daha heyecan yaratan modeller seçmesini bekliyorum.



BAŞKANIN EN BÜYÜK RAKİBİ TRUMP KADINLARININ ŞIKLIĞI OLDU

İkinci kez başkanlık dönemini başlatan Donald Trump'ın başkanlık yemini sırasında en büyük rakibi First Lady Melania Trump oldu desem abartmış olmam. Zira Melania'nın ne giydiği nasıl göründüğü en az Amerika'nın yeni başkanı seçilen kocası kadar gündem oldu.



Şıklığıyla tam not almayı başaran bir isim daha vardı ki o da Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump idi. Gündüz Dior markasının 1940'lar esintili koyu yeşil takımıyla klasik ve zamansız bir şıklığa imza atmıştı. Moda endüstrisinde kreatif bakış o denli köreldi ki önemli davetlerde artık ister istemez arşivlerin zarafeti aranır oldu. Ivanka Trump da bu akıma uyarak, baloda Givenchy markasının 1954 yılında Audrey Hepburn için tasarladığı Haute Couture elbisenin modern uyarlamasını tercih etmişti. Siyah ve beyazın kontrastını kullanan bu elbise, Ivanka Trump'ın klasik Hollywood tarzına duyduğu hayranlığı vurguladı.

Törenin önemli anlarından biri de tüm teknoloji devlerinin bir arada görülmüş olmasıydı. Bu grubun isyankar görüntüsü ise Dolce & Gabbana imzalı bembeyaz takımın içine giydiği dantel büstiyeri ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sevgilisi Lauren Sánchez'den geldi. Tüm giyim kurallarını sorgulatan bir görüntü yaratan Sánchez'in kuralları umursamaz tavrı sosyal medyada çok konuşuldu. Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in göz ucuyla dekolteye baktığı anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Törende biri daha çok konuşuldu. Melania Trump ve Donald Trump'ın 18 yaşındaki oğulları hem 2 metre 6 santimlik boyuyla hem de yaşından çok daha olgun duruşuyla dikkatleri üzerine topladı. Yeni başkan Donald Trump da yemin töreni esnasında oğlunu halka takdim ederek artık öne çıkarmak istediği bir yüz olduğunu da göstermiş oldu.



New Yorklu tasarımcı Adam Lippes'in imzasını taşıyan bir palto ve Eric Javits tasarımı şapkayla sahneye çıkan Melania, seçimleriyle sadece estetik bir mesaj vermekle kalmadı aynı zamanda kendine has bir mesafe de yarattı. Gözlerini kısmen kapatan şapkası, sosyal medyada çeşitli mizahi paylaşımlara ilham verse de aslında Melania bu görünümüyle tarihe imza atacak çarpıcı bir moda anı oluşturdu.



Aynı günün akşamında gerçekleşen yemin töreninin balosunda ise tercihi Hervé Pierre imzası taşıyan beyaz bir elbise oldu. Hervé Pierre, daha önce Carolina Herrera'nın kreatif direktörü olarak görev yapmış ve Hillary Clinton, Laura Bush, Michelle Obama gibi önceki First Lady'leri de giydirmiş bir tasarımcı. 2017'deki ilk yemin töreninde giydiği tasarımı anımsatan bu elbise, adeta Melania Trump'ın sade ancak etkileyici moda anlayışının bir yansımasıydı.