'Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galasına başta Nejat İşler, Yiğit Özşener ve Rıza Kocaoğlu olmak üzere bazı oyuncular içkili geldi. Basına poz verirken sorulan sorulara güçlükle cevap verdiler. Aslında sorular da çok yüzeyseldi, öylesine sorulmuş gibiydi.

Şimdi 'Galada içki içilir mi?' sorusu gündemde. Bu soruyu tartışmak bile mahalle baskısı yaratır! Elbette içilir ama basının karşısında dinç çıkacak kadar! Öte yandan galada oyuncularla gazeteciler arasında geçen sohbet ise tam da filmin ruhuna uyan cinsten eğlenceliydi. Filmin PR ekibi istese böyle bir tanıtım yapamazdı.

Gala görüntülerini izleyenler 'Kadıköy'ün Kaybedenler Kafası işte bu' deyip filme daha çok ilgi gösterebilir.