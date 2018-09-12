Önceki gün şarkıcı Demet Akalın ile eşi Okan Kurt'un yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapıldı.

Evde, koltuk takımından çamaşır makinesine kadar birçok eşyaya el kondu. Okan Kurt'un sahibi olduğu şirketin 150 milyon lira civarında borcu olduğu belirtiliyor. Ve bu haciz işleminin ardından, ünlü çift boşanma kararı aldı. Demet Akalın, sosyal medya hesabından Kurt soyadını kaldırdı.

Ayrılan çiftlerle dalga geçen Demet Akalın'ın düştüğü hale bakar mısınız? Evlenirken ne sözü veriyorduk? İyi günde, kötü günde...

Zenginlikte, yoksullukta... Hastalıkta, sağlıkta... Ölüm bize ayırana dek...

Elbette Demet Akalın, maddi nedenlerden dolayı ayrılan ilk kadın değil. Beni şaşırtan, eve haciz geldikten bir gün sonra ayrılma kararını alması...

Bu ne hız Demet Hanım? Kocanızın işlerinin kötü olduğunu yeni mi öğrendiniz?

Okan Kurt'un borçları, daha önce basında haber olmuştu. Bu yıldırım boşanma, malların tamamına el konulmasın diye tedbir amaçlı olabilir. Ünlü çift, alacaklılardan kaçmak için usulen boşanma kararı almış olabilir. Bundan sonra alacaklılar, 150 milyon lirayı zor tahsil eder. Asıl mağdur, alacaklılar aslında...