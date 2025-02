PELİN KAYA

ERKEK MODASINDA SADELİK VE ÇILGINLIK KOL KOLA!

Paris şehri bir hafta boyunca en önemli moda sahnelerine ev sahipliği yaptı.

Erkek Moda Haftası ve hemen ardından başlayan Couture Haftası, yalnızca defilelerle değil, değişen moda anlayışıyla da gündemdeydi.

Paris Erkek Moda Haftası'nda Dior, markanın 1954-1955 döneminden ilham alan bir koleksiyon sundu. Koleksiyon; romantik Dandy temasını yani eski zamanların centilmen stilini modern dokunuşlarla yeniden yorumluyor. Lazer kesim detaylar, çıkarılabilir kollar ve mimari formlar koleksiyonun dikkat çeken unsurları arasında.







Fiyonklar ve cam boncuklarla işlenmiş şerit maskeler ise zanaat ve zarafeti bir araya getiriyor. Koleksiyonda spor ayakkabılar yok koca koca logolar yok sadece minimalist formların işlevsellik şovuna şahitlik ediliyor. Defileden bir kaç gün sonra kreatif direktör Kim Jones'un Dior'dan ayrılacağının kesinleşmesi bu koleksiyonu daha da özel kılan bir unsur oldu.

Nostalji esintisi Jacquemus defilesinde de hissedildi.







Auguste Perret'nin Paris'teki dairesinde düzenlenen bu özel sunum, 1950'lerin Hollywood görkemi ve Fransız modacılarının savaş sonrası Atlantik ötesinde kazandıkları prestijden ilham alıyor. Christy Turlington, Imaan Hammam, Doutzen Kroes, Eva Herzigova, Adriana Lima ve Irina Shayk gibi ışıltılı bir süpermodel kadrosunun podyumda yürümesi, koleksiyonun zamansız çekiciliğini gözler önüne serdi. Ancak, Jacquemus'un hızlı büyüme sürecinde markanın DNA'sından uzaklaştığına dair eleştiriler de doğdu. Zira bahsedilen ilhamın aksine elbiselerden aksesuarlara kadar tüm koleksiyonun Alaia markasını anımsatması gözlerden kaçmadı.







Maison Mihara Yasuhiro'nun 2025 Sonbahar koleksiyonunda ise Autry markası ile yapılan sneaker işbirliği ve zincir detaylı kapitone botlar dikkat çekti. Ancak, bu ayakkabıların Chanel'in klasik kalıplarına ve zincir detaylarına olan benzerliği, tasarım özgünlüğü konusunda soru işaretleri yarattı. Benzerlik can sıkıcı olsa da tasarım olarak beğendiğimi söylemeden geçemeyeceğim.

Böyle yenilikçi bir tasarımı Chanel tasarımcılarının yaratmasını beklerdim.







Her moda haftasında olduğu gibi, Paris'te de absürt ve sadece amacı dikkat çekip konuşulmak olan akıl dışı tasarımlar da yok değildi. Comme des Garçons'un Sonbahar 2025 koleksiyonu, neredeyse bir "freak show" havası yaratırken, Kid Super markasının maskotumsu kabarık ayakkabıları da eleştirilerden kaçamadı.







DEV MARKALAR DEFİLELERİNİ ONUNLA AÇTI

Paris Erkek Moda Haftası'na damga vuran isimlerden biri de 18 yaşındaki Türk asıllı Danimarkalı model Serkan Deniz oldu. Moda dünyasına hızlı bir giriş yapan Deniz, Prada Erkek Sonbahar 2025 defilesinin açılış modeliydi. Hem kariyerindeki ilk defilesi olması hem de bu denli prestijli bir markayla sahneye çıkması, onun için unutulmaz bir an oldu. Bu büyük başarının ardından Ami Paris ve Dior defilelerinde de boy gösterdi.







COUTURE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Erkek Moda Haftası'nın hemen ardından başlayan Paris Couture Haftası, moda dünyasını bir kez daha büyüleyici tasarımlarla buluşturdu. Yüksek modanın en prestijli markalarının yer aldığı hafta, Schiaparelli'nin defilesiyle başladı ve couture sanatının sınırlarını zorlayan koleksiyonlarla devam etti.

Daniel Roseberry, Schiaparelli'nin 'Icarus' adlı 2025 İlkbahar-Yaz Haute Couture koleksiyonuyla, tarihsel referansları modern bir zarafetle harmanladı.

