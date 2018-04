Taksim Meydanı'nı güzelleştirmek için konan laleler bile 'lalenin betonla buluşması' diye eleştirilince 'Taksim meydanı eskiden orman mıydı?' başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu yazı gündem oldu, tartışmaya başka yazarlar da katıldı.

Aynı yazıda Moskova'da Kızıl Meydan'ı, Paris'te Concorde Meydanı'nı, New York'ta Times Meydanı'nı, Pekin'de Tiananmen Meydanı'nı örnek göstermiştim. Bu meydanlarda da genelde ağaç yok, zemin beton ya da taş.

Laleleri beğenmeyenler daha önce de 'Ağaçlar niye saksılara kondu, neden toprakla bütünleşmiyor?' diye eleştirmişti. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, NTV'de katıldığı programda eleştirilere yanıt verdi. Taksim'in altının tamamen metro, araç tünelleri ve elektrik, telefon, su, kanalizasyon vs. çeşitli altyapı düzenekleriyle kaplı olduğunu, yani altta ağaç ekecek toprağın olmadığını anlattı.

Altta toprak yoksa Demircan ne yapsın?

Demircan, NTV'de Taksim'in eski halinin fotoğraflarını da yayınladı. Örneğin; üstteki fotoğraf her şeyi özetliyor: Taksim Meydanı hep betondu ve eskiden otobüs durakları, adım adım ilerleyen trafiğiyle daha da kötüydü.

Demircan aynı yayında dünyadaki meydanlardan da örnekler verdi; oraları da beton boş alanlar.

Taksim Meydanı'nı eleştirenler meydan nedir, ne anlama gelir bilmiyorlar galiba.

Meydanlar; orman, koru, bağ, bahçe gibi yerler değildir; insanların buluşma ve toplanma alanlarıdır. Meydanlar konser, festival, yürüyüş, kutlama vs. gibi etkinliklerin yapılması için varlar. Meydanlar, üzerinde milyonlarca insan yürüdüğü için sağlam beton zemine ve büyük boş alan özelliğine sahip olmalı. Elbette meydanların yanındaki yeşil alanlar korunmalı, Gezi Parkı da zaten bu görevi üstleniyor.

Beyoğlu Belediyesi, Taksim ve Beyoğlu'nu güzelleştirmek için çeşitli peyzaj çalışmaları yapıyor ama bazı çevreler sırf muhalefet olsun diye her yapılanı sosyal medyadan kötülüyor. Halbuki Demircan yeni fikirlere açık bir belediye başkanı. Niye daha güzele ulaşmak için ortak akıl geliştirmiyoruz?

Yeni AKM ve Taksim Camii bittiğinde daha güzel bir meydana kavuşacağımıza inanıyorum.

'Ağaçlar neden saksıda?' diye tartışmak yerine, meydanla bütünleşmiş ağaçlık alan Gezi Parkı'nı korumalı ve Beyoğlu'nda yeni park ve yeşil alanlar yaratmaya çalışmalıyız.