Manisa'da Turgutlu Belediyesi nikah salonunda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri nikah masasına oturdu. Nikah memuru Ali Akça'nın "Hatice Koşman'ı eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna damat Dinçeri, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru nikahı iptal etti. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, ikna olmayınca, nikah işlemi iptal edildi ve büyük bir gerginlik yaşandı.

Bence nikah memuru haklı ama tepkisini fazla abartmış. 'Hayır demek ne mümkün' ya da 'Hayır demek mümkün mü'; 'evet' anlamına gelmez. 'Hayır' demenin o an için mümkün olmayacağı anlamına gelir. Nikah kıyılırken çiftlere 'Hiçbir baskı altında kalmadan...' diye sorulur. Burada damat espri yapayım derken baskı altına kalarak 'Evet' dediğini deklare ediyor.

Son dönemde nikah kıyılırken 'Evet' yanıtına alternatif olarak mizahi yanıtlar veriliyor. Elbette mizah güzel ama bazen çiftler şov yapmak, farklı olmak adına abuk subuk eylemlerde bulunuyorlar. Oysa nikah resmi, ciddi bir iş. Belli ki nikah memuru Ali Akça, 'Evet' yerine farklı yanıt verenlerden sıkılmış olsa gerek, nikahı kıymamış.

Keşke Ali Bey, gerekli uyarıyı yapıp çiftin nikahını kıysaydı ama o zaman da bu olay haber olmazdı! 'Eş olarak kabul ediyor musunuz?' sorusuna sırf dikkat çekmek, farklı olmak, şov yapmak için saçma sapan yanıtlar vermek moda olmaya devam ederdi. Bence bu olay evlenecek çiftler için güzel bir uyarı oldu.