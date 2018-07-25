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MEVLÜT TEZEL
25 Temmuz 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

‘HDP’iılerin korkulu rüyası’

Milletvekili 'ın Meclis'te yaptığı konuşma sırasında ile HDP'li milletvekilleri karşı karşıya geldi. Yaşanan gerilim sırasında AK Parti saflarında en önde yer alan isim; AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dı.
Eski milli futbolcuyu, AK Partililer zor zapt etti. Alpay'ın, HDP'li ile Ahmet Şık'ı "Gözüm üzerinizde" diye uyarması da sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.
'Helal olsun Alpay kardeşime', 'Alpay onların anladıkları dilden konuşmuş.', 'HDP'lilerin korkulu rüyası: Alpay', 'İyi oldu Alpay'ın Meclis'e girmesi' yorumları yapıldı.
Futbolu bıraktıktan sonra da spora devam eden, vücut geliştiren Alpay'ı durdurmak gerçekten zor.
Hulk gibi olmuş maşallah.
Meclis'te gerginlik arttığında Alpay caydırıcı bir güç olabilir. Ama Meclis kavga yeri değil.
Karşı taraf ne kadar provoke edici konuşsa da Alpay öfkesine hakim olmalı. Şimdi bazıları Meclis'teki kavgalarda Alpay'ın Hulk gibi ortalığı dağıtmasını bekliyor. Bence Alpay kendisinden beklenmeyeni yapmalı, iyi konuşma metinleri hazırlayıp ezber bozmalı.
Dersine çalışırsa neden olmasın.

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