PELİN KAYA

Zoe Saldana, Saint Laurent imzalı sezonun rengi acı kahverengi tonu elbisesiyle her zamanki şıklığını sergiledi.

Nicole Kidman ise özel dikim Balenciaga elbisesiyle gecenin en şıklarından biri oldu. Bu sefer saç modeli de görünümüyle çok uyumluydu.







Emma Stone, Louis Vuitton tasarımıyla adeta klasik bir kutu bebek havasındaydı. Saç modeli ile 60'ların oyuncusu Mia Farrow 'un stilini hatırlattı.

Angelina Jolie'nin Alexander McQueen elbisesi hayal kırıklığı yaşattı. Jolie'nin zarafeti ve klasik tarzı ile modern tasarıma sahip elbisenin havası çok uyumsuzdu.

Elle Fanning'in Balmain seçimi ise gecenin tartışmalı görünümlerinden biriydi. Leopar desen detayları kimilerine göre cesur bir tercih olsa da genel uyum konusunda eleştiriler aldı.







Zendaya, her zamanki zarafetiyle yine geceye damgasını vurdu. Özel dikim Louis Vuitton elbisesi, Bvlgari mücevherleri, kusursuz saç ve makyajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu zarif görüntüsüyle modern Hollywood'un moda ikonu olduğunu bir kez daha kanıtladı.







Cate Blanchett, 2024 Cannes Film Festivali'nde giydiği elbiseyi bu gece tekrar tercih etti. Ancak altın rengini abartılı bulduğum bu elbiseyi o zaman da beğenmemiştim, şimdi de beğenemedim.







Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Brezilyalı Fernanda Torres, Olivier Theyskens imzalı elbisesiyle geceye "cool" bir hava kattı. Bu seçimi, modern zarafeti cesur detaylarla buluşturan bir görünüm sundu.







Selena Gomez, Prada seçimiyle Hollywood 'un eski zaman zarafetini başarıyla yansıttı. Şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Gomez, modern ve klasik estetiği bir araya getirmişti.







Demi Moore, özel dikim Armani elbisesiyle gecenin en şıkları arasında yer aldı. Kumaşın kalitesi, jilet gibi duruşu ve elbisenin kesimi bir harikaydı. Saçlarının açık ve şekilsiz duruşu bu şıklığı çok az gölgelemiş olsa bile gecenin en iyilerinden olmasını engellemedi.



GECENİN ÇOK KONUŞULAN ANLARI

Gecenin en viral olaylarının başında; Zendaya ve yüzüğü geldi. Tom Holland ile nişanlandıklarını 5 karatlık tek taşıyla öğrenmiş olduk.

Konuşulan tek yüzük Zendaya'nınki değildi. Yakın geçmişte yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile nişanlanan Selena Gomez'in gece boyunca yakın çevresine 1 milyon dolar değerinde olduğu söylenen yüzüğünü doya doya gösterdiği anlar çokça konuşuldu.

62 yaşındaki Demi Moore, ödülünü alırken yaptığı duygusal konuşmayla herkesi etkiledi. Kariyerine dair içten paylaşımlarda bulunan Moore, geceye damgasını vuran isimlerden biri oldu. 'The Substance' filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Demi, sektördeki uzun yıllarına rağmen Altın Küre ile ilk kez ödüllendirilmiş. Kendisi ödül konuşmasında, 30 yıl önce bir prodüktörün kendisine "Sen sadece bir popcorn oyuncususun" dediğini anlattı. Sinema dünyasında bazıları tek bir filmle ödül alabiliyor, bazılarıysa Demi gibi kariyerinin 45. yılında hak ettiği değeri görüyor.







Demi Moore'un kariyeri bir yana gecede magazine konu olan anları da oldu. Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'nin masasını ziyarete gidip Kylie hariç herkesle diyaloga girmesi ve Kylie'nin yüzüne dahi bakmaması viral anların başına adını yazdırdı.

