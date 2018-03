Gazetecilik kuruluşu Orb Media'nın yaptığı araştırma kapsamında, dokuz ülkeden 250 su şişesi New York Devlet Üniversitesi'nde incelendi. Hemen hemen bütün örneklerde 1 litre suda ortalama 10 plastik parçacığı bulundu. Bu parçacıkların insan saçından daha kalın olduğu anlaşıldı.

BBC'nin haberine göre;

Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life, San Pellegrino gibi şişeleme tesisleri yüksek standartlarda olan büyük ulusal markalarda bile plastik parçacığa rastlandığı belirtiliyor.

Araştırmaya katılan kimya profesörü Sherri Mason, "Bu araştırma herhangi bir markayı doğrudan suçlama amaçlı değil. Araştırma, plastiğin her yerde tesir ettiğini gösteriyor. Plastik, toplumumuzun her yerine yayılan bir madde ve sularımızı da istila ediyor" diyor.

Böyle büyük markalarda bile plastik parçacıklarına rastlanıyorsa gerisini siz düşünün!

Plastik şişede su satışı, Nurettin Sözen İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde musluklardan çamurlu su akmaya başladığında hayatımıza girmişti.

Bu skandaldan önce herkes musluktan su içerdi. Musluktan akan sular artık birçok şehirde plastikte satılan içme sularından daha temiz ama damacana ve plastik şişelerdeki sular hayatımıza öyle bir girdi ki, musluktan su içmek aklımıza bile gelmiyor.

İnsanlara musluktan su içmeyi tekrar hatırlatmalıyız.

Bu hem sağlımız, hem de tasarruf açısından önemli bir adım olur. Eskiden İstanbul'da hemen hemen her mahallede sokak çeşmesi olurdu, şimdi hiçbiri akmıyor! Osmanlı'dan kalma tarihi çeşmeler öksüz çocuklar gibi bir köşede duruyorlar. O çeşmelerden su içmek bile insanın geçmişiyle bağ kurmasını sağlar.