Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mevlüt Tezel > Yeni Mesut’lar gelebilir
MEVLÜT TEZEL
25 Temmuz 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Yeni Mesut’lar gelebilir

'in sırf Türkiye Başkanı 'la fotoğraf çektirdi diye uğradığı ırkçı hakaretler ve tehditler, son 'ndaki başarısızlıkta Mesut'un günah keçisi ilan edilmesi ve Alman 'nı bırakması; gurbetçi futbolcular için kırılma noktası olabilir. Eskiden Mesut Özil, ve Emre Can kalitesinden uzak, Alman Milli Takımı'nda oynama umudu olmayan futbolcular, Türk Milli Takımı'nı seçerdi. Bu döngü değişebilir. Bundan sonra gurbetçi futbolcular Alman Milli Takımı'nı seçmeden önce iki kere düşünecekler. Mesut kalitesindeki yıldız gurbetçiler, Türk Milli Takımı'nı seçebilir. Tabii öncelikle onları ikna edecek futbol adamlarına ihtiyaç var.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN