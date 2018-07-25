Mesut Özil'in sırf Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdi diye uğradığı ırkçı hakaretler ve tehditler, son Dünya Kupası'ndaki başarısızlıkta Mesut'un günah keçisi ilan edilmesi ve Alman Milli Takımı'nı bırakması; gurbetçi futbolcular için kırılma noktası olabilir. Eskiden Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Emre Can kalitesinden uzak, Alman Milli Takımı'nda oynama umudu olmayan futbolcular, Türk Milli Takımı'nı seçerdi. Bu döngü değişebilir. Bundan sonra gurbetçi futbolcular Alman Milli Takımı'nı seçmeden önce iki kere düşünecekler. Mesut kalitesindeki yıldız gurbetçiler, Türk Milli Takımı'nı seçebilir. Tabii öncelikle onları ikna edecek futbol adamlarına ihtiyaç var.