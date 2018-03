Maliye Bakanlığı, gelen şikayetler üzerine sosyal medya hesaplarından reklam yaparak ciddi paralar kazanan fenomenlerden vergi alınması için harekete geçti. Geç alınmış doğru bir karar.

Ünlü isimler başta olmak üzere, bazı blogger'lar ile sosyal medya fenomenleri, attıkları tweetler ve paylaştıkları videolar ile bir gün içinde binlerce lira kazanıyorlar.

Peki, bu vergi nasıl hesaplanacak?

Örneğin (x) blogger bir ürünü kendi sayfasında tanıtmak için firmadan parayı elden alıyorsa ya da bir Instagram fenomeni 'Ben bu ürünü beğendiğim için övdüm ama bunun karşılığında para almadım' derse ne olacak?

Sosyal medya fenomenin öven paylaşımları için fatura isteyen kaç firma var?



FENOMEN ÇETELERİ

Blogger'lar, Instagram ve Twitter fenomenleri; tüm harcamaları şirketlerin karşıladığı yurt dışındaki basın gezilerine katılmak için bile büyük paralar alıyorlar. First class uçuyorlar, kaprisleri ve şımarıklıklarıyla basın gezilerinde skandallara imza atıyorlar.

Aldığım duyumlara göre PR'cı şirketler de bu şımarık blogger ve fenomenlerden sıkılmışlar. Örneğin ismini vermeyim; büyük bir PR şirketi, tanıtımlarında blogger ve fenomen kullanmama kararı aldı. Bu şirket, 'Blogger ve fenomenler çok takip ediliyorlar, paylaşımları yüzlerce rt, like rekoru kırıyor' algısının gerçeği yansıtmadığını çözmüş. Hepsini suçlamamak lazım, işini dürüst yapanlar da var ama blogger ve fenomenlerin çoğu çete gibi çalışıyorlar.

Birçoğunun takipçileri sahte, internetteki paylaşımları birlikte çalıştıkları sosyal medya ajansları ya da arkadaşları tarafından manipüle ediliyor.

Örneğin bir ürün tanıtan paylaşım, sahte hesaplar sayesinde binlerce like alıyor.

Reklam veren de ürününün iyi tanıtıldığını, sosyal medyada çok paylaşıldığını düşünerek bunlara para yağdırıyor.

Halbuki ürünün tanıtıldığı falan yok; sahte hesaplar tarafından beğeniliyorlar. Artık gazeteciler de bu işten sıkıldı 'Eğer bir basın davetine blogger ya da fenomen katılıyorsa, ben yokum' diyenler çıkmaya başladı. Çünkü blogger ve sosyal medya fenomenleri gazeteci değiller, para karşılığı bir tanıtımı ya da ürünü pazarlıyorlar ve kazandıkları paranın vergisini de ödemiyorlar.

Bu asalakların gazetecilerin arasında işi ne?

Ne yazık ki, köşelerini PR ajansı gibi kullanan yazarlar ve gazeteci olmayan ama telifli yazar statüsü üzerinden bu işin kaymağını yiyen bazı kişiler de var. Hem de bunu telifli yazdıkları gazetelerin imajını kullanarak yapıyorlar!