Kylie Jenner demişken, Kylie gece boyunca uzun zamandır sevgilisi olan Timothée Chalamet ile yakınlaşmalarıyla dikkat çekti. Çift, kırmızı halıda görünmekten yine kaçındı ama salonda otururken verdikleri kareler her yerde haber olmalarına yetti.



2025 KIRMIZI HALI TRENDLERİ BELLİ OLDU

Altın Küre ödül gecesi yalnızca kazananları ile değil, kırmızı halıda şekillenen yeni trendlerle de adından söz ettirdi. İşte 2025 yılının kırmızı halı modasının yeni belirleyici trendleri:



IŞILTILI VE DOKULU KUMAŞLAR

Demi Moore, Angelina Jolie, Cara Delevingne ve Eiza Gonzalez'ın tercih ettiği ışıltı temalı tasarımlar, göz kamaştıran detaylarla kırmızı halıyı aydınlattı. Yansımalı, payetli, ışıltılı elbiseler bu yıl çokça konuşulacak.



AT KUYRUĞU SAÇLAR

Ariana Grande, Nicole Kidman ve Margaret Qualley'nin güzelliğini taçlandırdığı bu zarif saç modeli, 60'ların retro esintilerini modern bir dokunuşla buluşturdu.



ELDİVEN

Ariana Grande, Pamela Anderson ve Kerry Washington'un eldiven tercihleri, bu nostaljik aksesuarı modern dokunuşlarla yeniden yorumladı. Eski Hollywood esintisi bu yıl kırmızı halılara hakım olacak.



ARŞİV SEÇİMLER

Altın Küre kırmızı halısı adeta yazılı olmayan bir temayla eski Hollywood ihtişamını yeniden canlandırdı. Son yıllarda güzellik ve moda dünyasında etkisini giderek artıran 'arşivlerden ilham alma' trendi, bu törende de öne çıkarak devamlılığını bir kez daha gösterdi.

Zendaya'nın büyüleyici görünümü, ilk bakışta Kylie Jenner'ın geçtiğimiz yılki Oscar de la Renta ile yarattığı MET Gala stilini andırsa da kayıtlarda bu tasarımın ana referanslarının Diahann Carroll ve Joyce Bryant olduğu belirtiliyor.

Ariana Grande, 1966 yapımı orijinal bir Givenchy elbise tercih ederek Audrey Hepburn'ün unutulmaz stiline birebir referans verdi.

Selena Gomez ise Elizabeth Taylor'dan ilham alan bir tercihle zarafeti temsil etti.

Emma Stone, Cristóbal Balenciaga'nın arşivlerine selam durarak nostalji ve yeniliği bir araya getirdi.







Elle Fanning, 1953 yapımı vintage bir Balmain Couture elbisenin yeniden tasarlanmış haliyle kırmızı halıda adeta bir zaman yolculuğu yaşattı.

Dakota Fanning, Dolce & Gabbana elbisesi ile Grace Kelly ve Marilyn Monroe stiline göndermelerde bulunarak eski dönemin zarafetini günümüz çizgileriyle buluşturdu.







Anya Taylor-Joy, Dior'un arşivlerinden bir elbise tercih etti. Fakat bu hoş elbisenin üzerine naftalin kokulu püsküllü şal pek yakışmadı.

Kylie Jenner ise Elizabeth Hurley'nin 1999 yılına ait vintage Versace elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Bu, Kylie'nin geçen yılki Altın Küre töreninden sonra ikinci kez Hurley'e atıfta bulunduğu bir tercih oldu. Ancak bu yıl giydiği elbise, kalça bölgesinde yaşanan bir daralma nedeniyle yandan patlayarak törenin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Bu yaşadığı, aklıma ablası Kim Kardashian'ın yıllar evvel MET Gala'da orijinal Marilyn Monroe elbisesini giyerek zarar vermesini hatırlattı.