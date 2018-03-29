Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Bravo RTÜK
MEVLÜT TEZEL
29 Mart 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Bravo RTÜK

'ün yeni yönetmeliğine göre; çikolata ve şeker, gofret, enerji barları, tatlı soslar ve tatlılar, kekler, tatlı bisküviler, meyveli paylar, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, cipsler, gevrek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, alkolsüz şekerli ya da tatlandırıcılı tüm içecekler ve yenilebilir buzlar;
'kırmızı kategori'ye girdi.
Artık bu ürünlerin reklamları, çocuk programlarında yapılamayacak.
Bu ürünlerin birçoğu sağlıksız; çocuklarda şeker bağımlılığı ve obezite yapıyor. 'Kırmızı kategori'ye giren ürünlerin reklamları o kadar çok yayınlanıyor ki, çocukların beyni yıkanıyor.
RTÜK'ü kutluyorum; sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesi için sonunda doğru kararı aldı.
Çocuk zaten reklam yayınlamıyordu ama diğer çocuk kanallarında yayınlanan reklamların çoğunluğu 'kırmızı kategori'ye giren ürünlerin tanıtımından oluşuyor.
Çocuk kanalları yeni yönetmelikle birlikte reklam kazançlarında düşüş yaşayacak. TV yayıncılığında çare tükenmez; yeni reklam stratejileri geliştirebilirler.
Çocukların sağlığı her şeyden önce gelir!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN