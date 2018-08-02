30 Temmuz'da Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde gizlice çekilmiş bir video, sosyal medyaya düştü. Görüntülerde beslenmek için yılan avlayan şahin, avıyla uğraştığı sırada bir adam, elinde kürekle yavaş yavaş yaklaşıyor ve kürekle vura vura hem şahini, hem yılanı öldürüyor. Hayvanseverler büyük tepki gösterince şahıs bulundu. Şahin nesli tükenmekte olan bir hayvan dostumuz olduğu için adama, kabahatler kanunu gereği koruma altındaki bir hayvanı öldürmekten 10 bin lira para cezası kesildi. Bu olaydan bir vatandaşın tesadüfen çektiği görüntüler sayesinden haberdar olduk. Kim bilir koruma altında kaç canlı keyfi nedenlerle öldürülüyor? Kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımız koruma altındaki canlıları öldürmemeleri konusunda eğitilmeliler.