RTÜK'ün yeni yönetmeliğine göre; çikolata ve şeker, gofret, enerji barları, tatlı soslar ve tatlılar, kekler, tatlı bisküviler, meyveli paylar, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, cipsler, gevrek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, alkolsüz şekerli ya da tatlandırıcılı tüm içecekler ve yenilebilir buzlar;

'kırmızı kategori'ye girdi.

Artık bu ürünlerin reklamları, çocuk programlarında yapılamayacak.

Bu ürünlerin birçoğu sağlıksız; çocuklarda şeker bağımlılığı ve obezite yapıyor. 'Kırmızı kategori'ye giren ürünlerin reklamları o kadar çok yayınlanıyor ki, çocukların beyni yıkanıyor.

RTÜK'ü kutluyorum; sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesi için sonunda doğru kararı aldı.

TRT Çocuk zaten reklam yayınlamıyordu ama diğer çocuk kanallarında yayınlanan reklamların çoğunluğu 'kırmızı kategori'ye giren ürünlerin tanıtımından oluşuyor.

Çocuk kanalları yeni yönetmelikle birlikte reklam kazançlarında düşüş yaşayacak. TV yayıncılığında çare tükenmez; yeni reklam stratejileri geliştirebilirler.

Çocukların sağlığı her şeyden önce gelir!