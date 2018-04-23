Habertürk yazarı Fatih Altaylı son birkaç gündür isim vermeden Türkiye'den ünlü bir ailenin çocuğunun magazinin dibinde yaşayan sarışın kız kardeşlerle girdiği yazışmalardan bahsediyor. Bu kız kardeşlerden biri; ünlü çocuğa, çıplak bir video yollamasıyla sosyal medyada gündeme gelmişti!

Altaylı ilk yazısında magazincilere şu uyarıda bulundu: "Sevgili arkadaşlar, bazen 'haber' adı altında, bazı kadınların yaptıklarını, daha doğrusu rezaletlerini sayfalarınıza koyuyorsunuz. Bunlar yaptıkları işle, icra ettikleri sanatla, oyunculuklarıyla, sesleriyle tanınan birileri olsa gam yemem. Ancak siz de, ben de biliyoruz ki bunlar PR'ı güçlü seks işçileri... Sizden rica ediyorum, bunların evimize sokulmasına aracı olmayın. Meraklısı zaten bunları buluyor." Altaylı haklı, bu kadınlar arada sırada magazine malzeme oluyorlar, bunların ne yaptıklarını, amaçlarının ne olduğunu bilen biliyor zaten. Bu tarz kadınların magazine malzeme olmaması lazım. Ancak Altaylı, şurada yanılıyor; bu kadınlar son olayda magazin eklerine fazla yansımadı. Birçok ek ve magazin sayfası o haberi görmedi. Haberi yapanlar genelde internet siteleri. Yanlış hatırlamıyorsam, bu kadınların son olayını köşesine taşıyan magazin yazarları da olmadı. Altaylı yazınca oldu mu bilmem! Enteresandır, dün Altaylı köşesinde ünlü ABD'li oyuncu Charlie Sheen'le ilgili bir anekdotu anlatarak yine isim vermeden bu kadınlardan bahsetti. Kimse bu kadınlardan bahsetmiyor ama Altaylı, ısrarla onları yazıyor. Altaylı ısrarla yazmasa belki de o kadınlar hiç gündeme gelmeyecek. Ben de Altaylı'nın bu ısrarını anlamış değilim!