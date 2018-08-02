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MEVLÜT TEZEL
02 Ağustos 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Yarım gün dilen, 500 lira kazan

'nın Kızılay Meydanı'nda dilencilik yapan yaşlı bir kadının yanına yaklaşan vatandaş, telefonunun kamerasıyla kayda girerek "Teyze günlük ne kadar kazanıyorsun? Kaç saat çalışıyorsun?" diye sordu.
Dilenci de "Günlük öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum" dedi. Geçtiğimiz yıl da 'da dilenci Mehmet Cahit Ö.'nün üzerinden 28 bin lira, banka hesaplarından da 450 bin lira çıkması haber olmuştu. Bu konuda sık sık haberler çıkıyor ama dilencilerin kazancında bir eksilme yok. Yarım gün çalışıp ayda 15 bin lira kazanmak, güzel iş değil mi? Çoğumuz dilenci gerçeğini bilmesine rağmen başımızın gözümüzün sadakası olsun 3-5 lira veriyoruz. Bu paralar yardım kuruluşlarına bağışlansa, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşsa iyi olmaz mı?
Polis, yakalıyor ama dilenci 109 lira ödeyip dilenmeye devam ediyor. Daha ağır cezalar kesilmeli.

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