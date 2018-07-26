Instagram'dan sevgilisi Adriana Lima'nın kapı önünde çekilen bir fotoğrafını, Metin Hara 'Yağmur yağdığında kendi parıltınızla gökkuşağını yaratın' mesajıyla paylaştı. Yağmur yağıyordu ve kapıdan Adriana girdi! Birçok erkeğin hayalini süsleyecek bir tablo değil mi? Metin Hara'nın ünlü top model Adriana ile sevgili olduğuna baştan birçokları inanmadı ama şimdi inanıyorlar. Çünkü Hara, bütün enerjisini ve varlığını 'Bakın ben Adriana ile sevgiliyim' demeye harcadı. Hara'nın yaptığı Instagram paylaşımlarımdan roman çıkar. Tamam Hara; sevgilisiniz ve sen çok şanslı bir erkeksin ama yeter, bunu üstüne basa basa ifade etmene gerek yok artık. Projelerine, kitaplarına yoğunlaş, bir fark yarat. Magazin tarihine sadece Lima'nın sevgilisi olarak geçme!