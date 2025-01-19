PELİN KAYA

Hermès markasının ikonik Birkin model çantalarının neredeyse birebir görünümüne sahip replika versiyonları, dünyanın en büyük perakende zincirlerinden biri olan Walmart'ta satışa çıktı. Satışa çıkmasıyla da Wirkin ismi verilen bu çantalar bir anda sosyal medya aleminin en popüler konusu ve içeriği haline geldi. Dijital platformlarda en popüler paylaşımların başında, Wirkin ile yapılan paket açılım videoları geliyor.

Orijinal çantaların fiyatı 9 bin dolardan (yaklaşık 248 bin TL) başlayıp yüzbinlerce dolara kadar çıkarken, replika çantalar sadece 78-102 dolar (2.150-2.800 TL) arasında satılıyor. Üretim miktarı çok sınırlı olduğu için de sahte çantalar piyasaya çıkar çıkmaz tükeniyor. İşin İlginç olan yanı, ekonomik gücü yüksek olan bazı kitlelerin bile replika çantaların cazibesine kapılmış olması. Hatta orijinal Birkin çantasıyla ironi yaparak replika çanta satan zincirin torbasıyla çekim yapanlar dahi var.

Hermès, çantalarında kullandığı özel ve kaliteli malzemeleri bir kalkan olarak gösterse de fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının asıl nedenleri, markanın kullanıcısına sağladığı statü (zenginim, özelim, senden üstünüm mesajı), çok sınırlı miktarda üretim yapılması, uzun yıllar boyunca kullanılabilirliği ve ikinci el piyasasında yatırım değeri bulunmasıdır. Şu an ise 78 dolarlık replika çantalar, tüm bu nedenlerle alay edercesine popüler olmanın keyfini çıkarıyor!



MODA ENDÜSTRİSİNİN KAYIP İLHAM PERİSİ

Modanın ilham kaynakları bazen en beklenmedik yerlerden çıkabiliyor. Yıllar önce Ukrayna'nın Lviv sokaklarında yaşayan Slavik'in kimi zaman terk edilmiş giysilerle, kimi zaman bağışlardan toplanan parçalarla yarattığı tarzı, bugünün moda dünyasında en büyük moda markalarından birinin ilham kaynağı olabiliyor. 2011-2013 yılları arasında fotoğrafçı Yurko Dyachyshyn tarafından çekilen yüzlerce kare, Slavik'in modayla olan eşsiz ilişkisinin kanıtı niteliğinde.

Dyachyshyn, Slavik'i ilk kez gördüğünde onun sıradan bir evsiz olmadığını hemen fark etmiş. Slavik, sadece kıyafetlerini değil, saçını, sakalını ve görünümünün her detayını düzenli olarak değiştiriyordu. Üstelik neredeyse hiçbir zaman aynı kıyafeti iki kez giymiyordu. Bu, bir evsiz için alışılmadık bir durumdu; Slavik, stilini korumak adına kendine ait bir düzen kurmuştu. Giysilerini çöplerden ya da bağışlardan almasına rağmen, onun görünümü daima benzersiz ve dikkat çekiciydi. Slavik'in hikâyesi, modanın sınıfsal ve kültürel sınırlarının ötesine geçebileceğini gösterdi. Moda dünyasında 'high fashion' olarak adlandırılan markaların karşısına, Slavik'in sokaklardan topladığı parçalarla yarattığı özgün tarz çıktı.

Böylece Balenciaga, Vetements gibi markaların Slavik'ten ilham aldığına dair söylentiler ortaya atıldı. Bu iddialar hiçbir zaman markalar tarafından kabul edilmese de, bakıldığında birebir referans olduğu ortada. Bugün bu markalar hala Slavik'in giysilerine benzer stillerle tasarımlarını sunuyor. Hal böyle olunca Slavik de gündemden düşmüyor. Slavik'in aniden ortadan kaybolduğu 2013 yılından bu yana akıbeti bilinmiyor. Ancak onun mirası, Dyachyshyn'in fotoğraf projesi ve sosyal medyada hâlâ yönetilen hesabıyla yaşamaya devam ediyor.



