PELİN KAYA

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, küresel tedarik zincirini yerle bir ederken, en ağır vergiler moda sektörünün üretim üslerine yöneltildi.

Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Trump, tüm ithal ürünlere yüzde 10'luk bir temel vergi uygulanacağını duyurdu. Ancak, ABD'nin ticaret açığı verdiği ülkeler için bu oran çok daha yüksek seviyelere çıkarıldı.

YÜKSEK VERGİ KRİZİ

Vietnam, ABD'ye en fazla giyim ürünü ihraç eden ikinci ülke olarak yüzde 46'lık bir tarife ile karşı karşıya kalırken, Kamboçya yüzde 49, Bangladeş ise yüzde 37 oranında gümrük vergisine tabi tutulacak.

Çin'e uygulanacak yeni tarife yüzde 34 olurken, Avrupa Birliği'nden gelen ürünler de yüzde 20 vergiye tabi olacak. Önceki tarifelerle birleştiğinde, Çin'in toplam vergi yükü yüzde 54'e çıkıyor.

DEVLER BORSADA KAYBETTİ

Bu sert hamle, küresel moda markaları ve perakendeciler için büyük bir maliyet artışı anlamına geliyor. ABD Moda Endüstrisi Birliği (USFIA), karara sert tepki göstererek, "Trump yönetiminin tüm ithalata yeni tarifeler uygulama kararı bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu adım, özellikle Amerikan moda markaları ve perakendecileri olumsuz etkileyecek" açıklamasını yaptı.

Trump'ın duyurusunun ardından moda hisseleri borsada sert düşüşler yaşadı. Ünlü spor giyim markası Lululemon'un hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kaybederken, Nike ve Ralph Lauren yüzde 7 düşüş yaşadı. Tapestry, Capri ve PVH Corp. hisselerinde ise yüzde 5'e varan kayıplar görüldü.

KRİTİK PAZAR KONUMUNDA

S&P 500 vadeli işlemlerindeki yüzde 4'lük düşüş, finans piyasalarında genel bir endişe yarattı. ABD, dünyanın en büyük giyim ve ayakkabı tüketicilerinden biri olarak hem yerli hem de uluslararası moda markaları için kritik bir pazar konumunda. Ülkede satılan moda ürünlerinin yüzde 98'inden fazlası, ayakkabıların ise yüzde 99'u ithal ediliyor.

Yeni tarifeler, neredeyse tüm moda ürünlerine ek maliyetler getirmiş olacak.

LÜKS DÜNYASI KRİZDE

Yeni düzenlemenin en sert etkilerinden biri de lüks moda segmentinde hissedilecek. Son yıllarda fiyat artışlarıyla zaten daralan tüketici kitlesi, yeni vergiler nedeniyle daha da geri çekilebilir. Spor markaları için de durum vahim. Trump'ın ilk döneminde Çin'e uyguladığı tarifeler sonrası üretimlerini Vietnam ve Kamboçya gibi ülkelere kaydıran Nike gibi markalar, şimdi yeniden yüksek maliyetlerle karşı karşıya.

TEDARİK PROBLEMİ

Trump'ın, "Yabancı pazarlara erişimi açacağız, ticaret engellerini kaldıracağız ve nihayetinde iç üretimi artırarak tüketicilere daha düşük fiyatlar sunacağız" sözleri kulağa iddialı gelse de, analistler bunun tam tersinin yaşanacağını öngörüyor.

Yeni tarifelerle birlikte Walmart gibi büyük perakendeciler, tedarikçileriyle fiyat pazarlıklarına girmeye başladı.

Ancak üreticiler zaten düşük kâr marjlarıyla çalıştıkları için bu baskıyı uzun süre sürdürebilmeleri zor görünüyor. Artan maliyetler karşısında dünya devi markaların nasıl pozisyon alacaklarını önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.



SANAT VE MODA BROADWAY'DE BULUŞTU



GEORGE CLOONEY

George Clooney, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Broadway sahnesine adım attı! Oscar ödüllü aktör, Good Night, and Good Luck adlı oyunda haber sunucusu Edward R. Murrow'un 1954'te Senatör Joseph McCarthy'ye karşı verdiği mücadeleyi canlandırıyor. Oyunun prömiyeri ise bu hafta gerçekleşti ve dikkat çekici bir kırmızı halı töreni yaşandı. Clooney yeni projesi için yeni bir stile bürünmüş. Normalde yaşıtlarının aksine genç ve karizmatik görünen Clooney kır saçlarını koyu renge boyatmasına rağmen olduğundan daha yaşlı görünmekten kaçamamış. Tabii genel aurası her zamanki gibi yerli yerinde diyebilirim.



KAIA GERBER-RANDE GERBER-CINDY CRAWFORD

Neyse ki kırmızı halının zarafet kaynağını karşılayanlar da oldu. Kaia Gerber, Cindy Crawford ve Rande Gerber oyuna ailecek katıldılar. Üçü de jilet gibi, rafine bir şıklık içinde göz kamaştırıyor.





JENNIFER LOPEZ

Kırmızı halıda davetlilerden ve başrolden rol çalan isim ise Jennifer Lopez oldu. Saiid Kobeisy imzalı kıyafetliyle kilometreler öteden bile fark edilmemesi imkansız. Van Cleef & Arpels marka gerdanlığının da kostümünden aşağı kalır yanı yoktu.



KYLIE MINOGUE

Bir diğer öne çıkan isim assolist kıyafeti ile Kylie Minogue oldu. Modern pop dünyasının ikonlarından biri böylesine arabesk bir seçim yapınca insan şaşırmıyor değil.