1940'lardan ilham alan işlemeler, barok-modernite dengesi ve 1920-1930'ların kıvrımlı formlarını içeren koleksiyon, Japon incileriyle süslenmiş narin ipek kumaşları ve keskin siluetleriyle dikkat çekti. Roseberry, bu koleksiyonla yalnızca geçmişe saygı duruşunda bulunmakla kalmadı, aynı zamanda çağdaş bir couture anlayışı sundu.







Maria Grazia Chiuri, Dior'un haute couture mirasını modern dokunuşlarla yeniden yorumlamayı amaçladı ve uzun zaman sonra bu kez amacına ulaştı. Hintli sanatçı Rithika Merchant'ın kadın hikayelerinden ilham alan freskleri ve Chanakya atölyelerinin usta işçiliği, koleksiyonun sanatsal yönünü vurguladı. Öte yandan, Chiuri'nin Dior için tasarladığı iki parça, Louvre'un ilk moda sergisinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Dokuz yıldır markanın kreatif direktörlüğünü üstlenen Chiuri'nin geleceği hakkında spekülasyonlar artsa da, kendisi anı yaşamaya ve markadan gitmemeye odaklandığını belirtti.







GÖRKEMLİ KOLEKSİYONLAR

Giambattista Valli, koleksiyonunda Menara Bahçeleri'nden ilham alarak romantik ve doğal bir atmosfer sundu. Dramatik hacimlere sahip fildişi ipek şifon elbiseler ve jakar ipek kaftanlar, koleksiyonun öne çıkan parçaları oldu. Kumaşların asil dokuları ve şiirsel siluetleri, modanın sanatsal bir yansıması olarak görüldü.

Chanel, koleksiyonunu Grand Palais'de sundu. 110 yıllık Haute Couture mirasını kutlayan marka, zarafetini ve işçiliğini gözler önüne serdi. Koleksiyonda markanın tasarım ekibinin imzası yer alırken, yeni Kreatif Direktör Matthieu Blazy'nin ilk koleksiyonu bu sonbaharda sunulacak.







Moda dünyasının en özel Couture markalarından Giorgio Armani Privé, 20'inci yılını Paris'te büyüleyici bir defileyle kutladı. Palazzo Armani'de gerçekleşen defilede ipeksi dokular ve zarif siluetler hakim. Armani, her zamanki abartısız ama etkileyici lüks anlayışıyla haute couture sahnesinde ne kadar güçlü olduğunu ve 90 yaşındaki Giorgio Armani'nin mesleğine son güne kadar devam edeceğini bir kez daha kanıtladı. Moda haftalarının kadın ve erkek koleksiyonlarını iç içe sunduğu günümüzde, Saint Laurent'in erkek koleksiyonunu Paris Couture Haftası kapsamında sunması dikkat çekti. Klasik ve rafine çizgisiyle öne çıkan koleksiyon, diz üstü kasıklara uzanan çizmeleri erkek modasına dahil ederek yenilikçi bir duruş sergiledi.







Alessandro Michele direktörlüğündeki ilk Valentino Couture defilesi, maksimalist detaylarla doluydu. Gucci'ye benzemesi beklenirken, Balenciaga etkisinin hissedildiği koleksiyon, markanın geleneksel çizgisinden uzak olduğu yönünde eleştiriler aldı. Bu defile, Valentino'nun gelecekteki yönü hakkında büyük soru işaretleri yaratıyor. Bana sorarsanız defileyi mavi plastik çöp poşetiyle izlemeye gelen Balenciaga 'nın kreatif direktörü Demna Gvasalia bile yeni Valentino 'nun kendi markasına benzerliğine şaşırmıştır.







Jean Paul Gaultier Couture defilesi, Ludovic de Saint Sernin'in konuk tasarımcılığıyla gerçekleşti. Defile, adeta ikon modellerin buluşma noktası oldu ve Rosie Huntington-Whiteley'nin podyumlara dönüşüne sahne oldu.







Paris Couture Haftası'nda defileler kadar davetliler de gündem yarattı. Hande Erçel ve Tuba Büyüküstün, Elie Saab Couture defilesinin en çok konuşulan konukları arasındaydı. Büyüküstün, aynı zamanda Georges Hobeika defilesine de katıldı ve zarafetiyle dikkat çekti.







Chanel defilesine katılan Kylie Jenner ise markanın son dönemdeki en dikkat çeken yüzü oldu.







İki yıldır sevgili olduğu Timothée Chalamet de markanın parfüm serisinin yüzü. Chalamet de ne tesadüftür ki şimdiye kadar bir kez markadan seçim yapmamışken, Kylie defilesine baş konuk olunca yakın zamanda markadan çanta koleksiyonlarını takmaya başladı. Hal böyle olunca, ikili için artık 'Chanelamet' şeklinde lakaplar kullanılmaya başlandı.