KİMSENİN TAHTI GARANTİ DEĞİL

Lüks moda dünyasında liderlik değişimleri hız kesmeden sürüyor. 2024'ün sonlarına doğru başlayan bu hareketlilik, 2025'te hızını daha da artırdı. Neredeyse tüm markalarda eş zamanlı bir sirkülasyon yaşanıyor. Sadece bir iki sezon geçirmiş kreatif direktörlerin değişiminin yanına markaya uzun yıllarını veren kreatif beyinler de eklendi





Ekim 2024'te Celine markasıyla yollarını ayıran Hedi Slimane, şimdiye dek geleceğiyle ilgili herhangi bir ipucu vermemişti. Ancak moda kulislerinde son dönemde yayılan iddialar, ünlü tasarımcının Gucci'nin yeni kreatif direktörü olabileceği yönünde. Bu önemli gelişmeyle ilgili resmi açıklamanın ise Eylül ayında yapılması bekleniyor. Sabato De Sarno liderliğinde satış konusunda zorlu bir dönemden geçen Gucci'nin, böylesine erken bir kreatif direktör değişimi kararı alması şaşırtıcı olmayabilir. Markanın, Slimane gibi ikonik bir ismi bünyesine katarak hem ticari hem de yaratıcı anlamda yeni bir ivme yakalamayı hedeflemesi oldukça mümkün.

Loewe markasını devler ligine sokmayı başaran Jonathan Anderson'ın ayrıldıktan sonra yerine Proenza Schouler markasının yaratıcıları Jack McCollough ve Lazaro Hernandez 'in geleceği söyleniyor. On yılı aşkın bir süredir markanın başında olan Anderson, markayı global bir başarı hikayesine dönüştürerek hem ticari hem de sanatsal anlamda marka değerini kayda değer bir şekilde yükseltti.

Kanye West'in Maison Margiela'nın kreatif direktörü olabileceği de konuşuluyor. Daha önce YZY ve SKIMS gibi milyar dolarlık markalara imza atan Kanye, piyasaya sürdüğü ürünlerin dakikalar içinde tükenmesiyle moda dünyasında güçlü bir etkiye sahip olduğunu kanıtlamıştı. Üstelik Kanye ile markanın geçmişteki işbirliği, bu ihtimali daha da ilgi çekici kılıyor. Margiela, Kanye'nin sahne performansları için özel gardıroplar hazırlamış ve ikili arasında yaratıcı bir bağ kurulmuştu. Ancak Kanye'nin geçmişteki tartışmalı söylemleri ve davranışları, böyle bir hamlenin nasıl karşılanacağı sorusunu da gündeme getiriyor.

Prada Grubu'nun, Capri Holdings'in satışa çıkardığı Versace'yi satın alabileceği de moda dünyasının en sevdiği konulardan biri. Zamansız şıklığıyla bilinen Prada, Miu Miu gibi yenilikçi markalarıyla moda dünyasında önemli bir konuma sahip. Versace ise 90'ların ve 2000'lerin gösterişli modasına yön veren bir ikon olmasına rağmen, son yıllarda sessiz lüks trendine uyum sağlamakta zorlandı. Eğer bu birleşme gerçekleşirse, Prada'nın stratejik vizyonunun ve yaratıcı kimliğinin Versace'yi yeniden zirveye taşıyıp taşıyamayacağı büyük bir merak konusu.



GEÇMİŞTEN GELECEĞE 'YADİGAR' BİR YOLCULUK

Moda dünyasında nadiren karşılaşılan bazı koleksiyonlar, yalnızca estetik açıdan değil, taşıdığı anlam ve mirasla da iz bırakır. Beyaz Butik ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün iş birliğiyle hazırlanan ve yakın zamanda defilesi gerçekleşen 'Yadigâr' koleksiyonu, tam da bu nadir örneklerden biri. Geleneksel Türk el işçiliğini modern bir yorumla buluşturan koleksiyon, geçmişin zarafetine götürürken kültürel değerlerimizin global moda sahnesindeki yerini bir kez daha hatırlattı.

Özellikle sergide yer alan Hayat Ağacı, Pıtrak, Koç Başı ve Eli Belinde gibi motiflerin zarif bir şekilde yeniden işlenmesi, kültürel mirasımızın ne denli güçlü olduğunu kanıtlıyor. Bu koleksiyon, yalnızca estetik bir başarı değil, aynı zamanda dünya çapında 'özgünlük' adı altında tasarımlarında benzer tekniklere yer veren global lüks markalara sessiz bir yanıt niteliğinde diyebilirim. Yadigâr, geleneği bugüne taşımanın ötesinde, zengin kültürümüzün ne kadar evrensel bir dil oluşturabileceğini de gösterdi. Geçmişin tekniklerini modern bir vizyonla buluşturan bu koleksiyon, tasarımda gelenekten ilham almanın ne kadar çarpıcı sonuçlar yaratabileceğini bizlere hatırlatmış oldu.