Hollanda'nın Amsterdam kentinde, 21 Nisan 1915 olaylarında hayatını kaybedenlerin anısına Ermeni soykırımı anıtı açılacak. Ermenistan'da yerel bir sanatçı tarafından yapılan ve üç parçadan oluşan anıt;

Amsterdam'daki Ermeni-Apostolik Kilisesi'nin dış duvarına monte edilecek.

Hollanda meclisi, geçtiğimiz Şubat ayında 1915 yılında Anadolu'da yaşanan olayların soykırım olarak tanınmasını içeren tasarıyı da kabul etmişti.

Evet, 1915 yılında trajik olaylar yaşandı, hayatlarını kaybedenler oldu ama yaşananların sistematik bir soykırım olmadığı konusunda Avrupa ülkelerini ikna edemiyoruz. Avrupa 1915'i, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ve politik kazançlar elde etmek için kullanıyor.

Avrupa'nın geçmişi çok mu temiz?

Örneğin Lahey Mahkemesi;

Hollanda'nın, eski sömürgesi olan Endonezya'da gerçekleştirdiği katliamların araştırılması karar verdi. Güney Sulawesi'de, 1946-1947 yıllarında 3 bin 100 Endonezyalı erkek, Hollandalı askerler tarafından kurşuna dizildi. Hollanda 17'nci yüzyıldan itibaren Fildişi Sahili, Gana, Güney Afrika, Angola, Namibya ve Senegal'de birçok koloni kurdu ve buralarda soykırımlar yaptı.

Sadece Hollanda mı? 1829'da Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla Mora'daki Türkler göçe zorlandı, 20 bin Türk katledildi.

1. Dünya Savaşı'nın ardından Ruanda'nın yönetimi Belçikalılar'a verildi.

Belçika'nın sömürgesi altındaki Ruanda ve Kongo'da, 10 milyondan fazla insan soykırıma uğradı.

Fransa ise 1954-1962 yılları arasında 1.5 milyon Cezayirli'yi katletti.

İngiltere, 1788-1938 tarihleri arasında sömürgeleştirmek amacıyla gittiği Avustralya'da, yerleşik yerli halk Aborjinler'i sistematik olarak yok etti. 750 bin Avustralya yerlisinden geriye sadece 31 bin kişi sağ kalabildi.

Avrupa ülkelerinin geçmişi soykırımlarla dolu.

Kısasa kısas... Biz de aynısını yapalım, Avrupa ülkelerinin yaptıkları soykırımları tanıyalım, o günlerde anma törenleri düzenleyelim, soykırım anıtları açalım.

Madem 21 Nisan'da Amsterdam'da Ermeni soykırım anıtı açılacak, biz de ilk olarak Hollandalı askerlerin Sırplar'a teslim ettiği Boşnaklar için ya da Hollandalı askerlerin kurşuna dizdiği 3 bin 100 Endonezyalı için Türkiye'de soykırım anıtları açalım. Sürekli bizi soykırım yapmakla suçlayarak kendi günahlarını unutturmaya çalışmasınlar!