Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Kaybedenler kafası
MEVLÜT TEZEL
16 Mart 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Kaybedenler kafası

'Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galasına başta Nejat İşler, ve olmak üzere bazı oyuncular içkili geldi. Basına poz verirken sorulan sorulara güçlükle cevap verdiler. Aslında sorular da çok yüzeyseldi, öylesine sorulmuş gibiydi.
Şimdi 'Galada içki içilir mi?' sorusu gündemde. Bu soruyu tartışmak bile mahalle baskısı yaratır! Elbette içilir ama basının karşısında dinç çıkacak kadar! Öte yandan galada oyuncularla gazeteciler arasında geçen sohbet ise tam da filmin ruhuna uyan cinsten eğlenceliydi. Filmin PR ekibi istese böyle bir tanıtım yapamazdı.
Gala görüntülerini izleyenler 'Kadıköy'ün Kaybedenler Kafası işte bu' deyip filme daha çok ilgi gösterebilir.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN