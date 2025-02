PELİN KAYA

Müzik dünyasının en prestijli ödülü olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Trevor Noah'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, Beyoncé 11 adaylıkla öne çıkarken, Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar ve Post Malone yedişer adaylıkla onu takip etti. Sabrina Carpenter, Chappell Roan ve Taylor Swift altışar adaylıkla listede yer aldı.

Bu sene törende yaşananların Grammy 'nin prestijinde büyük yaralar açmış olması da işin bir başka boyutu.







SEKTÖRDEKİ İKİYÜZLÜLÜK

Puff Diddy istismar skandalını yakından takip edenler bilir ki Diddy 'den sonra dosyada ismi en sık geçenler Jay-Z ve eşi Beyoncé'dir. İnsanın kanını donduran detaylara sahip bu organizasyonun her köşesinde isimleri geçse, iddiaların sayısı gün geçtikçe artsa da çiftin şu ana kadar tek bir açıklama yapmamış olmasına çiftin hayranları bile tepki göstermekten çekinmiyor. Tüm bu sıcak gelişmelere rağmen Beyoncé'ye 'Yılın Albümü' ödülü verilmesi, sektördeki hesapların ne kadar manipüle edilebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Geçen yıl henüz skandallar çifte bulaşmamışken Jay-Z'nin sahnede "Hala karıma yılın albümü ödülünü vermediniz" tepkisinden sonra bu yıl en iyi albüm ödülünü alıyor olmasının tek sebebi olabilir, o da sektör henüz altın yumurtlayan çiftini feda etmeye hazır değil!

Moda dünyasında da benzer durumlar yaşanıyor. Balenciaga'nın büyük tartışmaya yol açan çocuk istismarını çağrıştıran kampanyası nedeniyle aylarca eleştirilen Demna Gvasalia'nın Fransa'nın Sanat ve Edebiyat nişanına layık görülmesi de benzer bir aklanma operasyonunu aklıma getiriyor. Buna karşın, benzer skandallardan sonra sektörde tutunamayan Alexander Wang gibi isimler de yok değil. Wang'in en büyük eksiği Kering gibi güçlü bir grubun bünyesinde yer almıyor olması olabilir. Arkasında güçlü bir grup olmuş olsaydı o da şimdiye kadar itibarını kurtarmış hatta şu ara pekala başka bir devlet nişanına layık görülmüş olabilirdi.







BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kanye West'in yeni ve eski eşlerinin giyim tercihleri, Grammy kırmızı halısı ile yeniden tartışma konusu oldu. Bianca Censori'nin tercih ettiği 'kıyafet' (!) interneti kasıp kavururken, tartışma yalnızca bir moda seçiminden çok daha derin bir boyuta ulaştı. Censori'nin kırmızı halıdaki çıplak görünümü, sadece bir stil tercihi değil, aynı zamanda dijital dünyada kadın bedeninin nasıl tüketildiğine dair endişe verici soruları da gündeme getiriyor. Bir zamanlar eski karısı Kim Kardashian'ı açık giyim tarzı nedeniyle eleştiren West, bugün bizzat kadınların bedenlerini bir gösteri unsuru haline getiren kişi konumunda. Julia Fox'u bir anda moda dünyasına 'ikon' olarak kabul ettiren, şimdi de Bianca Censori'yi Google'ın en çok aranan kadını haline getiren Kanye West'in, eşleri üzerinden kurduğu bu manipülatif döngüye ne kadar sessiz kalacağız?







Asıl soru şu: Bianca Censori'nin görüntülerinin bu kadar yayınlanması ve tüketilmesi, kendi iradesiyle mi gerçekleşiyor yoksa bir reklam stratejisinin parçası mı? Ne düşünüyor, ne hissediyor, bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, bu görüntülerin internetin sonsuz döngüsüne girmesiyle, bir kadın bedeninin bir kez daha nesneleştirildiği. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Bianca Censori'ye ait görüntülerin yayınlanmamasına dair tartışmaların başladığını görmek sevindirici. West'in kurduğu manipülatif döngüye hizmet etmek yerine, gerçekten tartışmamız gereken konu, kadın bedeninin bu çağda hala bir 'malzeme' olarak görülmesi olmalıdır. Bir kadının giyimi üzerinden çıkan tartışmalar, gerçekte daha büyük bir sorunun parçası: Medyanın, gündem belirleyen güç odaklarının ve tüketim düzeni içinde hepimizin bu sürece nasıl katkıda bulunduğumuz.

İçler acısı kırmızı halının en komik görünümü ise Louis Vuitton ile arşivlere atıf yapmak isteyen Will Smith'in oğlu Jaden Smith'den geldi Bu kadar skandaldan sonra Jaden hafif kalsa da, tek başına ele aldığımızda alakasız ve korkunç bir seçim. Elle tutulur tek bir yanı bile yok.







İÇLER ACISI PERFORMANS

Benson Boone'un da sahnedeki hareketleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Performansı sırasında özel bölgesindeki yaşadığı rahatsızlığı refleks olarak gidermeye çalışması, seyircilerden tepki topladı. Ancak asıl tartışma, ertesi gün paylaştığı umursamaz sosyal medya hikayesiyle alevlendi. Gördüğünüz üzere bir zamanların prestijli töreni, artık daha çok sosyal medyanın hızlı tüketim kültürüne hizmet eden bir sirk gösterisine dönüşmüş gibi görünüyor. Eskinin zarafetini özleyenler için bu yeni düzen, yalnızca ödül törenlerinin değil, pop kültürünün genel gidişatına dair de düşündürücü bir tablo çiziyor.







EN ÇOK O IŞILDADI

Neyse ki bunca olumsuz olaya ve isme rağmen geceyi aydınlatan yıldız isimler de yok değildi. Benim için gecenin en şık ismi JW Anderson elbisesiyle Sabrina Carpenter oldu.

Şıklığını Chopard'ın ihtişamlı mücevherleriyle tamamlayan Carpenter, kırmızı halıda adeta ışıldıyordu. Garden of Kalahari Koleksiyonu'ndan seçtiği kolye ve 18 ayar beyaz altın üzerine yerleştirilmiş 10.10 karat oval parlak kesim pırlanta yüzük, zarafetini tamamlayan detaylar arasındaydı. Tören sırasında ise 5.02 karatlık armut kesim pırlanta ve 48.85 karatlık gül kesim pırlanta kolyesiyle Hollywood 'un eski ve özlenen şaşasını da yansıtmayı başarmıştı.







Gecenin favorisini en sona bıraktım. Lady Gaga resmen Lady Gaga'lığını yaptı. Kırmızı halıdaki özel dikim Samuel Lewis kıyafetinden sahne şovuna giydiği Valentino elbisesine kadar her parça onun ikonluğunu bir kez daha bize hatırlattı. Eski zamanların Grammy'sini yaşatan tek isim oydu.

Ayrıca Lady Gaga, yeni albümü Mayhem ile müzik dünyasına büyük bir dönüş yapıyor. Grammy Ödülleri'nde Abracadabra adlı yeni single'ının müzik videosunu yayınlayan Gaga, yeni albümü hakkında da ipuçları verdi.