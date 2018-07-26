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MEVLÜT TEZEL
26 Temmuz 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Rektörden sosyal medya dersi

İnşaat Mühendisliği'nde okuyan ve hazırlık sınıfını geçemeyen bir öğrenci, Twitter'dan Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'a mesaj yazarak, kendisini okuluna almasını istedi: 'Hocam, ODTÜ hazırlığı geçemiyorum. Beni okulunuza alır mısınız?' Rektör Ünal da şu yanıtı verdi: ''nın adına kanma, burada hiç geçemezsin.' Bunun üzerine öğrenci, 'Tamam hocam, özür dilerim' yazdı. Elbette ODTÜ'ye girmek Akdeniz Üniversitesi'ne girmekten daha zor ama bu Akdeniz Üniversitesi'ni daha değersiz yapmaz. Rektör Ünal da verdiği cevapla bunu çok güzel anlatmış. Twitter'da geçen bu kısa mesajlaşma da büyük ilgi gördü. Rektör Ünal, verdiği zekice yanıtla hem üniversitesinin tanıtımını yaptı, hem de imajını yükseltti. İşte doğru, etkili sosyal medya kullanımı buna denir.

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